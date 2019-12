Sie sind da und hören zu, die Grünen Damen in der Klinik Lilienthal: (von links) Geertje Winkelmann, Sabine Kunath und Hiltraut Grote sowie Pastor Gerd Rühlemann. (Maximilian von Lachner)

Lilienthal. „Ich habe Zeit für Sie.“ Mit diesen Worten begrüßen Sabine Kunath, Hiltraut Grote und Geertje Winkelmann die Patientinnen und Patienten, die sie in ihrer Funktion als Grüne Damen in der Klinik Lilienthal einmal in der Woche besuchen. Als ehrenamtliche Helferinnen wollen sie den Kranken durch ihre Besuche die Einsamkeit nehmen, für sie da sein und ihnen zuhören.

Dabei waren die Aktivitäten der Grünen Damen an der Klinik in Lilienthal bis 2018 fast zum Erliegen gekommen. Mittlerweile aber sind bereits wieder drei Damen im Einsatz. „Es geht dabei nicht darum, was ich denke, sondern was gut für die Patienten ist. Der Patient steht im Mittelpunkt“, betont Sabine Kunath. In enger Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal sowie der Krankenhausseelsorge kümmern sich die Grünen Damen um das seelische Wohlbefinden der Kranken. Sie führen Gespräche, unternehmen kleine Spaziergänge, lesen vor oder begleiten die Patientinnen und Patienten zu Untersuchungen.

Überwiegend Frauen

Die Idee der Krankenhaus- und Altenhilfe stammt von Brigitte Schröder, der Ehefrau des ehemaligen deutschen Innen-, Außen- und Verteidigungsministers Gerhard Schröder. Während einer USA-Reise lernte sie den „Volunteer Service“, einen Freiwilligendienst in Krankenhäusern und Altenheimen, kennen. Sie gründete daraufhin 1969 die Evangelische Krankenhaus-Hilfe, die 2004 in einen gemeinnützigen Verein überging. Da die Ehrenamtlichen vorwiegend grüne Kittel tragen, werden sie Grüne Damen genannt. Denn es sind überwiegend Frauen in dieser Funktion tätig. Der Zeitaufwand ist überschaubar: „Ungefähr drei bis vier Stunden in der Woche“, erzählt Hiltraut Grote. Dazu kommt ein regelmäßiges Treffen der Ehrenamtlichen alle vier Wochen sowie gelegentliche Fortbildungen.

Warum haben sich die Damen gerade für diese Tätigkeit entschieden? Für Sabine Kunath zählt vor allem eines: „Es ist immer wieder spannend, anderen Menschen zu begegnen und ihr Leben kennenzulernen.“ Dabei unterliegen die Grünen Damen natürlich der Schweigepflicht und sie sind an keine Konfession gebunden. „Manchmal muss man es auch aushalten können, nichts zu sagen“, betont Sabine Kunath. Sie kann sich an einen Patienten erinnern, der ausgesprochen wütend war: „Der wollte einfach seine Wut rauslassen. Ich habe ihm nur zugehört.“ Jeder müsse sich fragen, wie viel er aushalten könne. Neben dem Grundmotto, Zeit zur Verfügung zu stellen, gehe es auch darum, mit dem zu sein, was gerade sei, wie Unsicherheit, Angst, Enttäuschung oder das Warten auf etwas. „Das ist ein bisschen wie in der Osteopathie. Ein Osteopath spürt im Körper Spannungen auf und merkt, wo etwas in Unordnung ist.“ Durch die Wahrnehmung allein geschehe bereits Besserung oder Heilung.

Wichtig sei vor allem, sich auf die Kranken einzulassen. Hiltraut Grote findet es besonders wichtig, sich zurückzunehmen: „Manchmal verharren wir in der Stille oder beten gemeinsam.“ Den anderen gut wahrnehmen zu können sei wesentlich bei dieser Tätigkeit, findet auch Sabine Kunath. „Wenn ich ins Zimmer komme und jemand nicht reden kann oder will, gehe ich nicht gleich wieder. Ich bleibe dann einen Moment und vielleicht fasse ich auch die Hand des Patienten.“ Das entscheide sie aber immer ganz spontan, je nach Wahrnehmung. Mitunter entwickle sich sogar ein Gespräch mit mehreren Patientinnen und Patienten. „Natürlich sind nicht immer alle begeistert, wenn wir ins Zimmer kommen“, sagt Hiltraut Grote. Manche wollen einfach lieber allein sein und sich nicht unterhalten. „Das ist in Ordnung. Wir machen nur ein Angebot.“

Grundsätzlich freuten sich aber die meisten, wenn die Grünen Damen zu ihnen kommen. Die ehrenamtliche Begleitung hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und ist somit eine Ergänzung zu den ärztlichen, therapeutischen und seelsorgerischen Aufgaben. Für das Pflegepersonal seien die Grünen Damen eine bedeutende Entlastung. Viele Patientinnen und Patienten bekämen kaum oder keinen Besuch. Darüber hinaus überforderten wechselnde Fachärzte und Pflegepersonal gerade ältere Kranke. „Die Medizin ist einfach schneller geworden“, weiß Hiltraut Grote, ebenfalls selbst Medizinerin.

„Es wäre schön, wenn wir für jeden Tag der Woche Unterstützung hätten“, sagt Sabine Kunath. Auch jüngere Menschen seien willkommen. Dabei stelle sich grundsätzlich die Herausforderung Familie, Arbeit, Freizeit und die ehrenamtliche Tätigkeit unter einen Hut zu bringen. Bei den Eigenschaften der idealen Kandidatin oder des idealen Kandidaten sind sich beide Damen einig: Sie oder er sollte Ruhe, Einfühlungsvermögen und emotionale Stabilität mitbringen „Es gibt auch mal schwierige Situationen, in denen man selbst an seine Grenzen stößt oder ein wunder Punkt getroffen wird“, so Kunath. Dann könne man natürlich auch „nein“ sagen, denn um Anderen Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken, müsse man selbst in der Verfassung dazu sein.

Wer als Grüne Dame oder Grüner Herr tätig werden möchte, wird auf diese Aufgabe durch eine fachkundige Einweisung, zertifizierte Fortbildungen sowie einen regelmäßigen Austausch mit den anderen Damen und Herren der Gruppe vorbereitet. Fragen zur Tätigkeit beantworten Sabine Kunath (mail@sabinekunath.de) oder Hiltraut Grote (hiltraut@familie-grote.de).