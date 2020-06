Wasserwandern auf Oste und Wümme ist wegen der geringen Niederschläge zurzeit nur eingeschränkt möglich. Darauf weist der Landkreis Rotenburg hin. (Frank Thomas Koch)

Darauf weist der Landkreis Rotenburg hin. Der Wasserstand an der Oberen Oste erlaube momentan ein Einsetzen ab der Einstiegsstelle Rockstedt, an der Wümme darf ab der Einstiegsstelle Rotenburg gepaddelt werden. Insbesondere an Pfingsten seien Boote beobachtet worden, die sich außerhalb der zulässigen Gewässerabschnitte befanden und nicht ausreichend gekennzeichnet waren. In der Kanuverordnung seien Mindestwasserstände festgelegt, die zwingend überprüft werden müssten – jeweils 24 Stunden vor dem Fahrtantritt für die Oste am „Pegel Rockstedt“ und für die Wümme am „Pegel Hellwege“. Sie können über einschlägige Suchmaschinen und über die App „Pegel-Online“ aufgerufen werden. Laut Landkreis Rotenburg wird die Einhaltung der Verordnung verstärkt kontrolliert, Verstöße würden mit einem Bußgeld geahndet. Informationen und die Kanuverordnung finden sich unter: www.lk-row.de/wasserwandern.