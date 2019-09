Der Borgfelder Ralf Schumann ist Sprecher für Mobilität, Bauen und Wohnen bei den Linken in der Bremischen Bürgerschaft. (Christian Kosak)

Borgfeld. Vier Jahre lang war Borgfeld nicht in der Bremischen Bürgerschaft vertreten. Mit der Wahl am 26. Mai hat sich das geändert. Als Ralf Schumann sich um einen Listenplatz für die Bremer Linke beworben hat, war er noch parteilos. „Ich hab gefragt: Wollt ihr so'n Pizarro haben? Einer, der alt ist, aber noch Tore schießen kann?“ Die Linke wollte. Schumann selbst wollte auch – zum ersten Mal in seinem Leben ist der 63-jährige Borgfelder in einer Partei. Mehr noch: Nach seinem Einzug in den Landtag kümmert er sich für die Linke-Fraktion als deren Sprecher um die Themen Mobilität, Bauen und Wohnen. Themen, mit dem sich der Experte in Sachen Wohnsanierung und Stadtentwicklung für öffentlich geförderten Wohnraum bei der Gewoba auskennt. Seit über 40 Jahren arbeitet Schumann auf diesem Gebiet. Und politisch hätte er auch woanders unterkommen können: „Die SPD hat sich totgeärgert, dass ich nicht bei ihnen gelandet bin.“ Der Borgfelder zuckt mit den Schultern.

Ralf Schumann – Bart, Brille, mediterraner Typ, bekennender Autofahrer – wohnt seit drei Jahren mit seiner Frau Jaleh Mesbahi in Borgfeld. Zum Treffen im Dorfkrug trägt er ein blau-weißes Polo-Ralph-Lauren-Hemd – „da gucken die Bolschewiki aus meinen Reihen immer ein bisschen komisch. Das ist Ausgrenzung!“, sagt er und grinst.

Schumann ist das siebte Kind einer Arbeiterfamilie aus Dulsberg, aufgewachsen in einer kleinen Sozialwohnung. Sein Vater war Stuckateur, die Mutter Hausfrau. Deshalb setze er sich zeitlebens für die Interessen „kleiner Leute“ ein. Schumann machte einen Hauptschulabschuss und eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann, holte die Fachhochschulreife nach, studierte Sozialwirt an der Hamburger Hochschule für Wirtschaft und Politik (HWP). Anfang der Achtzigerjahre arbeitete er schon für die Neue Heimat, zog nach Bremen, ging ins Personalwesen, wurde Projektleiter für Stadtsanierung, Betriebsratsvorsitzender und Geschäftsführer für den Stadtumbau in Osterholz-Tenever. „Wie oft saß ich da mit den Leuten auf den Wiesen und hab mir angehört, wo der Schuh drückt.“ Der Umbau der Hochhaussiedlung war für Schumann eine Herzensangelegenheit, im Jahr 2000 war das.

Konkret ging es um die Umgestaltung von 2649 Wohnungen, in denen mehr als 10 000 Menschen lebten. Der Hochhaus-Dschungel aus den Siebzigerjahren sollte modernisiert werden. Mehr als 80 Millionen Euro kostete die Sanierung des Quartiers am Ende. Daran beteiligte sich das Land Bremen mit 36,5 Millionen Euro, der Bund mit drei Millionen, die restlichen 42 Millionen brachte die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewoba auf. Dafür habe Schumann gesorgt, ein Kümmerer. Einer, der Teilhabe fordert und sich einsetzen wolle für die, die es selber nicht können. Er wolle, dass die soziale Schere nicht noch weiter auseinander geht, sagt Schumann, deshalb mache er Politik.

Heute wohnt Schumann in Borgfeld. Hier haben die Leute Luxusprobleme, dachte der Linke zunächst. „Wenn die Borgfelder Probleme haben, dass ihre Bäume an der Wümme-Brücke gefällt werden, dann kann das für einen aus Tenever, der erst mal gucken muss, wo er überhaupt mal einen Baum findet, nicht das Problem sein.“ Inzwischen wisse er, dass es auch im reichen Borgfeld existenzielle Sorgen gebe. „Ich erlebe jeden Tag, dass es hier ältere Menschen gibt, die in Häusern wohnen, die sie nicht mehr bewirtschaften können.“ Viele gehörten nicht zu den Reichen. Schumanns Beobachtung: Es fehlt an kleinen bezahlbaren Wohnungen an der Wümme. „Öffentlich geförderten Wohnraum zu schaffen, heißt nicht, dass es dort eine schwierige Nachbarschaft gibt – viele denken gleich, dass da das letzte Volk wohnt.“

Es sei schade, dass gerade im alten Teil von Borgfeld immer mehr alte Häuser einfach abgerissen würden, um die Grundstücke anschließend teuer zu bebauen. Viele Menschen hätten mit 900 Euro Rente oft kaum eine Chance, hier eine Wohnung zu finden. Geringrentner und -verdiener kämen nicht zum Zuge, insbesondere wenn sie sieben Monate auf Wohngeld warten müssten. „6,50 Euro kalt für einen öffentlich geförderten Neubau sind für manche Menschen immer noch eine zu hohe Miete“, sagt der Wohnbau-Manager. „Wohnungen dürfen keine Ware werden, doch inzwischen sind sie es“, sagt Schumann. Er sei angetreten, um das zu ändern. „Wenn die Borgfelder das wollen, werde ich mich für die Belange des Beirats in der Bürgerschaft einsetzen“, verspricht der Linke. Bislang habe er Kontakt zu Birgit Wellhausen-Henschke (CDU) und Jürgen Linke (Die Grünen), weil sie bei ihm in der Nachbarschaft wohnen. „Ich habe vor, demnächst mal eine Beiratssitzung zu besuchen. Mal sehen, ob sie was mit einem Linken anfangen können.“

Zurzeit arbeitet Schumann neben seinem politischen Mandat noch in Teilzeit bei der Gewoba. Doch Anfang 2020 will er dort seinen Abschied feiern. „Am Ende des Berufslebens ist man ja eigentlich am weitesten, wenn man die These des lebenslangen Lernens vertritt.“ Da wäre es schade, einfach aufzuhören. Und weil er sein Wissen nicht einfach im Garten begraben möchte, habe er vor einem guten Jahr beschlossen, sich politisch zu engagieren. Schumanns Handy klingelt. Noch kurz: Er sei Pragmatiker. „Meine Revolutionsromantik habe ich auf Kuba verloren. In Havanna war ich der einzige Sozialist.“