Das Projekt Neugestaltung der Borgfelder Ortsmitte kommt langsam aber sicher voran. (Christian Kosak)

Borgfeld. Bloß nichts überstürzen. Die Borgfelder wollen Nägeln mit Köpfen machen – und das dauert. Knapp ein Jahr ist es her, dass Carsten Kruska seine Bachelor-Arbeit mit Ideen zur Neugestaltung der Ortsmitte an der Fakultät für Architektur, Bau und Umwelt der Hochschule Bremen eingereicht hat. Im Februar stellte er seine Vorschläge im Beirat vor. Mit Erfolg: Die Fraktionen waren durchgängig angetan. Danach tüftelten einzelne Politiker weiter in der Kreativwerkstatt Ortsmitte. Im Dezember beschäftigte sich der Beirat mit dem Thema. Im Fokus stand dem Vernehmen nach allerdings ein möglicher Konflikt mit dem Bremer Nahversorgungskonzept.

In Borgfeld sind sich die Ortspolitiker seit Langem einig: Der Ortskern muss einer Rosskur unterzogen werden. Die Staus auf den Straßen nerven. Fehlende Stellflächen bringen Autofahrer zur Weißglut. Beim Supermarkt kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen, weil die Zufahrten zum Parkplatz zu eng und schlecht einzusehen sind. An der Kreuzung im Ortskern ist nicht immer jedem klar, wer Vorfahrt hat. Das Projektziel lautet darum: verkehrstechnisch „Ordnung in den Ortskern bringen und dafür sorgen, dass sich die Leute dort wohler fühlen“. So hatte es der Hochschullehrer und Verkehrsplaner Carsten-W. Müller auf den Punkt gebracht, noch ehe sein Student Carsten Kruska die erste Befragung für seine Bachelor-Arbeit durchgeführt hat. Müller ist Professor für Verkehrswesen an der Bremer Fachhochschule für Architektur, Bau und Umwelt. Er bewertete die Arbeit seines einstigen Schützlings mit Gut (1,5).

Autos sind zu schnell

Der junge Bauingenieur, der inzwischen in einem Bremer Büro als Projektleiter angestellt ist, ging mit seinen Vorschlägen in die Tiefe: Raser sollen künftig von einer Aufpflasterung der Borgfelder Heerstraße gebremst und die erlaubte Geschwindigkeit ab Johann-Wischhusen-Weg bis zur Ampelkreuzung Hamfhofsweg/Borgfelder Landstraße von Tempo 30 auf 20 gedrosselt werden. „In Borgfeld wird grundsätzlich zu schnell gefahren“, hatte Kruska im März im Bauausschuss erklärt. Die Ortsmitte indes müsse stärker als bislang zum Flanieren und Verweilen einladen. Zurzeit stuft Kruska die Aufenthaltsqualität als mangelhaft ein. „Die Leute sollen hier zusammenkommen, Kaffee trinken oder gemeinsam bummeln.“ Um dafür Platz zu schaffen, schlägt Kruska eine sogenannte Mischverkehrsfläche vor, die sich Fußgänger, Rad- und Autofahrer teilen. Die Borgfelder Heerstraße könnte dazu vom Johann-Wischhusen-Weg bis vor die Ampelkreuzung Hamfhofsweg/Borgfelder Landstraße aufgepflastert werden. Optisch wären die Fahrbahnen nicht von den Fußwegen zu unterscheiden; bauliche Elemente, wie Bäume, Beete, Fahrradständer und die Entwässerungsrinne, würden die Straße vom Fußweg abgrenzen. „Wenn dann mehr Fußgängerverkehr entsteht, würde der Einzelhandel vielleicht auch die Außenbereiche der Geschäfte mehr gestalten und das könnte die Aufenthaltsqualität steigern.“

Ingenieur Carsten Kruska hat im Rahmen seiner Bachelor-Arbeit an der Hochschule Bremen Vorschläge für die Verbesserung der Verkehrssituation erarbeitet. (Antje Stürmann)

Im September hat der Beirat die Bremer Senatorin für Stadtentwicklung einstimmig aufgefordert, die erforderlichen finanziellen Mittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro im Haushaltsplan 2020/21 bereitzustellen. Im Gespräch ist inzwischen, die Mischverkehrsfläche – abweichend von Kruskas Vorschlag – von der Ampelkreuzung bis in die Straßen Hamfhofsweg und Borgfelder Landstraße hinein auszuweiten. Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe ist wichtig: „Die Verkehrssituation muss für alle Verkehrsteilnehmer klar sein.“ Eine Frage wird deshalb sein, wie die gemeinsame Verkehrsfläche gestaltet werden könnte. Darüber wollen die Beiratspolitiker in den kommenden Monaten diskutieren.

Ob Bremen am Ende aber auch Geld für die Neugestaltung der Borgfelder Ortsmitte bereitstellen wird, ist fraglich. „Wenn nicht, können wir das Projekt nicht umsetzen“, sagt Bramsiepe. Sollte der Senat allerdings grünes Licht geben, müsste alles schnell gehen: „Dann müssten wir uns sofort mit den städtischen Planern zusammensetzen und sagen, was wir wollen.“

Was wird aus Viohl?

Konfliktstoff birgt die Idee eines Neubaus auf dem Viohl-Gelände. Nach dem Willen der Eigentümer soll der Baumarkt erneuert und ein Komplex mit Geschäften und Wohnungen entstehen. „Im Zusammenhang mit der Dorfmitte spielen die Pläne der Firma Viohl eine Rolle“, sagt Bramsiepe. Grund: Das Kommunale Zentren- und Nahversorgungskonzept der Stadt Bremen sieht das Zentrum Borgfelds klar im Ortskern – und nicht an der Borgfelder Heerstraße zwischen Bürgermeister-Kaisen-Allee und Querlandstraße, wo Viohl seinen Sitz hat. „Wenn Aldi zu Viohl wechselt, würde das nicht passen“, so Bramsiepe. Die Bedenken der Stadtplaner und die Fortschreibung des Nahversorgungskonzepts stehen daher zur Diskussion.

Carsten Kruska ist zuversichtlich, dass sich für die Menschen in Borgfeld etwas zum Positiven entwickeln wird. Mit seiner Arbeit habe er die Verkehrsprobleme in der Ortsmitte offen dargelegt: „Meine Arbeit sollte als Denkanstoß dienen und den Stein ins Rollen bringen; ich denke, das hat geklappt.“