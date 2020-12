Weihnachten läuft in diesem Jahr etwas anders - auch für die Kirchen. (Roland Hofer)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Weihnachten während des Lockdown ist für die Gläubigen eine besondere Herausforderung. Manche Kirchengemeinden sagten ihre Präsenz-Gottesdienste ab, andernorts laufen die Anmeldungen noch. Gleichwohl stehen alle Planungen unter Vorbehalt. Hier ein Überblick (Stand: Sonntag, 20. Dezember):



Kirchengemeinde Borgfeld: Heiligabend möchte die Kirchengemeinde Borgfeld ihren Gläubigen ermöglichen, einen Moment in der Kirche zu verweilen und dort Ruhe für ein paar Gedanken zu finden, sagt Pastor Clemens Hütte. Das Gotteshaus ist von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Geschmückt ist es mit dem Bühnenbild, das üblicherweise das Krippenspiel des Kinderchores ziert. Um 17 und 18 Uhr hält Pastorin Almut Wichmann einen Gottesdienst, um 22.30 und 23.30 Uhr Pastor Clemens Hütte. Für alle Gottesdienste ist eine Anmeldung nötig: bis Dienstag, 22. Dezember, 12 Uhr, unter 0421/ 27 01 28 oder per E-Mail an kirche-borgfeld@online.de. Am 2. Weihnachtstag lädt Clemens Hütte für 10 Uhr zum Gottesdienst ein. Zudem wirbt er für Spaziergänge zu Krippen, die Menschen im Stadtteil in ihren Wohnzimmerfenstern zeigen.



Kirchengemeinde Lilienthal: In der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Lilienthal ist die Anmeldefrist für die Gottesdienste bereits verstrichen. In der Klosterkirche kommen die Gläubigen zu folgenden Heiligabend-Veranstaltungen zusammen: Krabbelgottesdienst (10 Uhr), Vesper (15, 16.30 und 18 Uhr) und Christmette (23 Uhr). In der Kirche St. Jürgen sind Vesper (15, 16, 17 und 18 Uhr) und Christmette (23 Uhr) geplant. Auf der Wiese an der Truper Kirche soll um 14.30 Uhr ein Krippenspiel in Standbildern beginnen. Die Klosterkirche ist an den Feiertagen zu folgenden Zeiten geöffnet: am 1. Weihnachtstag von 10 bis 15 Uhr und am 2. Weihnachtstag von 10 bis 17 Uhr. Die Truper Kapelle und das Gotteshaus in St. Jürgen sind ganztägig offen.



Evangelisch-freikirchliche Philippusgemeinde Lilienthal: Auch die evangelisch-freikirchliche Philippusgemeinde will an Heiligabend einen Gottesdienst feiern. Pastor Carsten Mües begrüßt die Mitglieder der Baptisten-Gemeinde und Gäste ab 16 Uhr im Gemeindezentrum am Konventshof 4 bis 6. Klassische Weihnachtslieder werden instrumental gespielt. Unter moinmoin@philippusgemeinde.de dürfen Besucher sich für den Gottesdienst anmelden. Für spontan kommende Besucher soll es Sitzplatzreserven geben.



Christus Centrum Oasis in Lilienthal: Das Christus Centrum Oasis in Lilienthal, eine weitere evangelische Freikirche in Lilienthal, veranstaltet Heiligabend einen Open Air-Gottesdienst. Er findet ohne Krippenspiel um 16 Uhr an der Goebelstraße 55 in Lilienthal statt. Eine Anmeldung ist über die Website www.ccoasis.de möglich, solange freie Plätze vorhanden sind. Für spontane Besucher wird es vor Ort eine Anmeldemöglichkeit geben. Im Anschluss an den Gottesdienst sind Besucher zu einer Weihnachtsfeier eingeladen. Hier ist eine Anmeldung per E-Mail an andrea.becker1@ewetel.net erforderlich.



Katholische Pfarrgemeinde Guter Hirt Lilienthal: Für Heiligabend plant die katholische Pfarrgemeinde Lilienthal eine kurze Weihnachtsfeier auf dem Schulhof der Schroeterschule am Konventshof. Um 17 Uhr sind nicht nur Christen eingeladen, sich in kleinen Gruppen um viele kleine Feuer zu versammeln. Alle Teilnehmer müssen sich namentlich mit Anschrift und Rufnummer anmelden und bekommen eine Bestätigung (per Mail kontakt@guhili.de oder telefonisch unter 04298/85 12).



Kirchengemeinde Grasberg: Maximal 60 Familien pro Stunde können Heiligabend das Krippenspiel in Grasberg zwischen Gemeindehaus und Kirche erleben. Dabei gelten verschiedene Zeitfenster. Anmeldungen fürs Krippenspiel nimmt Diakonin Kerstin Tönjes unter 04208/35 08 oder per Mail an kerstin.toenjes@evlka.de entgegen. Außerdem feiert die Kirchengemeinde noch drei kurze Heiligabend-Gottesdienste: um 19 Uhr, 21 Uhr und 23 Uhr. Anmeldungen für alle Veranstaltungen bis Mittwoch, 23. Dezember. Für die beiden Weihnachtstage laden die Kirchengemeinden Grasberg und Hüttenbusch wechselseitig zu gemeinsamen Gottesdiensten ein: am 25. Dezember, 10 Uhr, in Grasberg und am 26. Dezember, 10 Uhr in Hüttenbusch, Anmeldung nicht erforderlich.



Kirchengemeinde Worpswede: In der evangelischen Kirchengemeinde wurden alle für Heiligabend geplanten Gottesdienste und Veranstaltungen abgesagt. Zwei Feiern am 24. Dezember werden nur im Internet veröffentlicht. In der Zionskirche soll an diesem Tag von 12 bis 18 Uhr ein Ort des Gedenkens für die Covid-19-Erkrankten und -Verstorbenen eingerichtet werden.



Kirchengemeinde Hüttenbusch: Unter freiem Himmel will die Kirchengemeinde Hüttenbusch an Heiligabend zwei verkürzte Gottesdienste anbieten: um 16 Uhr und um 17.30 Uhr, zu denen man sich nicht anmelden muss. Die Besucher müssen aber ihren Namen, Adresse und Telefonnummer hinterlassen. Wegen mangelnder Anmeldungen fällt der Gottesdienst um 21.30 Uhr aus. Jetzt können alle Gläubigen um 22.45 Uhr in die Kirche kommen. Die Anmeldefrist läuft am Montag, 21. Dezember, ab (04794/ 503). Heiligabend wird ein aufgezeichneter Gottesdienst auf die Homepage gestellt.



Kirchengemeinde Wilstedt/Tarmstedt: In der Kirchengemeinde Wilstedt/Tarmstedt soll Heiligabend parallel an beiden Kirchstandorten um 16 Uhr ein Krippenspiel (draußen), um 17 Uhr ein Gottesdienst für Senioren (drinnen) und um 18 Uhr eine Christvesper (draußen) stattfinden. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 23. Dezember, unter 04283/ 723, auf der Homepage der Kirchengemeinde oder direkt unter https://wilstedt.gottesdienst-besuchen.de möglich. Das Krippenspiel in Wilstedt ist ausgebucht. Für die Gottesdienste am 1. Weihnachtstag (10 Uhr in Wilstedt) und am Tag darauf (10 Uhr in Tarmstedt) ist keine Anmeldung erforderlich.



Kirchengemeinde Kirchtimke: Wegen der beschränkten Platzzahl auch in der St. Lambertus-Kirche bietet die Kirchtimker Kirchengemeinde drei kürzere Gottesdienste für Familien (mit virtuellem Krippenspiel) an: 14 Uhr für Breddorfer, um 15 Uhr für Hepstedter und um 16 Uhr für Gläubige aus den Timke-Dörfern und Steinfelder. Die drei Christvespern für Erwachsene beginnen um 17 Uhr (Breddorf), 18 Uhr (Hepstedt) und um 19 Christvesper (Timke-Dörfer, Steinfeld). Anmeldungen zum Gottesdienstbesuch sind erforderlich, und zwar online unter dem Link Kirchengemeinde-Kirchtimke.gottesdienst-besuchen.de und per E-Mail-Bestätigung oder mit dem Handy per QR-Code (Homepage) sowie telefonisch zu den Bürozeiten des örtlichen Gemeindebüros unter 04289/ 254. Am ersten Weihnachtstag lädt Pastor Wolfgang Preibusch für 10 Uhr zum Festgottesdienst ein, am zweiten Weihnachtstag (10 Uhr) zum regionalen Festgottesdienst in Tarmstedt.