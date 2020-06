Ein Bild aus Zentralafrika? Keineswegs. So sah es 2018 in Mecklenburg-Vorpommern aus. Und der Klimawandel könnte dazu führen, dass sich Trockenperioden auch in Deutschland noch häufen. (Bernd Wüstneck)

Wer in Corona-Zeiten den Klimawandel bekämpfen will, hat schlechte Karten. Schlimmer als im Lockdown kann es ja kaum kommen, was juckt einen da schon die Erderwärmung, die Menschen in fernen Ländern oder kommenden Generationen irgendwann einmal die Existenzgrundlage rauben könnte? So kam der Vorschlag der Lilienthaler Linken, in der Gemeinde einen Klimabeirat aus Ortspolitikern, Experten und Bürgern einzurichten, möglicherweise einfach zur falschen Zeit. Vielleicht hätten sich die Ratsleute von CDU, FDP und Querdenkern anders entschieden, wenn die Bauern der Region ein Dürre-Frühjahr ohne Gleichen erlebt hätten. Zurzeit hat das Land aber andere Sorgen und somit pausiert auch die Klimadebatte.

Bedauerlich ist das schon, denn der Klimawandel schreitet voran, auch wenn niemand mehr über ihn spricht. Ob allerdings ein Lilienthaler Klimabeirat das richtige Mittel gewesen wäre, ihn zu stoppen, erscheint dann doch fraglich. Der Verweis auf die Kosten, der CDU-seitig gegen die Schaffung dieses Gremiums angeführt wurde, ist dabei noch ein schwaches Argument. Denn wenn sich der globale Wandel erst mal verfestigt, sind leere Kassen noch eines der geringeren Probleme, mit denen sich die Gesellschaften herumschlagen müssen.

Vielmehr darf man bezweifeln, dass ein Klimabeirat ausreichend schnell und vor allem durchschlagskräftig genug wäre, um Vorschläge auf den Tisch zu legen, die ebenso machbar wie effektiv sind. Derartige Veranstaltungen laufen immer Gefahr, Ideen hervorzubringen, die am Ende dann doch nicht umgesetzt werden. Der Dorfentwicklungsprozess in Worpswede ist so ein Beispiel. Dort wird mittlerweile seit Jahren über Verbesserungen gesprochen, wirklich realisiert wurde so gut wie nichts. Und das, obwohl auch dort Ortspolitik und Bürger eng zusammenarbeiten.

Mit ihrer Zustimmung zum Klimabeirat haben Linke, Grüne und SPD in Lilienthal ihr Verantwortungsbewusstsein in dieser Sache unterstrichen, auch wenn sie sich am Ende nicht durchsetzen konnten. Und sie haben das Klima-Thema wieder auf die Agenda gesetzt. Ihnen kommt nun die Aufgabe zu, ihr Ansinnen voranzutreiben und die übrigen Räte dazu zu verhaften, dem Klimaschutz höchste Priorität beizumessen. Das Gremium zur Lösungsfindung muss aber der gewählte Gemeinderat sein. Auch er kann Vorschläge aus dem Volk aufgreifen und Experten einladen. Er hat aber auch die Legitimation, Entscheidungen zu fällen, die dann auch realisiert werden. Die Richtung des Rates muss einem nicht immer gefallen. Aber dann – und das ist das Gute an diesem System – kann man ihn bei der nächsten Wahl einfach austauschen.