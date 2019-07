Das Hoetger-Ensemble mit dem Kaffee Worpswede gehört zu den touristischen Schätzen des Landkreises. Aber auch sonst hat die Region viel zu bieten. (Maximilian von Lachner)

Worpswede/Landkreise Osterholz und Rotenburg. Das Kaffee Worpswede, der Barkenhoff und ein absolutes Postkartenmotiv: die Käseglocke. Worpswede ist bei Touristen sehr beliebt. Die Landschaft hat dem Ort das Besondere gegeben und die Kunst ihm etwas Einmaliges. Dem Schatz im Teufelsmoor mit seiner berühmten Vergangenheit und unverwechselbaren Merkmalen fällt es leicht, Besucher anzulocken. Davon profitiert der gesamte Landkreis Osterholz. Nachbarregionen mit schlechterer Ausgangssituation geben sich aber mit Blick auf den Kampf um Urlauber nicht geschlagen. Als neues Wanderparadies im Norden hat sich in den vergangenen Jahren der Landkreis Rotenburg etabliert. Und mit der direkten Wasserlage und traumhaften Parkanlagen kann Bremen-Nord punkten.

Die Region zwischen Weser und Wümme erleben Gäste als facettenreich. Wer einmal im Landkreis Osterholz Urlaub gemacht hat, der will in den meisten Fällen gerne wiederkommen. Das geht aus dem Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus hervor, für den in den Jahren 2016/17 mehrere Hundert Erholungssuchende im Kreisgebiet befragt worden sind. Die Landschaft mit Marsch, Geest und Moor und die besondere Bedeutung von Kunst und Kultur machen den Landkreis nach Angaben von Thorsten Milenz, dem Leiter der Tourismusförderung des Landkreises, zu einem attraktiven Ziel. Der Magnet ist Worpswede. Ungefähr ein Drittel aller Gäste im Landkreis Osterholz, die länger als einen Tag bleiben, übernachten im Künstlerdorf. „Mit der Künstlerkolonie besitzt der Landkreis Osterholz ein Alleinstellungsmerkmal mit internationalem Bekanntheitsgrad", betont Milenz.

Davon hat der ganze Landkreis etwas. Die touristische Nachfrage sei steigend, so Milenz. Laut amtlicher Statistik waren im Jahr 2018 insgesamt 63 334 Besucher im Landkreis Osterholz. Diese blieben in der Regel 2,4 Tage. Sie buchten zusammen 151 783 Übernachtungen, gut 10 000 mehr als im Vorjahr. Jährlich werden im Landkreis Osterholz durch den Tourismus Bruttoumsätze von hochgerechnet rund 85,2 Millionen Euro erzielt (2014). Die Stärken und Chancen des Landkreises liegen in den Bereichen Naherholung und Kurzurlaub, Natur und Kultur. Dabei können Besucher ihn ganz unterschiedlich erleben: etwa bei einer Torfkahnfahrt, mit dem Moorexpress, der viele Gäste aus Bremen bringt, auf dem Rad, mit dem Kanu oder Kajak auf Hamme und Wümme, sagt Milenz. Um weiterhin erfolgreich zu sein, müsse ständig an der touristischen Infrastruktur gearbeitet werden. Milenz nennt als Beispiele die Flussanleger und die Beschilderung der Radwege. Die Familienfreundlichkeit sei gut, aber ebenfalls ausbaufähig. „Wir müssen noch stärker analysieren, welche Angebote sich junge Familien noch wünschen.“ Im ganzen Sektor ist laut Tourismuskonzept 2020 noch viel Luft nach oben, aber zu einer herausragenden Urlaubsregion lasse sich der Landkreis nicht entwickeln. Kaum eine Rolle spielt der Wandertourismus.

Das ist im Nachbarlandkreis Rotenburg anders, obwohl er mit einem Wandergebiet im klassischen Sinne nicht viel gemein hat. Alpine Klettersteige sucht man ebenso vergeblich wie große Höhenunterschiede. Doch auch oder gerade wegen seiner leicht hügeligen Landschaft hat sich der Wümme-Kreis als Flachland-Wanderregion im Norden etabliert. „Er gilt als grüne Oase zwischen den großen Zentren ohne die ganz großen touristischen Hotspots“, sagt Udo Fischer, Geschäftsführer des Touristikverbands Landkreis Rotenburg, kurz Tourow. Der sehr ländlich geprägte Landkreis hat sich mit den sogenannten Nordpfaden ein ganz neues touristisches Profil verpasst, um sich von anderen Regionen abzuheben. „Der Landkreis hat einiges zu bieten“, sagt Fischer, „wir haben ruhige Wälder, weitläufige Wiesen-, Heide- und Moorlandschaften sowie zahlreiche Fluss-Niederungen.“ Damit könne der Landkreis Rotenburg bei Naturliebhabern punkten, die idyllische Orte und eindrucksvolle Landschaften zum Entspannen und Entschleunigen suchen. Fünf der 24 Nordpfade wurden in diesem Jahr als “Qualitätsweg Traumtour – Wanderbares Deutschland“ zertifiziert, 36 Gastgeber mit dem Prädikat „Qualitätsgastgeber“ ausgezeichnet. Ausruhen wollen sich die Touristiker darauf nicht, zumal eine Studie von 2017 dieses leuchtende Beispiel für ein geglücktes Projekt als ausbaufähig bezeichnet, das gepflegt und weiterentwickelt werden müsse. Neben den Wanderern will der Kreis Rotenburg als Zielgruppe zudem verstärkt Radfahrer in den Blick nehmen, berichtet Fischer. „Wir wollen kreisweit das ganze Radnetz prüfen lassen. Wir haben viel zu viele thematische Radrouten, die nicht gepflegt werden.“ Stolz ist Udo Fischer auf die stetig wachsende Zahl an Übernachtungen im Kreis Rotenburg. Waren es im Jahr 1996 noch 384 000, sind es jetzt 554 883. Einer Studie zufolge sorgen Touristen im Kreis Rotenburg hochgerechnet für einen Umsatz von 102 Millionen Euro im Jahr.

Auf ein anderes touristisches Profil setzt Bremen-Nord. Mit Schlagworten wie „Stadt, Land, Fluss“ und „Frische Brise – grüne Wiese" wirbt die Bremer Tourismuszentrale (BTZ) für den Stadtteil Vegesack und umzu. Weser, Schiffe, Törns, kurzum das maritime Flair auf der einen Seite, Parks, Gärten und Landschaften auf der anderen Seite – damit soll der Bremer Norden punkten, der vor allem Ziel von Tagesausflüglern ist. „Eines unser Alleinstellungsmerkmale sind die schönen Radrouten an der Weser“, sagt Maike Bialek, Leiterin Kommunikation und Koordination Marketing bei der BTZ. Beliebt sei auch Wasserwandern auf der Lesum. Doch Bremen-Nord könne noch mit weit mehr Pfunden wuchern: mit überregional relevanten großen Veranstaltungen wie dem Internationalen Festival Maritim, der maritimen Meile und dem Geschichtenhaus in Vegesack, mit dem Sommer in Lesmona, dem Schulschiff Deutschland und auch mit dem Denkort Bunker Valentin. „Vorrangig geht es uns um den Nahtourismus aus Bremen und dem Bremer Umland“, sagt Fritz Rapp vom Verein Vegesacker Marketing. Konkrete Zahlen etwa zu Übernachtungen liegen allerdings nicht vor.

Zum touristischen Erfolg trägt die Zusammenarbeit in Netzwerken bei. Deshalb haben sich die Tourismusorganisationen der Landkreise Osterholz, Rotenburg, Cuxhaven, Stade, Wesermarsch sowie der Stadt Bremerhaven zur Kooperationsregion Nordsee-Elbe-Weser zusammengeschlossen. „Wir haben ganz viele Projekte, zum Beispiel das Radwandern, bei denen es sich unbedingt anbietet, zusammenzuarbeiten", betont Thorsten Milenz, der Leiter der Tourismusförderung des Landkreises Osterholz. Ein aktuelles Projekt ist die gemeinsame Freizeitkarte für die Region mit vielen Tipps für Ausflüge, Radtouren, Wanderungen, Wassersport sowie zu besonderen Kultur- und Museumshighlights.

Neue Serie: In diesem Sommer machen wir Urlaub vor der eigenen Haustür. In den kommenden Wochen werden wir uns mit den verschiedenen Ausprägungen des Tourismus in der Region beschäftigen. Wir treffen Gastgeber und Veranstalter und zeigen auf diese Weise, was dieser Wirtschaftszweig zu bieten hat.