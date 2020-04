Abstand halten müssen auch Verkäuferin und Kunde im Laden vom Biohof Dehlwes in Lilienthal. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Mit den Schulschließungen begann der Run auf die Hofläden. Kunden meiden Menschenansammlungen in den Supermärkten und entdecken die kleinen Einkaufsmöglichkeiten auf dem Bauernhof. Doch auch in den Hofläden gelten in Zeiten von Corona besondere Regeln, damit sich Einkäufer und Verkäufer nicht mit dem Virus anstecken. Das berichten Gaby Nentwig vom Hofladen Meyerdierks und Elke Dehlwes vom gleichnamigen Biohof in Lilienthal.

Der Bauernschrank am Eingang ist einladend. Marmeladen und Wurstgläser locken schon von Weitem. Die Deko ist unverändert, doch ganz so wie immer ist es nicht. An der Ladentür hängt ein Informationsblatt, das die Kunden auffordert, mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten, nach Möglichkeit mit der EC-Karte zu bezahlen und einen der kleinen, grünen Einkaufswagen zu benutzen. Darunter steht in großen Lettern: „Gemeinsam schaffen wir das!“

Gaby Nentwig ist Inhaberin des Hofladens an der Moorhauser Landstraße. „Die Kunden halten sich an die Vorgaben“, freut sie sich. Die limitierte Anzahl der Einkaufswagen sorgt dafür, dass sich nicht zu viele Personen gleichzeitig im Laden aufhalten. Sind gerade alle vergriffen, stellen sich die Nachrücker geduldig in die Warteschlange, mit gebührendem Abstand. Im Laden gibt es nur ein Gesprächsthema. Jeder hat etwas zu Corona zu sagen, und jeder erlebt in diesen Tagen etwas anderes. An der Kasse schiebt Gaby Nentwig den EC-Kartenleser mit einem Fensterwischer über den Tresen: „Eine Vorsichtsmaßnahme, damit wir kontaktlos kassieren können.“

Arbeit in getrennten Teams

Ihre Mitarbeiterinnen sind durch den breiten Tresen von den Kunden getrennt. Auch sie achten untereinander auf den Mindestabstand. „Wir arbeiten in verschiedenen Teams, damit wir im Falle einer Ansteckung mit dem jeweils anderen Team weiterarbeiten können“, erklärt die Inhaberin. Sie und ihr Mann Markus Nentwig sind dankbar, dass sie überhaupt öffnen dürfen. „Andere trifft es da viel härter“, weiß die Geschäftsfrau und wirbt für Solidarität mit den örtlichen Unternehmen, die Telefonbestellungen und Lieferservices anbieten.

Ein älteres Ehepaar hat den Einkaufswagen voll geladen, eine junge Mutter auch. „Viele sind in diesen Tagen zu Hause und kochen wieder frisch“, erklärt Nentwig. Einen Mittagstisch kann sie momentan nur noch an zwei Tagen in der Woche anbieten. Für mehr reicht das Personal in der Urlaubszeit nicht. „Aber wir packen Hofboxen, die die Kunden dann abholen können“, erklärt sie. Bestellungen dafür nimmt sie telefonisch entgegen. Einen Lieferservice gibt es nicht, aber im Laden liegen Zettel aus, die auf die Lilienthaler Einkaufshilfe für Risikogruppen hinweisen. „Das funktioniert“, freut sich Nentwig.

Zu Beginn der Schulschließungen hat es einen großen Run auf die Hofläden gegeben, berichtet Gaby Nentwig. „Die Familien haben Ausflüge in den Hofladen gemacht. Das mussten wir leider unterbinden“, erklärt die Geschäftsfrau. Normalerweise freut sie sich, wenn Kinder auf den Hof kommen und Landwirtschaft hautnah erleben, aber normal ist in diesen Tagen eben nichts. Auf dem Zettel am Eingang steht denn auch: „Nicht als Familie einkaufen kommen!“

Bei Familie Dehlwes im Lilienthaler Ortsteil Trupe stehen die Kunden unterdessen Schlange. Auf dem Biohof kaufen nicht nur Lilienthaler, sondern auch Bremer ein. Auch hier erinnern Schilder an den Mindestabstand und daran, dass ein Verzehr der Waren im Umkreis von 50 Metern verboten ist. „Normalerweise ist der Hof ein Treffpunkt. Eltern sitzen auf den Bänken vor dem Laden. Kinder streicheln die Kälber im Stall. Das geht alles nicht mehr“, bedauert Elke Dehlwes.

Im Laden steht Frauke Böschen hinter dem Tresen. Böschen trägt Schutzanschuhe, obwohl sie sich stattdessen lieber noch öfter die Hände waschen würde. „Es hilft nichts, wir müssen alle unseren Beitrag leisten“, sagt sie. Angst vor Ansteckung habe sie nicht, aber der Käse, sagt sie, bleibe ohne Handschuhe doch länger frisch. Lange aber bleiben die Waren ohnehin nicht in der Kühltheke, denn die Anzahl der Kunden hat sich laut Elke Dehlwes durch die Corona-Krise nahezu verdoppelt.

Gyde Feddersen kommt aus Horn und kauft mit ihrer eineinhalb Jahre alten Tochter Elin bei Dehlwes ein. Sie weiß den Bioladen zu schätzen und will mit dem kleinen Kind lieber nicht in den großen Supermarkt gehen. Elin findet vor allem die bunten Tüten interessant. Ihre Mutter aber zieht es zur Biomilch im Kühlregal. Die ist hinter Glas und da kann Elin nicht ran. „Wir kommen gern hierher“, sagt Gyde Feddersen und freut sich schon auf das Hühnergucken auf dem Grünland gegenüber. Das ist offenbar noch erlaubt – mit Abstand versteht sich.

Die Schlange vor dem Laden ist nicht wirklich kürzer geworden. Elke Dehlwes beobachtet die Szene vom Büro aus. Sie ist froh, dass die Familien sich den Einkauf jetzt aufteilen. Mehr als zwei Leute sieht man auf dem Hof denn auch nicht zusammenstehen. Einige tragen Mundschutz, andere haben sich mit einem Schal vermummt. Die Leute sind geduldig, gehen erst hinein, wenn ein anderer wieder hinauskommt. Gesprochen wird wenig – und mit Abstand. Elke Dehlwes vermisst das Treiben vor dem Laden und hofft, dass die strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Virus nicht mehr lange notwendig sind.