Hat zu Hause in Wilstedt eine vollständig ausgestattete Wurstküche, in der er auch mit 80 Jahren noch gerne arbeitet: Hausschlachter Günter Götsche. (FOTOS: Fabian Wilking)

Wilstedt. Ein Jahr lang war Günter Götsche Schiffsjunge, war auf Küstenschiffen und Binnenschiffen unterwegs, direkt nach der Schule war das. So richtig gut gefallen hat ihm das nicht, und dann besann er sich doch auf das Handwerk, das vor ihm schon sein Vater, sein Großvater und auch deren Väter ausübten, Götsche wurde Schlachter. Jetzt ist der Wilstedter 80 und schon längst Rentner, aber Schweine, Rinder und Schafe zu Wurst, Braten und Steaks verarbeiten, das macht er immer noch gerne.

Im kleinen Rahmen läuft das normalerweise, so hobbymäßig, und jetzt im Sommer und überhaupt in diesen Coronazeiten gar nicht. Gelernt hat Götsche den Beruf bei Hans Schröder, das war einer der beiden Schlachter, die es nach dem Krieg noch in Wilstedt gab. „Der Laden war gegenüber von Borgfeldt, das Haus gibt es schon lange nicht mehr“, erzählt Götsche. Den Betrieb gibt es auch nicht mehr, und der andere Fleischer ist ebenfalls verschwunden. Drei Jahre hat er bei Schröder gelernt, und eine wichtige Erkenntnis aus dieser Zeit umschreibt er so: „Es hat mir mehr Spaß gemacht zu verkaufen und mit den Kunden zu schnacken als Tiere zu verarbeiten.“

Götsche wechselte nach der Lehre zur Fleischwarenfabrik Könecke in Sebaldsbrück, wurde dort schnell Abteilungsleiter, später war er als Bereichsleiter verantwortlich für den Einkauf, und bis zur Rente pendelte er als Hygienebeauftragter zwischen den verschiedenen Werken im In- und Ausland. Noch immer versteht er keinen Spaß, wenn es bei der Lebensmittelverarbeitung nicht peinlich reinlich zugeht.

In den 45 Jahren, die er in dem Großbetrieb zugebracht hat, „habe ich zwischendurch immer mal wieder Hausschlachtungen gemacht“, berichtet er. Den passenden Raum hat er sich am Haus eingerichtet, das er vor 30 Jahren im Kiefernweg gebaut hat, direkt neben dem alten Haus, das die Familie zuvor bewohnt hatte. Die Wurstküche ist mit weißen Fliesen gekachelt und vollgestellt mit allerlei Gerätschaften und Maschinen. Manche sind alt, einige sogar älter als Götsche, doch alles funktioniere bestens, versichert er.

Gute sechs Jahrzehnte auf dem Buckel haben beispielsweise der Kutter, mit dem das Fleisch zerkleinert wird, und eine seiner Wurstfüllmaschinen. Ein anderes Exemplar hat er von seinem Großvater geerbt, das soll sogar um die 100 Jahre alt sein. „Die ist sehr massiv“, sagt Götsche, so etwas würde heute „so nicht mehr gebaut“.

Der Wilstedter schlachtet nicht nur für den Eigenbedarf, sondern verkauft seine Ware auch. Seine Bratwurst vom Grill und seine Hausmacherwurst im Glas bietet er in normalen Zeiten zum Beispiel auf dem Kräutertag in Horstedt an oder beim Olivenölfest im eigenen Dorf. In Wilstedt steht sein Verkaufswagen allerdings nicht auf dem Festgelände Am Bogen, sondern außerhalb auf dem Grundstück eines Bekannten gegenüber vom Eingang. „Das läuft sehr gut“, meint er. Das gilt auch für die kleinen Weihnachtsmärkte, auf denen er gerne steht, beispielsweise in Buchholz und Bötersen.

Die Schweine, die er schlachtet und verwurstet, beziehe er aus Wilstedt „von einem Bauer meines Vertrauens“. Manchmal besorge er sich Ferkel, die er selber mäste. Platz dafür hat er hinterm Haus genug. So viel Platz, dass auf dem Grundstück auch zwei robuste Haflinger-Pferde stehen, die das ganze Jahr draußen sind, und außerdem mehrere frei laufende Gänse und Enten. „Wie früher“, sagt Götsche – und das bezieht er bewusst auch auf die Zutaten seiner Wurst. Gewürzmischungen und Geschmacksverstärker gebe es bei ihm nicht, stattdessen werde individuell gewürzt: mit Pfeffer und Salz, mit Senfkörnern, Kümmel, Majoran und Thymian.

Beim Schlachten sei er meist allein, sagt Götsche, das bekomme er immer noch ganz gut hin. Gut hundert Kilo wiege ein schlachtreifes Schwein, das mit einem Schussapparat zunächst betäubt und dann mit einem Schnitt durch die Halsschlagader getötet wird. In einem großen Kessel mit heißem Wasser wird der Tierkörper danach abgebrüht, um die Borsten zu entfernen. Nach der gründlichen Reinigung hievt Götsche das Schwein an den Haken und nimmt es aus, entfernt also die Innereien. Dies ist die Stelle, an der der Tierarzt ein zweites Mal erscheint, um nach der „Lebendbeschau“ nun seinen Stempel auf die Schwarte zu drücken, sofern er alles für gut befindet. Dann kommt das Schwein für einen Tag ins hauseigene Kühlhaus, ehe Götsche es zerlegt und verarbeitet.

Der 80-Jährige nimmt auch Auftragsschlachtungen an, und auf Hochzeiten und Betriebsfeiern für 30 bis 100 Menschen grillt er Würstchen und Steaks und auch ganze Spanferkel. Für dieses Jahr sei sein Terminkalender schon „komplett durchgetaktet“ gewesen, ehe Corona alle Pläne über den Haufen warf. Die Gänse, die bei ihm in aller Ruhe aufwachsen können, kommen auch unters Messer, damit versorgt er die Familie mit Weihnachtsbraten. „Das hat bei uns Tradition“, sagt Götsche, der mit seiner Frau stets eine Gans in der Nähe von Kassel bei der Tochter abliefert und dort, im Hessischen, auch gleich die Wurst der Kollegen probiert.

Zur Tradition noch zwei Dinge. Dass der Nachwuchs in seiner Familie den gleichen Beruf wie der Vater ergreift, das war bei Günter Götsche zum letzten Mal der Fall. Seine drei Kinder seien alle in anderen Berufen unterwegs, was aber völlig in Ordnung sei. Und zweitens ist da das Schlachtfest, das Götsche schon mehrmals zusammen mit dem Wilstedter Heimatverein veranstaltet hat. „Wir wollen den Menschen zeigen, wie ein Schwein verarbeitet wird.“ Und er fügt hinzu: „So wie es früher gemacht wurde.“ Ob diese Tradition in diesem Jahr fortgeführt wird, sei wegen Corona leider fraglich.

Bliebe noch die Frage: Kann sich Schlachter Götsche auch für vegane Ernährung begeistern? „Das ist nicht meine Welt“, sagt er sogleich, „wir essen altmodisch.“ Dazu gehöre Fleisch, das fast jeden Tag auf den Tisch komme. Es dürfe aber auch mal eine Kartoffelsuppe mit Wurzeln sein, die ohne den obligatorischen gestreiften Speck immerhin vegetarisch wäre. Und Spargel ohne selbst gemachten Schinken, eigenhändig gewürzt und ein halbes Jahr gereift, den könne er sich auch nur schwer vorstellen.

Gar nicht vorstellen will sich Götsche den endgültigen Abschied von seinem Beruf: „So lange ich gesund bin, mache ich mir darüber keine Gedanken.“