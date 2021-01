Massagetherapeutin Ann Kristin Barth (Christina Klinghagen)

Borgfeld. Gesund und fit durch das Leben zu gehen steht sicherlich für die meisten Menschen an erster Stelle. Es gibt jedoch emotional besetzte Situationen, in denen es schwierig ist, die innere Balance zu halten und sich womöglich körperliche Beschwerden bemerkbar machen. Hier möchte Ann Kristin Barth an ihrem „kleinen Heilort“, wie sie ihre Praxis „Federleicht in motion“ an der Borgfelder Landstraße 8 liebevoll bezeichnet, Abhilfe schaffen.

Das Zentrum ihres kleinen Wohlfühlraums bildet eine gepolsterte Massageliege, auf der die Körpertherapeutin seit März zu ganzheitlichen Behandlungen einlädt. So richtig durchstarten konnte sie mit ihrem Unternehmen bisher noch nicht. Denn kurz nach der Eröffnung kam der erste Corona-Lockdown. „Da dachte ich noch, wir bereiten uns auf das vor, was danach kommt“, erzählt Barth, deren Behandlungsansatz in der Liebe zu den Menschen liegt. Sie ist davon überzeugt, dass alles irgendwie miteinander verbunden ist und das Mitgefühl in gesellschaftlicher Hinsicht eine wichtige Rolle einnimmt.

Ihr Wissen darüber hat sie sich in South Dakota bei den Lakota-Indianern angeeignet. 2016 war sie zum ersten Mal dort, um Zugang zu dem zu bekommen, was man hier unter dem Begriff „Schamanismus“ kennt. In Colorado absolvierte sie einen Einführungskursus in Craniosacrale Therapie. „Hierbei geht man davon aus, dass die Kraft, sich zu heilen, in einem selbst liegt. Ich bin eigentlich nur dabei, um zu begleiten“, erklärt die ausgebildete Massagetherapeutin, die in ihrer Praxis unterschiedliche Beschwerdebilder zu lindern versucht. Als ganz elementaren Part ihrer Behandlungen sieht sie Berührungen an. „Ohne Berührungen sterben wir“, betont sie. Der Tastsinn würde sich bei allen Menschen zuerst entwickeln und sei durch nichts zu ersetzen. Gerade wenn man alleine sei, würde dieses Schwierigkeiten bereiten.

„Was wir brauchen ist einfach jemand, der für einen da ist. Sich fallen lassen zu dürfen ist das, wonach wir uns sehnen. Eine Hingabe ohne Schutzmechanismen“, so Barth. In der Pandemie stelle dieses natürlich ein großes Problem dar. Um nicht völlig auf Körperkontakt verzichten zu müssen, gebe es zwar Massagemöglichkeiten, bei denen man sich nicht so nahe kommt wie beispielsweise die Fußmassage. Jedoch nach dem kürzlich angeordneten harten Lockdown ist ihr auch dieses Angebot nun verwehrt. „Es ist wichtig, Ängste wahrzunehmen, aber man darf sich davon nicht leiten lassen“, unterstreicht Barth und fügt ergänzend hinzu, dass Angst das Verhalten und die Gedankenwelt verändert. Sie möchte auch in diesen schwierigen Zeiten für Menschen da sein, die sich in einer derartigen Notsituation befinden. Dabei könnte sie sich im Einzelfall vorstellen, eine körpertherapeutische Sitzung per Telefon oder in einer Videokonferenz zu geben. Trotz der aktuellen Lage versucht sie das Gute in der Sache zu sehen. „In der Krise dürfen wir eigentlich gerade lernen, Selbstfürsorge und Verantwortung für uns selbst zu übernehmen.“ Grundsätzlich müsse man sich immer wieder Zeit für sich selbst nehmen. Und wenn ein grippaler Infekt da ist, bräuchte es nun mal zwei Wochen der Ruhe.

Nach Ansicht von Barth gibt es immer mehrere Möglichkeiten, mit einer Situation umzugehen. Und so sieht sie es als ihre Aufgabe an, den Klienten im Praxisraum hierfür eine Gelegenheit sowie Aufmerksamkeit zu geben. „Wir haben vieles auf den Verstand reduziert, sind aber weitaus mehr als das. Wir sind göttliche Wesen, die fühlen“, gibt die 37-jährige Fachfrau voller Überzeugung zu verstehen. Daher würde ein Körpertherapeut immer das Zusammenspiel von Körper, Seele und Geist bei der Behandlung mit einbeziehen. „Keiner von uns ist in optimale Verhältnisse hineingeboren. Manche haben mehr Glück, andere weniger. Wenn ich mir aber selber ein gutes Umfeld schaffe, kann ich es verändern“, erläutert Barth, die den Körper als wertvollen Schlüssel bezeichnet, der Informationen speichert, aber auch wieder loslassen kann.

Barth ist davon überzeugt, dass das Leben sie nach Borgfeld geführt hat, um ihre eigentliche Berufung auszuleben. Zuvor hat die diplomierte Kulturwirtschaftlerin als Coach für Firmen gearbeitet. Geboren in einem Dorf bei Flensburg, entwickelte Barth schon in jungen Jahren ein Interesse für das Leben der Lakota-Indianer, die sie schon als Teenager besuchen wollte. Erst nach einem Burnout mit Anfang 30 setzte sie ihren großen Traum in die Realität um. „Wir sind halt keine Maschinen. Für mich war das ein schmerzhafter Wendepunkt in meinem Leben, aber eben auch ein Erwachen“, sagt Barth, die sich im Rahmen einer Therapie intensiv mit dem Thema Weiblichkeit auseinandergesetzt hat. Wie sie berichtet, sei sie in einem Prozess, in dem sie das umsetzt, was ihr damals geholfen hat. „Wenn die weibliche Seite nicht zum Ausdruck kommt, dann führt das zu Krankheiten“, lautet ihre Erkenntnis, wobei sie darauf verweist, dass auch Männer eine weibliche Seite in sich tragen.

Neben Körpertherapie und Massagen bietet sie speziell für Frauen jeden Alters Treffen zum Austausch an. Darüber hinaus erstellt sie Öle, Salben, Tinkturen und Heilkräutertees.

Hierbei sei Johanniskrautöl der Klassiker. „Aber auch Rotklee ist für uns Frauen spannend, weil er den weiblichen Hormonspiegel ausgleicht“, hebt Barth hervor. Des Weiteren bastelt sie Schmuck aus Silber und Rotgold sowie Traumfänger. Was bei ihren Kunstwerken auffällt ist, dass darin immer wieder Federn auftauchen. Genauso wie bei ihrem Tattoo am linken Unterarm. „Federn drücken meinen Wunsch nach Leichtigkeit aus“, erklärt Barth. Weitere Informationen gibt es unter www.federleicht-in-motion.com.