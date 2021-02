Sollte es am Wochenende üppig schneien, wären die Winterdienste in der Region vorbereitet. Die Gemeinden haben Pläne entwickelt, um die Räumung der wichtigsten Straßen zu gewährleisten. (Ingo Moellers)

Landkreis Osterholz. Der jüngste Schnee ist noch nicht ganz verschwunden, da kündigen die Wetterexperten schon den nächsten Wintereinbruch an. Am Wochenende soll es wieder Minusgrade geben und die Vorhersagen für Norddeutschland deuten auf üppigen Schneefall hin. Für den Winterdienst im Kreis Osterholz und in den Gemeinden könnten die kommenden Tage zum Kraftakt werden. Nicht nur die Streu- und Räumfahrzeuge sind gefordert, auch auf Hauseigentümer und Mieter kommt Arbeit zu.

Außerhalb der Ortschaften liegt der Winterdienst im Landkreis Osterholz bei der Kreisstraßenmeisterei, die für 196 Kilometer Straßen zuständig ist. Die Mitarbeiter seien seit einer Woche im Dauereinsatz, heißt es von der Kreisverwaltung. Priorität hätten die Hauptverkehrsachsen, die im Berufsverkehr stark beansprucht sind. Um diese rechtzeitig räumen zu können, beginne der Arbeitstag für die Mitarbeiter bereits um 3.30 Uhr, so Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann. Aktuell stünden 14 Mitarbeiter und sechs Fahrzeuge zur Verfügung, die von zwei Fremdfirmen unterstützt werden. Am Wochenende sollen die Mitarbeiter von den Morgenstunden an durchgängig im Einsatz sein und die Kreisstraßen und dazugehörige Radwege räumen, so Lindemann. Sie schränkt aber ein: „Die Kreisstraßenmeisterei kann nicht zeitgleich überall sein.“

Task Force in Lilienthal

Auch in Lilienthal hat man sich auf den möglichen Wintereinbruch eingestellt. Noch am Donnerstag haben Vertreter der Gemeindeverwaltung, der Bürgermeister, Angehörige des Baubetriebshofs und der Feuerwehr eine Task Force gebildet, um sich für die kommenden Tage abzustimmen. Damit im Ernstfall keine Zeit verloren geht, hat die Gruppe einen Bereitschaftsdienst eingerichtet, Mitarbeiter des Baubetriebshofs befinden sich in Rufbereitschaft.

Sollte es auf den Straßen der Gemeinde durch Schneefall oder Eisbildung rutschig werden, folgen die Leute vom Baubetriebshof einem Plan: Demnach würde zunächst die Ortsentlastungsstraße, die Lilienthaler Allee, bearbeitet. Ganz oben auf der Liste stehen auch die Hauptstraße und die Falkenberger Landstraße, und auch die Trupermoorer Landstraße, die Lüninghauser Straße und der Park-and-Ride-Parkplatz am Falkenberger Kreisel würden bevorzugt gestreut werden. Am Salzvorrat wird es nicht scheitern, hieß es auf Nachfrage aus dem Rathaus. Das Lager sei gut gefüllt.

Privatfirmen können unterstützen

Ähnlich gut aufgestellt für das, was möglicherweise an Schnee auch auf sie zukomme, sei die Gemeinde Worpswede, versichert Bürgermeister Stefan Schwenke. Der Bauhof, der für den Räumdienst zuständig ist, sei sensibilisiert und werde mit allen Fahrzeugen ausrücken. Darüber hinaus habe man mit Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) gesprochen, um im Katastrophenfall reagieren zu können. Ein eigenes Streusalzsilo hat die Gemeinde nicht, hier kooperiert sie mit dem Landkreis. Sollten alle Bordmittel nicht ausreichen, werde man gegebenenfalls Privatfirmen mit Radladern zum Räumen dazuholen können, hierfür seien Vorgespräche geführt, so Schwenke.

Im Landkreis Rotenburg haben die Kreisstraßenmeistereien in Rotenburg (Wümme) und Sandbostel rund 1600 Tonnen Streusalz eingelagert. Insgesamt 16 Räumfahrzeuge stehen nach Angaben von Kreissprecherin Christine Huchzermeier bereit. Bei entsprechender Wetterlage seien die Mitarbeiter der Kreisstraßenmeistereien rund um die Uhr in Rufbereitschaft. Ab 2.30 Uhr sind die Kontrollfahrzeuge unterwegs. Wenn eine glatte Strecke gemeldet wird, können die Räumfahrzeuge schon um 3 Uhr im Einsatz sein. Bei entsprechender Wetterlage seien spätestens um 4 Uhr alle Fahrzeuge vom Hof.

Der Winterdiensteinsatzplan sehe einen, je nach Witterungsverlauf, abgestuften Einsatz von Mitarbeitern und Material vor. Wenn erforderlich, werde im Dreischichtsystem geräumt und gestreut. Das verbrauchte Streusalz werde zeitnah durch Nachschublieferungen aufgefüllt.

Fahrweise anpassen

Auch die Gemeinde Ritterhude sei auf den vorhergesagten Wintereinbruch vorbereitet, sagt Genia Flock, die im Rathaus das Sachgebiet Sicherheit und Ordnung leitet. „Wir sind gut ausgestattet und konnten am vergangenen Wochenende ja schon etwas Erfahrung sammeln“, sagt Flock. In einem eigenen Lager stehe ausreichend Streusalz zur Verfügung, um auch mehrere strenge Wintertage zu überstehen. Flock weist darauf hin, dass die Gemeinde nur an bestimmten, stark frequentierten Stellen räume und streue. Dazu zählen vor allem wichtige Fußgängerüberwege – nicht aber jede Hauptstraße, geschweige denn Nebenstraßen. „Man muss sich vom Gedanken der Kompletträumung verabschieden“, sagt Flock. Autofahrer müssten ihre Fahrweise anpassen, Radfahrer gegebenenfalls auch mal absteigen, wenn es die Verhältnisse erfordern.

Zur Sache

Räumpflicht für Grundstückseigentümer

Aus dem Ritterhuder Rathaus heraus erinnert Genia Flock an die Räumpflicht, die jeden Grundstückseigentümer betrifft – im gesamten Landkreis. Diese Pflicht kann er dem Mieter übertragen, sofern das im Mietvertrag festgeschrieben ist. Auch in den anderen Gemeinden gibt es entsprechende Verordnungen. Wann, wie und welcher Bereich genau geräumt und gestreut werden muss, kann sich dabei je nach Gemeinde leicht unterscheiden. In der Regel ist für alle Wege ein mindestens 1,5 Meter breiter, freier Streifen vorgesehen. Anlieger sollten den Schnee nicht achtlos auf die Straße schieben. „Damit behindern sie den Verkehr und unsere Räumfahrzeuge“, sagt Flock. In der Regel gilt aber an Wochentagen eine Räum- und Streupflicht von 7 bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Anlieger müssen so oft räumen und streuen, wie es die Sicherheit erfordert. Gibt es also tagsüber plötzlich Eisglätte, sind die Eigentümer in der Pflicht. Wenn zu erwarten ist, dass sich über Nacht Glatteis bildet, muss vorbeugend gestreut werden. Streusalz dürfen Anlieger nur an besonders gefährlichen Stellen wie Treppen oder Rampen einsetzen. Auf Grünflächen ist es verboten. Umweltfreundliche Alternativen sind Sand oder Split.