Drinnen wie draußen: Jürgen von der Lippe ist mit über 40 Bühnen-Jahren der Altmeister unter den Top-Comedians. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Ein einfacher Stehtisch, ein Barhocker, eine Flasche Bier – mehr braucht es nicht an Ausstattung für einen Abend mit Markus Krebs. Denn der Humor des Zopf-, Sonnenbrillen- und Wollmützenträgers funktioniert auch mit dem bescheidensten Equipment. Wer's nicht glaubt, kann sich in der Reihe „Frischluft-Kultur OHZ“ vom vierten Solo-Programm des Kneipen-Kumpels („Pass auf...kennste den?“) eines Besseren belehren lassen. Meister der hohen Kunst des flachen Witzes, kann Krebs sein Publikum auch mit geistreich und kultiviert vorbereiteten Pointen zum Lachen bringen. Am Freitag, 25. September, 19.30 Uhr, ist er auf der Outdoor-Bühne der Stadthalle zu Gast.

Nach den ersten erfolgreichen Veranstaltungen im August geht die Veranstaltungsreihe „Frischluft-Kultur OHZ“ nun in die zweite Runde. "Unser Hygiene-und Abstandskonzept ist von den Veranstaltungsbesuchern im August sehr gut angenommen worden und hat bei allen Beteiligten für großes Vertrauen gesorgt", versicherte Matthias Renken, Manager der Stadthalle. Besucher werden jeweils zu zweit auf "Doppelplätzen“ mit dem gebotenen Abstand auf Stühlen platziert.

Angesichts des Ernstes der Corona-Lage ist es sicher nicht die schlechteste Idee, dass die Stadthalle mit einem vorwiegend heiter gearteten Programm aufwartet. Komik kontra Krisen-Tristesse. Neben Krebs kommen im September, wie berichtet, auch Jürgen von der Lippe und Öczan Cosar. Dass die Freunde der Musik in diesem Monat nicht leer ausgehen, dafür sorgen Versengold am 5. September, 20 Uhr, und einen Tag später die eigentlich auch dem heiteren Fach zuzurechnenden Mathias Zeh und Rainer Schacht, besser bekannt als Die Feisten.

Auch Versengold kommt

Jürgen von der Lippe (72) ist mit über 40 Jahren Erfahrung auf den Bühnen und starker Präsenz auf den TV-Kanälen der Republik der Altmeister unter den Vollblutkomikern. Am Freitag, 4. September, 20 Uhr, kommt der Entertainer, Schauspieler, Hörbuchsprecher und Musiker (1976 Mitbegründer der Gebrüder Blattschuss) wieder nach Osterholz-Scharmbeck. Anders als sonst wird er seine Pointen unter freiem Himmel zünden, jedoch gewiss mit keinem geringeren Effekt. Von der Lippe ist analytisch, schlagfertig, spontan.

Durch ihre Präsenz auf diversen großen Festivals, in Print- und Onlinemedien und nicht zuletzt im deutschen TV haben sich die deutschsprachig singenden Folk-Rocker von Versengold über die vergangenen Jahre mit beeindruckender Kontinuität einen Namen gemacht. Der Erfolg ihres aktuellen Albums spiegelt die Vielseitigkeit der Gruppe wider, deren große Stärke es ist, mit ihrer positiv-bodenständigen Art und einem leichten Augenzwinkern Fans verschiedenster Genres charmant für sich zu gewinnen.

Das mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnete Song-Comedy-Duo Die Feisten tritt am 6. September, 18 Uhr, zum ersten Mal in der Kreisstadt auf. Die beiden Sänger und Multiinstrumentalisten sind schon lange in der ganzen Republik unterwegs. In ihrem Sommerspezialprogramm werden neben ihren Hits „Kriech nich da rein“, „Gänseblümchen“ oder dem „Nussschüsselblues“ auch nagelneue Songs erklingen, die sie in der unfreiwilligen Auszeit geschrieben haben. Comedian Öczan Cosar bringt am Freitag, 11. September, 20 Uhr, auf die Open-Air-Bühne der Stadthalle, was er in seiner interkulturellen Welt erlebt, erfahren und zu hören bekommen hat. Der mehrfach begabte Stuttgarter, der zum ersten Mal in Norddeutschland auftritt, macht das auf seine ganz eigene, höchst lebendige Art: mit Beobachtungsgabe und Humor, mit Schauspiel und Tanz, mit Gesang und Gitarrenspiel.

Markus Krebs ist bekannt für seine kompromisslosen Pointen. Er sendet keine Botschaften, liefert dafür aber eine Show der komödiantischen Spitzenklasse. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann arbeitete als Vize-Baumarktleiter sowie in der Gastronomie und ist Anhänger des Fußballvereins MSV Duisburg, in dem er jahrelang auch als Hooligan auffiel. Als Comedian gastierte Krebs erstmals bei einer Veranstaltung in Dinslaken. 2008 gewann er den „Niederrheinischen Comedy-Preis“ und siegte am 18. November 2011 in der ersten Ausgabe des RTL-Formates „Comedy Grand Prix“.

