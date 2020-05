Wenige Tage vor Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der 18-jährige Alfred Schmidt noch als Deserteur hingerichtet. (Kulturverein im Rektorhaus)

Ottersberg/Eckstever. Heute hätten Alfred Schmidt und Heinz Kehne Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs sein können, doch die dramatischen Ereignisse in den letzten Kriegstagen besiegelten das Schicksal der damals 18-jährigen Soldaten, die am 27. April 1945 in einem hastigen Kriegsgerichtsverfahren als Deserteure zum Tode verurteilt und von der Wehrmacht hingerichtet worden waren. Intensiv beschäftigen sich die Mitglieder der Geschichtswerkstatt im Ottersberger Kulturverein im Rektorhaus schon seit Jahren mit diesem Thema. Ihren Recherchen zufolge befanden sich Alfred Schmidt und Heinz Kehne auf einem Marsch ihrer Einheit aus der Verdener Gibraltar-Kaserne in Richtung Norden.

Der Krieg war für das junge Duo und seine Kameraden eigentlich zu Ende, „wenngleich die Kriegshandlungen in unserem Heimatgebiet noch wenige Tage andauern sollten. Seit dem 22. April konnte man die vordringenden britischen Geschütze täglich hören“, weiß Friedrich Bartels vom Kulturverein zu berichten. Schmidt und Kehne entfernten sich unerlaubt von ihrer Truppe, besorgten sich Zivilkleidung und begaben sich auf den Weg in ihre Heimat. In der Nähe von Ahausen in der Samtgemeinde Sottrum halfen sie dann einem Sanitäter bei einem Verwundetentransport. „Der identifizierte sie sofort als Deserteure, weil sie noch immer die Wehrmachtsstiefel trugen“, erzählt Bartels. Ein auf die Schnelle einberufenes Feldgericht verurteilte die Kameraden daraufhin in der Schule in Bötersen zum Tode. Der vorsitzende Militärrichter habe sich laut Bartels an die Worte Hitlers gehalten: „Als Soldat kann man sterben, als Deserteur muss man sterben.“ Das jugendliche Alter der Angeklagten und die Tatsache, dass jegliche Kriegsaktion zu diesem Zeitpunkt längst sinnlos gewesen sei, habe für diesen Juristen keine Rolle gespielt.

Nach dem Todesurteil wurden Heinz Kehne und Alfred Schmidt zur Exekution nach Eckstever gebracht, wo sich die letzte Wehrmachtseinheit im Heimatgebiet eingerichtet hatte. „Die letzte Nacht verbrachten sie in einem Schuppen, der noch heute dort steht“, berichtet Friedrich Bartels. Und: „Zeitzeugen erzählen, dass sich die eingeteilten Wachtposten der Jugendlichen erbarmten und den Schuppen unverschlossen ließen. Diese nahmen die erlösende Gelegenheit zur Flucht aber nicht an, wohl weil sie befürchteten, man wolle sie zur Flucht locken und schnell beseitigen.“

Heinz Kehne (Kulturverein)

Am nächsten Tag, 48 Stunden vor dem Einmarsch der Briten, wurden Schmidt und Kehne am 27. April auf einer Wiese erschossen und dort verscharrt. Der Ottersberger Sozialdemokrat August Siegesmund, der sich auf seine Parzelle in Eckstever zurückgezogen hatte, nahm mit weiteren Helfern eine Umbettung auf den Otterstedter Friedhof vor. „Er war es auch, der die Eltern der beiden Exekutierten per Brief benachrichtigte“, so Friedrich Bartels.

Der Verdener Lehrer Joachim Woock veranlasste mit einer Schülergruppe im Jahr 2013 die Verlegung zweier Stolpersteine in Gedenken an das Schicksal von Alfred Schmidt und Heinz Kehne. Die Geschichtswerkstatt im Ottersberger Rektorhaus habe die Pflege übernommen und werde das Andenken an das unfassbare Geschehen vor 75 Jahren bewahren, verspricht Bartels. Eigentlich wollte die Geschichtswerkstatt des Kulturvereins am Montag, 27. April, ab 18 Uhr im Ottersberger Rektorhaus eine Gedenkveranstaltung zu Ehren von Alfred Schmidt und Heinz Kehne an den Stolpersteinen in Eckstever gestalten. „Wegen der Corona-Krise kann die geplante Erinnerungsfeier nun nicht stattfinden“, teilt Bartels mit.