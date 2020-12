Ein leuchtender Stern hängt an einem Ladengeschäft. Der Stern ist jedes Weihnachten ein symbolträchtiges Bild. In der biblischen Geschichte wies er Caspar, Melchior und Balthasar den Weg zu Jesus, so fanden die drei Weisen zur Krippe. Ob es dieses Himmelsphänomen gab oder es nur Symbolik ist, ist unklar. (BRITTA PEDERSEN)

"Dieses Jahr steht Weihnachten unter einem besonderen Stern.“

Das Wort des Redakteurs brachte mich dazu, über himmlische Erscheinungen in diesem Jahr nachzudenken. Was übertragen gemeint war, gilt auch wörtlich: Kurz vor den Feiertagen kann man von der Erde aus die Planeten Jupiter und Saturn wie einen leuchtenden Stern sehen. Gerald Willems von der astronomischen Vereinigung Lilienthal hat mir bestätigt, dass viele Forscher in diesem Zusammentreffen der Planeten den „Stern“ wiedererkennen, der zur Zeit der Geburt Jesu die Menschen beeindruckt hat (Bibel: Matthäus 2). In diesem Jahr schenkt uns der Himmel den Weihnachtsstern.

Der Blick von der Erde in den Himmel

Ganz gleich, ob wir astronomische Interessen haben oder nicht, eins kann Ihnen und mir an diesem Fest keiner nehmen: den Sternenhimmel selbst. Er braucht weder uns noch unsere Erde, um die Dunkelheit des Weltalls zu erleuchten. Mich hat der Sternenhimmel in diesem Jahr immer wieder aus meinen Gedanken gerissen und heilsam von meinen Gefühlen entfernt. Ich erinnere mich gerne an die Zeit im Jahr, als der Planet Venus, der „Abendstern“, neben dem Turm der Truper Kapelle in Lilienthal gemeinsam mit dem Mond deutlich zu sehen war.

Zu diesem Weihnachtsfest hoffe ich auf einen Moment, an dem die Sterne nachts sichtbar werden. Ich lade Sie ein, in diesem Augenblick mit mir ein weihnachtliches Glas zu erheben (jeder bei sich zu Hause)! Lassen Sie uns beim Anblick der Sterne auch auf unsere Tradition des eigenen, aufgeklärten Denkens anstoßen und wie der Philosoph Immanuel Kant über den nächtlichen Sternenhimmel und über die aufrechte irdische Haltung eines Menschen, der sich seines Verstandes bedient, staunen!

Der Blick vom Himmel auf die Erde

Was Kant noch nicht sehen konnte, ist uns durch die Raumfahrt vertraut geworden: der Blick aus dem Weltall auf die Erde. Auch dieser Blick rührt mich immer wieder an. Das Bild des Erdaufgangs und die vielen Satellitenaufnahmen von unserem Planeten zeigen die Einzigartigkeit, die Schönheit und Verletzbarkeit unseres Planeten. Eine Weihnachtspredigt ohne menschliche Worte, die uns sagt: „Lasst uns diese einzigartige Erde bewahren!“

Stern und Krippe – Himmel und Erde verbinden sich

In seiner Geburtsgeschichte (Matthäus 2) von Jesus erzählt der Evangelist Matthäus von einem Stern, der Magier aus dem Osten (keine Könige!) zu dem Star der Geschichte führt. Die weisen Männer haben Geschenke für einen König eingepackt. Für sie ist der Planet Jupiter der Königsstern und der Saturn der Stern Israels. Es muss einen neuen König in Israel geben. Das ist ihnen klar. Doch ganz gegen ihre Vermutungen führt das himmlische Sternenlicht sie nicht in den Königspalast nach Jerusalem, sondern in den kleinen Ort Bethlehem. „Hocherfreut“, so Matthäus, knien die Sterndeuter vor dem Kind nieder und beschenken ihn wie einen König. Der Stern von Bethlehem lässt das Stroh in der Krippe himmlisch leuchten. In diesem Kind verbinden sich Himmel und Erde.

Der Himmel auf Erden – Gott kommt den Menschen ganz nah

Matthäus erzählt nicht nur, er predigt auch: Gott leuchtet seine Welt anders aus, als wir Menschen es tun. Nicht die Mächtigen, nicht die, die aufgrund ihres Einflusses und Besitzes alles bestimmen können, stehen im Rampenlicht und sind gleichsam „göttlich“. Nein, sie sind nicht die gefeierten Stars der Geschichte. Die Stars sind ein Säugling, gerade geboren, hilflos und seine Eltern. Es sind Menschen wie du und ich: Joseph war Handwerker aus Nazareth und Maria eine sehr junge Frau, die ihr erstes Kind auf dieser Reise bekommen hat. Die beiden lebten nach dem Urteil der damaligen Zeit alles andere als vorbildlich. Sie waren nicht verheiratet, als Jesus geboren wurde. Matthäus verschweigt auch die Zweifel Josephs nicht und erzählt von seinem Plan, Maria zu verlassen. Erst ein deutlicher Hinweis aus dem Himmel hat ihn bei ihr und dem Kind gehalten. Biblisches Weihnachten ist also kein Fest, das irgendeine Vorstellung der heilen Familie abfeiert! Es befreit vielmehr zur Erdigkeit und damit hoffentlich zur Ehrlichkeit und Barmherzigkeit im Umgang miteinander. Denn das göttliche Licht zeigt auf Menschen aus dem Alltag der Welt: nicht besonders arm und nicht besonders reich, im Zweifel über ihren Weg und dem Gerede der Anderen ausgesetzt.

Der Strohstern

Der Weihnachtsbaum in der Klosterkirche in Lilienthal trägt keine glänzenden Sterne. Er ist geschmückt mit Strohsternen. Das passt für mich zu diesem Jahr voller Fragen nach Gott und der Welt.

Im Strohstern verbindet sich das irdische Material, das Stroh mit der himmlischen Form des Sterns. Der Strohstern bezeugt, dass das Kind auf Heu und Stroh eine besondere Verbindung zum Himmel hat: Da in der Krippe kommt Gott zur Welt. Gott entzieht sich nicht seiner Welt, sondern teilt in diesem Kind die Freuden, aber auch die Leiden seiner Menschen. Wir müssen nicht allein tragen, was uns das Leben bringt. Irdisch sind wir, wie das Stroh, aber Gott teilt unser Leben und richtet uns immer wieder auf zum Blick in die Sterne und zum liebevollen Umgang miteinander. Das ist Grund zum Staunen und zur Freude:

Frohe und gesegnete Weihnachten!

Volkmar Kamp, Pastor in Lilienthal

Zur Person

Volkmar Kamp (52)

ist seit 2019 Pastor in der evangelischen Kirchengemeinde St. Marien. Zusammen mit seiner Frau, der Pastorin Tanja Kamp-Erhardt, zog er damals von Hessen nach Lilienthal.