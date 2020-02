Insbesondere in Einmündungsbereichen kann es eng für das Sammelfahrzeug werden, wenn in dem Bereich Autos abgestellt werden. Mit den Trittbrettern hinten dran braucht Fahrer Jan Heitmann Platz in den Kurven. (Lutz Rode)

Lilienthal. Das wird eng, richtig eng. Jan Heitmann sitzt am Steuer seines Faun und tastet sich vorsichtig voran. Nur ein Spalt bleibt zwischen dem Radkasten und dem schwarzen VW-Passat frei, der in der Einmündung zum Wiesenweg steht. Langsam schiebt sich der Müllwagen am parkenden Hindernis vorbei. Noch mal gut gegangen. Heitmann kennt diese Zirkelei auf kleinstem Raum: Immer öfter begegnen dem Fahrer auf der Gelbe-Sack-Tour durch Lilienthals Wohngebiete Autos und Lieferwagen, die so parken, dass für die großen Kisten kaum noch ein Durchkommen ist. Doch nicht nur das: Beschimpfungen, Hup-Konzerte oder gewagte Überhol- und Bremsmanöver sind für die Schorfmann-Truppe an der Tagesordnung.

Seit sechs Jahren arbeitet Heitmann für das Grasberger Entsorgungsunternehmen, vorher war er als Fernfahrer unterwegs. Der 43-Jährige mag seinen Job und die meiste Zeit ist er dabei auch ziemlich entspannt. Er achtet darauf, dass er seinen Brummer heil durch die schmalen Wohnstraßen kriegt, kein Gelber Sack am Straßenrand vergessen wird und natürlich auch darauf, dass niemand auf der 100 Kilometer langen Tour zu Schaden kommt. Das gilt auch für die „Jungs“, wie er sie nennt: Seine Kollegen Heiko Göpfert und Mark-Rene Hanke, die hinten auf den Trittbrettern stehen und ab morgens um sechs einen vollen Beutel nach dem anderen in den Wagen stemmen. Über eine Kamera und einen kleinen Bildschirm im Fahrerhaus kann er sehen, was am anderen Ende des Fahrzeugs los ist.

Wie ein Scanner muss Heitmann alles vor und hinter sich mit den Augen erfassen: Entgegenkommende Autos, Radfahrer von hinten, Straßenschilder oder Poller und natürlich die Kollegen. Ständig ergeben sich neue Situationen und schon hinter der nächsten Biegung kann es brenzlig werden, wenn man nicht aufpasst. „Am Anfang hat mir abends der Schädel gebrummt, wenn ich nach Hause gekommen bin. Man muss so viel gleichzeitig im Auge behalten. Doch man gewöhnt sich daran“, erzählt er.

Für die Schorfmänner wäre schon viel gewonnen, wenn auf den Straßen wieder mehr Rücksichtnahme und Gelassenheit Einzug halten würde. Heitmann und seine Kollegen treffen regelmäßig Zeitgenossen, die sich davon offenbar verabschiedet haben. Die orangene Rundumleuchte auf dem Müllfahrzeug scheint auf manche wie ein magisches Signal zu wirken, mit dem Auto noch schnell zu einem Überholmanöver anzusetzen und dann abrupt wieder einzuscheren, ganz in der Hoffnung, kostbare Zeit einzusparen. So ein Müllfahrzeug hat zwar gute Bremsen und kann bei Bedarf flott zum Stehen gebracht werden. Doch hinten auf den Trittbrettern kann das gefährlich werden: „Die Jungs fliegen, wenn ich plötzlich zu scharf bremsen muss“, sagt Heitmann.

Kratzer im Lack

Trupermoor ist ein Ortsteil Lilienthals, in dem es schon mal eng wird. Schmale Straßen schlängeln sich durch das Gebiet, es gibt Sackgassen und verhältnismäßig viele Autos. Kummer hatte die Müllabfuhr zuletzt in der Straße „Im krummen Arm“, wo mutmaßlich aus dem noch nicht fertig gestellten Neubaugebiet nebenan Autos abgestellt wurden und dann im Weg standen. Eng ist es mitunter auch, weil Büsche und Bäume von Grundstücken zu weit in die Straße hineinragen. Nicht jeder hat auf dem Zettel, dass die Müllfahrzeuge an die vier Meter hoch sind. Kratzer am Lack zeugen von Begegnungen zwischen Blech und Baum.

Auch die Nerven scheinen bei so manchem Autofahrer blank zu liegen. Heitmann berichtet, dass ihm am Morgen bei seiner Tour eine Autofahrerin begegnet ist, die dem entgegen kommenden Müllfahrzeug partout nicht ausweichen wollte. Es war augenscheinlich eine Mutter, die ihr Kind an der Grundschule Trupermoor abgesetzt hatte. Ihre Reaktion auf den entgegenkommenden Müllwagen ist ein Klassiker für das Schorfmann-Team: Scheiben runter, „Arschloch“-Ruf und Stinkefinger in Richtung Fahrer, und dann nichts wie weg. Heitmann kennt das schon, Verständnis hat er dafür nicht. Und wenn er derart angegangen wird, kann er durchaus auch mal unfreundlich werden.

Doch eigentlich ist der Fahrer nicht auf Krawall gebürstet: Wenn irgendwo jemand sein Auto so hinstellt, dass kein Vorbeikommen ist, sucht er – so weit machbar – das Gespräch und weist auf den Engpass hin. In den meisten Fällen fruchtet das. Doch nicht immer ist der Verursacher zu greifen, und für diesen Fall hat Heitmann kleine Zettel parat, die er dann hinter die Scheibenwischer klemmt. Die „herzliche Bitte“ an die Autofahrer, die alles blockieren: „Lassen Sie beim Parken in der Straße ausreichend Platz im gemeinsamen Straßenraum. Ihren Lieferanten, Paketzustellern, Handwerkern, Ver-/Entsorgern, Notdiensten und auch Rettungswagen und Feuerwehr erleichtern Sie die tägliche Arbeit sehr. Wir schlängeln uns ja täglich für Sie als Anwohner durch die Straßen“, lautet der Appell auf dem Flugblatt.

Besonders problematisch wird es, wenn in Wendekreisen geparkt wird, in Einmündungen oder die Autos zu weit nach links in den Straßenraum hineinragen, sodass die Spur für die großen Müllsammelfahrzeuge nicht mehr ausreicht. Manche scheinen nicht zu ahnen, wie raumfüllend groß der Wendekreis eines solchen Fahrzeugs ist. Das gilt besonders für jene für den Gelben Sack, die von hinten befüllt werden. Sie sind in der Kurve ausladender als beispielsweise die Sammelfahrzeuge für die Schwarze, Braune oder Blaue Tonne, die mit dem Greifarm an der Seite gepackt werden.

Zur Not Rückwärtsgang rein

Wenn gar nichts mehr geht, legt Heitmann notgedrungen den Rückwärtsgang ein und bugsiert das schwere Sammelfahrzeug aus der Sackgasse heraus und schlägt einen anderen Weg ein. Das kostet Zeit, doch der Auftrag gilt: Kein Gelber Sack bleibt liegen. Es gab auch schon Fälle, da war aber nichts mehr zu machen und Heitmann rief die Polizei, um das Hindernis aus dem Weg zu bekommen.

Doch es gibt auch Beispiele, wie es gut laufen kann, wenn sich alle Beteiligten bemühen. Bei der Rundtour durch Trupermoor ist das ebenfalls zu beobachten: Als sich Heitmann mit seinem Müllfahrzeug nähert, schalten die Mitarbeiter eines Gartenbaubetriebes, die im Sophienweg zu tun haben, sofort. Der kleine Radlader und der Pritschenwagen werden ohne große Worte zur Seite gefahren, ein freundlicher Gruß und das war's. Auch Arbeiter einer anderen Baustelle haben mitgedacht: Weil sie wussten, dass es eng wird in der Verlängerung der Straße Am Schulhof, schleppten sie die Gelben Säcke bis zur Ecke, sodass Heitmann gar nicht erst hineinzufahren brauchte.