Ein prachtvoller Wald, der unbedingt mal wieder Regen braucht. Die Waldbrandgefahr in Deutschland ist stark gestiegen. (Christoph Schmidt /dpa)

Vielerorts zeigt sich die Natur in diesen Wochen von ihrer schönen Seite. Die Sträucher leuchten, viele Pflanzen haben ihr Blütenkleid angezogen. Doch die bunte Farbenwelt täuscht über eine Wetterlage hinweg, die Christoph Bommes vom Kreisverband Osterholz des Niedersächsischen Landvolks als trostlos bezeichnet. Die Pflanzen in den Parks leiden, in den Wäldern herrscht hohe Waldbrandgefahr. Und die Landwirte haben ein Problem: Sonne und Ostwind haben die Böden Bommes zufolge so stark ausgetrocknet, dass an die Aussaat von Getreide derzeit nicht zu denken sei.

Der Wetter-Rückblick für Bremen und umzu macht deutlich, dass der schöne Schein mit strahlender Sonne und blauem Himmel trügerisch ist. So richtig geregnet hat es zuletzt Ende März. Danach fielen nur lokal ein paar Tropfen vom Himmel. Das bisschen Wasser reichte natürlich bei Weitem nicht aus, um vor allem frisch gepflanzte Blumen, Büsche und Bäume am Leben zu halten.

In den kommenden Tagen könnte es mal wieder regnen, aber der Blick der Betroffenen geht schon viel weiter in die Zukunft: Vor allem die Landwirte müssten sich in Zukunft auf die Folgen des Klimawandels einstellen, sagen Klimaforscher. Mit anderen Worten: Trockenheit und Hitze dürften auch in Deutschland häufiger auftreten. Weil das aber schon jetzt der Fall ist, schlägt Christoph Bommes Alarm: „Wenn die gegenwärtige Wetterlage sich nicht bald grundlegend ändert, wird die Landwirtschaft unter der dritten Trockenheitsperiode nacheinander seit 2018 leiden“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer im Kreisverband Osterholz des Niedersächsischen Landvolks: Sommergerste, Hafer und Mais hätten nach den Worten Bommes' längst eingesät werden müssen, „doch die Äcker sind einfach ausgetrocknet“.

Als dringend notwendig bezeichnet er zudem die Aussaat von Gras, weil das Grünland infolge der Mäuseplage arg in Mitleidenschaft gezogen worden war. Doch daran ist laut Bommes momentan ebenso wenig zu denken wie an die in Kürze geplante erste Mahd, um Viehfutter für den Winter zu bunkern.

Waldbrandgefahr stark gestiegen

In Gefahr ist auch der Wald in Deutschland und vor allem auch in Niedersachsen. Angesichts der langen Trockenheit ist die Waldbrandgefahr stark gestiegen. Das Land hat nun Konsequenzen gezogen und will künftig verstärkt auf die Bekämpfung der Feuer aus der Luft setzen. Außer Hubschraubern der Bundeswehr sowie der Landes- und Bundespolizei sollten dazu auch private Helikopter eingesetzt werden, teilte Innenminister Boris Pistorius (SPD) vor ein paar Tagen in Hannover mit. Es handele sich um einen Teil eines neuen Aktionsplans zur Waldbrandbekämpfung, der auch eine höhere Zahl von Aufklärungsflügen als bisher vorsieht.

Der Feuerwehr-Flugdienst soll dabei außer Waldgebieten im niedersächsischen Flachland auch die Wälder im Harz überwachen. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums besteht unter anderem in Teilen der Lüneburger Heide die höchste Waldbrand-Warnstufe. Das kameragestützte Früherkennungssystem, das rund eine Million Hektar Fläche überwacht, habe in diesem Frühjahr schon fast 60 Mal Rauch entdeckt. Normal sind rund 100 Brandmeldungen im gesamten Jahr.

Mehr zum Thema Wetterwechsel in Sicht Warnungen vor Dürre in Deutschland Der Landwirtschaft droht eine Missernte, der Wald ist in einem Besorgnis erregenden Zustand: ... mehr »

Für die Region rund um Bremen gibt der Waldbrandgefahrenindex zurzeit nur einen mittleren Wert aus. Laut Rainer Städing, Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten, handele es sich dabei aber um einen abstrakten Wert, der anhand verschiedener Wetterdaten erhoben werde. Örtlich könne die Gefahr höher sein: Für Moore und Heiden in der Region gehe er beispielsweise von einer höheren Gefahr aus.

Städing beklagt, dass vielen Menschen die Waldbrandgefahr nicht mehr bewusst ist, insbesondere wenn sie aus der Stadt kommen und nicht regelmäßig im Wald sind. Solche Besucher habe man angesichts der Einschränkungen infolge der Corona-Krise im Moment vermehrt.

„Dass jemand ein Grillfeuer im Wald anzündet, halte ich für ein geringes Risiko, aber die achtlos weggeworfenen Zigarettenkippen im Wald sowie an Straßen und Autobahnböschungen, die an Wald angrenzen, sind schon eine deutliche Gefahr. Dabei gilt von März bis Oktober ein striktes Rauchverbot in allen Wäldern“, so Städing.