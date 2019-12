Die Gleichstellungsbeauftragten Karin Wilke (Stadt Osterholz-Scharmbeck; von links), Andrea Vogelsang (Ritterhude), Dörte Kleppe (Schwanewede) und Katja Lipka (Landkreis Osterholz) eröffneten die Ausstellung "Gleichstellung sichtbar machen" im Haus der Kulturen. (Neckermann)

Landkreis Osterholz. Erst vor 100 Jahren gelang es streitbaren Frauen, das Wahlrecht für Frauen in Deutschland durchzusetzen. Aber wählen zu dürfen, bedeutete nicht, dass Frauen den Männern gleichgestellt waren. Dass bis heute die Gleichberechtigung nicht komplett erreicht worden ist, darauf machte nun die Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte der Stadt, Karin Wilke, aufmerksam. Unterstützt wurde sie von der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, Katja Lipka, weiteren Frauen und einigen Männern. Gemeinsam trafen sie sich bei einem Frühstück im Haus der Kulturen.

„Equal Pay Day“

Wollten Frauen nach dem zweiten Weltkrieg arbeiten, mussten ihre Ehemänner es ausdrücklich erlauben, so schrieb es das Bürgerliche Gesetzbuch vor. Erst 1977 wurde dieses Gesetz geändert. Bis zum 1. Juli 1958 konnten Ehemänner den Anstellungsvertrag ihrer Frau nach eigenem Ermessen und ohne deren Zustimmung fristlos kündigen. In Bayern mussten Lehrerinnen geradezu zölibatär leben wie Priester – heirateten sie, mussten sie ihren Beruf aufgeben. Als Lehrerin sollten sie entweder voll und ganz für die Erziehung fremder Kinder zur Verfügung stehen, oder alle Zeit der Welt haben, um den eigenen Nachwuchs zu hegen. Bis 1958 hatte der Ehemann auch das alleinige Bestimmungsrecht über Frau und Kinder inne. Auch wenn er seiner Frau erlaubte zu arbeiten, verwaltete er ihren Lohn.

Das änderte sich erst schrittweise. Ohne Zustimmung des Ehemannes durften Frauen noch bis 1962 kein eigenes Bankkonto eröffnen. Erst nach 1969 wurde eine verheiratete Frau als geschäftsfähig angesehen. Und bis zum heutigen Tag werden viele Frauen – bei gleicher Ausbildung und Kompetenz – schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen, daran erinnert jährlich im März der „Equal Pay Day“. Er markiert den Zeitraum, den eine Frau länger arbeiten muss als ein Mann, um auf das gleiche jährliche Entgelt zu kommen.

Katja Lipka und ihre Kollegin Andrea Vogelsang, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ritterhude, hatten für die Veranstaltung ein kleines Spiel vorbereitet: Ist eine gut ausgebildete Frau mit einem Einser-Schulabschluss wirklich nicht zu mehr fähig, als zu einer Ausbildung als Erzieherin, um dann, nach der Heirat und dem ersten Kind, halbtags in einer Kita zu arbeiten?

„Ich bin zufrieden, ich habe eine Ausbildung, einen Mann und ein Kind“, sagte Katja Lipka in der Rolle der gut ausgebildeten berufstätigen Frau von heute. Andrea Vogelsang trat dagegen als Advocatus Diaboli auf. Sie hinterfragte die vorgebrachten Argumente der guten Ausbildung und machte damit den Anwesenden deutlich, dass noch ein langer Weg vor den Frauen läge, bevor die angestrebte, echte Gleichberechtigung erreicht sein würde. „Wusstest du, dass Vollzeit arbeitenden Frauen 53 Prozent weniger eigene Alterssicherungsleistungen erhalten als Männer?“ Die Verdienstlücke der Frauen beginne bereits in der Jugend, zeigte Andrea Vogelsang auf. Bereits in der Grundschule besteht eine Taschengeld-Lücke zwischen den Geschlechtern. Laut einer Studie erhalten Jungen in der vierten Klasse durchschnittlich 16,25 Euro im Monat, Mädchen hingegen nur 11,94 Euro – und somit 26,5 Prozent weniger.

Trotz aller auf dem Papier bestehender Gleichberechtigung leisten Frauen zudem eineinhalb Mal so viel Zeit in der so genannten „Sorgearbeit“. Also der Sorge für das Haus, die Kinder und die zu betreuenden Angehörigen. Und diese Zeit werde weder bezahlt noch in die Rentenanwartschaft einberechnet.

Auf das Thema Gleichstellung geht auch die Ausstellung ein, die noch bis zum 17. Dezember im Haus der Kulturen, Beethoven Straße 15, zu sehen ist. „Gleichstellung sichtbar machen“, so der Titel, informiert über das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau.

Diese Übereinkunft wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 1979 verabschiedet, trat 1981 in Kraft und wurde bis heute von 163 Staaten (von 193) unterzeichnet. Die Ausstellung stellt die gleichstellungspolitischen Themen der UN-Frauenrechtskonvention vor, die auch auf kommunaler Ebene von Bedeutung sind. So ist etwa nur jeder vierte Platz in den Gemeinde- und Stadträten sowie den Kreistagen von einer Frau besetzt, ebenso ist nur jede vierte hochrangige Führungskraft in der Privatwirtschaft eine Frau.