BI-Sprecher Rolf Wedemeyer zeigt anhand der Karte auf seinem Tablet die infrage kommenden Teilgebiete für ein Atommülllager in der Region auf. (Judith Tausendfreund)

Landkreis Rotenburg. Zwölf Mitstreiter sind schon dabei, nach Ansicht der Initiatoren dürfen es aber noch mehr werden: Seit Anfang November gibt es sie, die "Bürgerinitiative (BI) Kein Endlager im Altkreis Rotenburg (ROW)“, gegründet in Taaken. Die Idee, sich kritisch mit der Suche nach einem möglichen Atommüll-Endlager auseinanderzusetzen, ist schon vor Jahren aufgekommen. Denn von Taaken über Scheeßel bis hin zu Ostervesede verläuft ein 85 Quadratkilometer großes sogenanntes Teilgebiet, das generell für die dauerhafte Lagerung von Atommüll infrage kommt. Keine 15 Kilometer weiter befindet sich ein weiteres, sechs Quadratkilometer umfassendes Teilgebiet in der Salzstruktur Brümmerhof. Geologisch handelt es sich in beiden Fällen um "Steinsalz in steiler Lagerung". Und dieses wird als mögliches Wirtsgestein für die Lagerung radioaktiver Abfälle diskutiert.

Ende September hatte die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) im Rahmen der Standortsuche für ein Atommüll-Lager einen Zwischenbericht veröffentlicht und darin 90 Teilgebiete im ganzen Bundesgebiet ausgewiesen. Die Gemeinde Taaken ist somit kein Einzelschicksal. Allerdings: „Taaken ist einmalig, geologisch betrachtet“, sagt Rolf Wedemeyer. Die Besonderheit bestehe darin, dass Taaken nicht nur Steinsalz, sondern auch eine Tonüberlagerung des Salzes aufweise. „Diese Konstellation ist uns von der BGE bestätigt worden“, sagt er. Bis 2031 soll der Standort für ein Endlager feststehen. „Wenn die Zeit weiter so schnell vergeht wie in diesem Jahr, dann müssen wir uns beeilen“, sagt Wedemeyer seufzend.

Das Beeilen sei in Zeiten von Corona nicht einfach, „wir können ja nicht so arbeiten, wie wir es gerne würden“, beschreibt er die Lage. Beispielsweise könne man aktuell keine Infostände aufbauen. Es gehe der BI vor allem darum, die Bürger mitzunehmen, sie zu informieren. In den aktuell stattfindenden Online-Konferenzen der BGE könne jedermann Fragen zu den einzelnen Gebieten stellen. Aber viel zu wenige wüssten dies. Wichtig sei zudem, dass nach Abschluss der Teilgebietskonferenzen im kommenden Jahr die Einspruchsmöglichkeiten der Bürger enden werden. „Dann können nur noch Kommunen Einsprüche geltend machen“, erklärt er.

In den letzten zwei Jahren fanden mehrere Veranstaltungen statt, initiiert eben vor allem von jenen, die jetzt die BI gegründet haben. Zuerst gab es eine Zusammenkunft in Taaken, es folgte eine Versammlung in Reeßum. Seitdem sei das Interesse kleiner geworden. „Viele wollen das einfach nicht wahrhaben“, so Wedemeyers Eindruck. Man habe den Landtagsabgeordneten Eike Holsten (CDU), den Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil (SPD), Landrat Hermann Luttmann (CDU) und den Rotenburger Bürgermeister Andreas Weber (SPD) ins Boot geholt. Auch die grüne Sprecherin für Atompolitik, Miriam Staude, habe man angesprochen. „Alle haben Unterstützung zugesagt.“

Die Beteiligung der politischen Gremien in kleineren Orten wie Scheeßel, hingegen sei bislang enttäuschend. Dabei sei gerade diese besonders wichtig. „Wir wollen als Bürgerinitiative ein großes Netzwerk hier in der Region bilden. Wir wollen eben nicht, dass jeder kleine Ort eine eigene Initiative ergreift, wir wollen Schlagkraft entwickeln“, so seine Vision. Die Initiative sei eine formal lose Gruppe, kein eingetragener Verein. „Und nun wollen wir loslegen“, so der Sprecher.

Das BI-Team steht schon bereit: Joachim Krampitz wird eine Internetseite auf die Beine stellen. Klaus-Dieter Szczesny, politisch bei den Grünen engagiert, übernimmt Flyer, Aufkleber und Wurfzettel. Mareike Wedemeyer kümmert sich um den Facebook-Auftritt. Dabei gehe es nicht nur um Widerstand: „Wir akzeptieren das Know-how der Wissenschaftler, die für die BGE arbeiten“, betont Wedemeyer sachlich. Es mangele aber an Transparenz. Man wolle in den Entscheidungsprozess einbezogen werden.

„Fakt ist, dieser Atommüll wurde produziert und muss irgendwo hin“, so sein Standpunkt. „Wenn man uns nachweist, dass hier wirklich der beste Standort ist, dann müssen wir das hinnehmen“. Noch sieht er den Nachweis nicht. „Wir wollen eigene Wissenschaftler mit ins Boot nehmen“, sagt er. Die Gruppe wolle zudem die jetzt von der BGE benannten Ausschlusskriterien hinterfragen. „Als weitere dringende Aufgabe müssen wir Gelder generieren, um die Öffentlichkeitsarbeit zu stemmen“, schildert Wedemeyer ein weiteres Problem. Dabei tickt die Uhr: 2023 sollen von den zurzeit noch 90 Teilgebieten 23 als potenzielle Standorte übrig bleiben. 2031 sollen am Ende zwei Gebiete zur Wahl stehen. Dann kommt die Entscheidung.



Die BI ist für Interessierte zunächst über die E-Mail-Adresse rwedemeyer@gmx.net zu erreichen.