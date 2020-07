Schön, aber noch nicht schön genug: Der Spielplatz Kiebitzbrink in Borgfeld soll verschönert werden. Die zuständige Behörde will nun die Wünsche der Nutzer auswerten und ausloten, was davon umsetzbar ist. (JASPERSEN)

Borgfeld. Eine Wackelbrücke soll es sein, eine Rutschstange wie bei der Feuerwehr und Hangelhaken soll das neue Klettergerüst haben. Was sich die Kinder, aber auch ihre Eltern und die Anwohner in Borgfeld für die neu zu gestaltende Fläche auf dem Spielplatz am Kiebitzbrink wünschen, haben sie in den vergangenen Wochen online und bei einer Umfrage vor Ort den Planern mitgeteilt. Anlass ist das Beteiligungsverfahren der senatorischen Behörde. Der Online-Postkasten ist jetzt geschlossen, die Antworten sind gesichtet.

Nach Angaben von Planer Jürgen Brodbeck, der die Umfrage zum Beteiligungsverfahren ausgewertet hat, waren insgesamt mindestens 40 Kinder an der Umfrage beteiligt, davon sechs Kinder unter sechs Jahren und zwei Jugendliche. Für Zeiten wie diese, in denen es keine kreativen Ideenfindungsnachmittage geben könne, sei das richtig gut, findet Brodbeck.

Auch vier Anwohner haben ihre Ideen notiert und Anmerkungen gemacht. In ihren Beiträgen, so Jürgen Brodbeck, ging es vor allem um den von Jugendlichen genutzten Unterstand. „Da wird gefetet und gefeiert bis in die Nacht, das stört“, fasst Brodbeck zusammen, „klar, das ist nicht in Ordnung“. In der Umfrage beklagen die Befragten mehrheitlich Hinterlassenschaften wie Müll und Urin, einige schimpfen über den Konsum von Drogen, Alkohol und Zigaretten auf dem Spielgelände. Daran, so Brodbeck, müsse sich etwas ändern. Der Jugendtreffpunkt selbst soll bestehen bleiben und baulich erneuert werden. Was sich im Übrigen ändern wird, damit befasse sich jetzt die senatorische Behörde. Ob mehr Polizeipräsenz oder der Einsatz eines Streetworkers helfen könne, sei offen – Möglichkeiten gibt es laut Brodbeck einige.

Viele kleine Kinder

Bei der Befragung ging es aber nicht nur um den Treffpunkt für Jugendliche, wenngleich dessen Nutzung auch vor Ort ein großer Diskussionspunkt war. Im Mittelpunkt stand die Gestaltung des Spielareals. Bislang, das geht aus der Umfrage hervor, fanden vor allem die Rutsche und die Wackelbrücke Fans. Eine Rutsche wünscht sich die Mehrheit der Befragten auch am neuen Spielgerät. Zudem gibt es eine neue, für die Planer überraschende Erkenntnis: „Den Spielplatz Kiebitzbrink nutzen viele Familien mit kleinen Kindern.“ Diese seien teils jünger als drei Jahre. Zurzeit müssten sie sich damit begnügen, „was die Natur ihnen bietet“, so Brodbeck. Den Eltern ist vor allem wichtig, dass ihre Kinder rutschen und klettern, dabei ihre Motorik schulen und sich verstecken können.

Hangelhaken, Wackelbrücke und Rutschstange müssen sein: Auch Kinder haben Vorschläge eingereicht. (Senatorische Behörde)

Jürgen Brodbeck hat aus den Ergebnissen Listen zusammengestellt. Erhaltenswert seien unter anderem die Rutsche, eine Hängebrücke, verschiedene Klettermöglichkeiten, eine Rutschstange und eine Schräge mit Seil. Es fehle an Sitzmöglichkeiten. Als zusätzlichen Wunsch hat Brodbeck eine Nestschaukel und weitere Spielgeräte für die Jüngsten ausgemacht. Nicht realisiert werden könnten eine Tunnelrutsche und eine Babyschaukel; das gewünschte Wasserspiel gebe es bereits auf einem anderen Borgfelder Spielplatz.

Nun sind die Spielplatzexperten der Behörde am Zug. Sie wollen ein Konzept erarbeiten. „Die Planung bezieht jetzt die thematischen Vorschläge ein, das sind natürlich vor allem die inhaltlichen Ideen – ob das ein Wasserspiel ist, eine besonders breite Rutsche oder auch ein Thema für einen Spielplatz“, so der Sprecher der Sozialbehörde, Bernd Schneider. „Wenn Kinder oder Erwachsene konkrete Gestaltungsideen einbringen, werden die oft auch aufgegriffen, vor allem, wenn sie von mehreren Personen kommen.“ Alle Entwürfe werden am Ende noch mal beraten, und dann erst beginne die konkrete Planungsphase.

Spätestens im September soll ein Entwurf für die Neugestaltung des Spielplatzteilbereichs öffentlich vorgestellt werden, „dann gibt es letzte Gelegenheit, auf die Neugestaltung Einfluss zu nehmen“, sagt Schneider. Der genaue Termin werde noch bekannt gegeben. Jürgen Brodbeck rechnet damit, dass im Frühjahr am Kiebitzbrink der Bagger anrollt.

Weitere Informationen

Die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens sind im Internet unter www.bplan-bremen.de abrufbar. Weitere Ideen können per Mail bei der Spielraumförderung des Amtes für Soziale Dienste eingereicht werden unter der Adresse: olesya.golovan@afsd.bremen.de oder bei Planer Jürgen Brodbeck: info@bplan-bremen.de