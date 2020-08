Milde Winter und trockene Sommer haben die Rattenpopulationen anwachsen lassen. Und auch der Mensch hat den Tieren geholfen, wie Kammerjäger feststellen. (Bernd von Jutrczenka)

Osterholz-Scharmbeck. Milde Winter und trockene Sommer haben in vielen Städten die Verbreitung von Mäusen- und Ratten begünstigt. Auch in Osterholz-Scharmbeck ist ein Anstieg der anpassungsfähigen und intelligenten Nager zu verzeichnen. Neben der günstigen Witterung ist der Mensch für ihre Verbreitung verantwortlich, wie die Nachfrage zeigt.

Volker Pfeil bestätigt auf Anfrage der Redaktion, dass sich Ratten auch in der Kreisstadt vermehren konnten. Als Leiter des Ordnungsamtes der Stadt hat er einen Überblick über die Lage. „Es ist deutlich mehr geworden.“ Er glaubt nicht daran, dass es daran liegt, dass die Menschen durch die Corona-Krise mehr Zeit zu Hause und im Garten verbringen und sie ihnen daher mehr auffallen. Vielmehr habe sich der Anstieg über einen längeren Zeitraum angedeutet. „Das geht schon seit gut ein, zwei Jahren so“, sagt Pfeil. „Die Sichtungen haben zugenommen.“ Deshalb seien Spezialisten damit beauftragt worden, den Meldungen nachzugehen und die Tiere zu bekämpfen.

Die Bürger sind scheinbar gelassen. Bei der Raiffeisen-Genossenschaft in Osterholz-Scharmbeck, die nun Raisa heißt, hat man keinen signifikanten Anstieg bei den Käufen von Lebend- und Schlagfallen oder Gift festgestellt. „Es kommt immer mal jemand, der Ratten oder Mäuse zu Hause hat“, heißt es nur. Stattdessen würden Leute verstärkt Spritzmittel gegen den Buchsbaumzünsler kaufen wollen.

Sichtungen an Kanalbauten

Ein ähnliches Lagebild vermitteln die Osterholzer Stadtwerke, die seit gut einem Jahr mit digitaler Technik den Nagern in Schmutzwasserkanälen auf den Pelz rücken. Dort deutet alles auf einen Normalzustand hin. „Wir haben hin und wieder Sichtungen an Kanalbauten, denen wir nachgehen“, erläutert Sprecher Jürgen Möller. „Aber es zeichnet sich keine Häufung ab.“

Anders sieht es für Schädlingsbekämpfer Friedhelm von Wieding aus. Er führt einen eingetragenen Fachbetrieb, ist Mitglied im Deutschen Schädlingsbekämpfer-Verband und hat auch auf Flächen in Osterholz-Scharmbeck zu tun. „Es hat zugenommen“, so seine Erfahrung. Grund sei unter anderem das milde Klima in den vergangenen Jahren. Frost, der für natürliche Auslese sorge, habe den Populationen im vergangenen Winter nichts anhaben können. Durch die milden Temperaturen sei es vielen Ratten gelungen, ihren Nachwuchs komplett durchzubringen. „Und wenn es mit der ersten Generation so anfängt, dann wird es schwierig“, weiß der Profi. Ein weiterer Grund ist die gute Nahrungssituation, die die Nager vorfinden. Spaziergänger und Grillfreunde ließen in Parks häufig Essensreste zurück. „Die Ratte ist ja ein Allesfresser“, erinnert er. Und deshalb würden den anpassungsfähigen Tieren auch Kartoffelschalen und Obst vom Komposthaufen schmecken.

Und natürlich bedienten sich die Tiere auch an gut gefüllten Futterhäuschen und an dem, was auf dem Boden darunter lande. Selbst im Sommer finde sich auf manchen Terrassen kiloweise Vogelfutter. Das hat Folgen: Die Nager würden auch mehr Junge werfen, wenn es die Nahrungssituation zulasse, erinnert er. Und damit gebe es zurzeit mehr Ratten und Mäuse, schildert er den Teufelskreis. In 50 Prozent der Fälle, in denen er anrücke, sei Vogelfutter die Ursache für den Nagerbefall.

Hinzu komme, dass Giftköder von Laien meist unsachgemäß ausgelegt und das enthaltene Gift somit nicht wirken würden. Damit könnten die Tiere, die mit drei Monaten bereits geschlechtsreif sind, Resistenzen gegen die enthaltenen Wirkstoffe entwickeln. Die ganze Sache verschlimmere sich dadurch, dass auch starke Gifte relativ einfach im Internet erhältlich seien. Eigentlich dürften sie nur von Fachleute eingesetzt werden, betont er. Nun aber könnten auch Laien an die Stoffe kommen. Daran ändere auch nichts, dass ein Verstoß bis zu 50 000 Euro Bußgeld nach sich ziehen kann. „Es ist insgesamt eine schwierige Lage.“

Ähnlich sieht es Peter Heyer von der Nabu-Gruppe Osterholz-Scharmbeck. Das Thema sei schwierig, und eine Antwort – auch für Heyer als Naturschützer – falle nicht befriedigend aus. Die Nabu-Mitglieder, die eine Parzelle im Kleingartengebiet der Stadt wieder flott gemacht haben und bewirtschaften, haben selbst unschöne Erfahrungen mit den Nagern gemacht. Auslöser sind achtlos weggeworfene Lebensmittel in der Nachbarschaft, die Mäuse und Ratten anziehen. Aufgrund der allgemeinen Situation habe der Nabu die dortige Vogelfütterung mittlerweile eingestellt.

„Grundsätzlich sollte man auf Gift verzichten, wo es möglich ist“, sagt Heyer. Doch mit Schlagfallen werde man bei Ratten meist nicht weiterkommen, betont er. „Die Tiere sind zu intelligent“, so seine Beobachtung. Lebendfallen für Ratten seien jedenfalls keine Alternative, merkt er an. „Wo wollen sie hinterher damit hin?“, fragt er. Was bleibe, seien Giftköder. Ihm falle es schwer, die Sache so beim Namen zu nennen, macht er klar. Aber Ratten seien nun mal Überträger zahlreicher, ernsthafter Krankheiten. „Da muss man anders an das Problem heran.“

Disziplin ist wichtig

Peter Heyer appelliert deswegen an die Disziplin der Menschen. Sie sollten sorgsam mit Müll und Essensresten umgehen. Auch die Vogelfütterung müsse mit „Sinn und Verstand“ erfolgen. Eine Futtermischung mit Weizenkörnern und Kleinsamen helfe meist nicht jedem Vogel, weil dieser spezielle Anforderungen an das Futter stelle. „Die Amsel liebt Weichfutter wie beispielsweise Rosinen“, gibt er ein Beispiel. So gesehen, mache das Ausstreuen von Futtermischungen keinen Sinn. Der Garten sollte besser mit heimischen Pflanzen bestückt und an den Bedarf der Vögel angepasst werden, fordert er. Futterbehälter sollten am besten nur an Angelseide hängen, so sein Rat. Damit erhielten die Kletterkünstler im Fellmantel keinen Zugriff auf die Futterquelle. Freies Ausbringen von „irgendwelchen Körnern“ sollte unterlassen werden, so sein Tipp.

Verwahrloste Schuppen und Gelände sollten aufgeräumt werden, um vor allem Ratten keine Unterschlupfmöglichkeiten zu bieten. „Futterschalen und Tränken müssen sauber gehalten werden – auch um das Übertragen von Vogelkrankheiten zu verhindern.“