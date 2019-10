Der Deutz 1939 ist Hans-Herbert Harbers ganzer Stolz. (Sabine von der Decken)

Blockland. Er war der erste im Blockland und er war ein großzügiges Geburtstagsgeschenk. Zu seinem 16. Geburtstag erhielt Hoferbe Hermann Garbade im Juli 1939 einen Deutz. „Deutz bleibt Deutz“, so die feste Meinung von dessen Vater Friedrich „Bubi“ Garbade. Daher gab es in dieser Richtung keine Diskussionen. Aus Köln wurde der Trecker über einen Delmenhorster Händler ins Blockland geliefert. Drei Vorwärtsgänge, ein Rückwärtsgang, keine Beleuchtung, Höchstgeschwindigkeit 7,8 Kilometer pro Stunde. Gebraucht wurde er zum Mähen und in der Heuernte, besonders auf dem Feld, das in Bremen-Horn lag. Erst 1942 legte sich der Nachbar von Garbade auch einen Trecker zu. Und bei den meisten Dorfbewohnern, so Treckerfan Hans-Herbert Harbers, der 1972 auf den Hof einheiratete, löste erst in den 1950er und 60er Jahren der Trecker die Pferde ab. „Wer hatte damals schon einen Trecker“, fragt er sich heute.

Die Garbades bewirtschafteten im Blockland eine große Hofstelle. Grünland, Milchwirtschaft, Ochsenmast und Fischwirtschaft verhalfen ihnen zu Wohlstand. Es ging der Familie von Friedrich Garbade sogar so gut, dass sie damals schon Mercedes fuhren, erinnert sich Harbers. Zum 16. Geburtstag blieb es daher für den jungen Hermann Garbade nicht nur beim Trecker, sondern der Führer- und der Jagdschein kamen noch obendrauf.

Mit der Kurbel andrehen

Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg, Hermann Garbade wurde als Soldat eingezogen. 1942 fiel er in Russland und der Hof stand ohne Erben da. Friedrich Garbade hat das nie verwunden. Weitergeführt wurde der landwirtschaftliche Betrieb von den Töchtern. Bei Friedrich Garbade „Opa Fidi“ hatte Hans-Herbert Harbers als Ehemann von Enkeltochter Irmgard einen Stein im Brett. Denn Harbers hatte bei Deutz gelernt. Noch bis Anfang der 1970er Jahre fuhr Enkeltochter Irmgard mit dem Deutz Baujahr 1939 zum Melken hinaus aufs Feld. Der alte Traktor musste mit der Kurbel angedreht werden, damit er startete. Der einzige, der das konnte, war Schwiegervater Hinrich Schorfmann. „Die Frauen kriegten das nicht hin“, so Harbers. Der kann es jetzt auch.

In den 1970er-Jahren wanderte der Deutz endgültig in die Scheune. Hans-Herbert Harbers aber holte ihn immer wieder heraus. „So was muss nicht gleich zu den alten Plünnen gehören“, so seine Einstellung. Mit der Restaurierung aber begann der Landwirt erst 2013. Mehr Zeit und die Pensionierung verhalfen dem Trecker zu neuen Ventilen, Kolben, Laufbüchse, Reifen und frischer Farbe. Auf dem Biohof Kaemena hatte der alte Deutz schon mehrere Einsätze, wenn Harbers Stadtkinder über das Gelände kutschierte. Erst seit drei Jahren besucht Hans-Herbert Harbers mit seiner Rarität Jahrgang 1939 Treckertreffen, in einem Verein ist er jedoch nicht. Es wäre schön, sagt er, wenn es so etwas im Blockland gäbe.

„In Trecker kann man viel Geld stecken“, erzählt der Treckerfreund, der zum alten Deutz noch fünf weitere Deutz besitzt. Von dem Deutz D 15 Baujahr 1959 hat er schon als Kind geträumt. „Der sieht schnuckelig aus“, schwärmt er. So einer lag beim Nachbarn im Graben und Hans-Herbert Harbers tauschte ihn gegen einen anderen Trecker ein. Jetzt ist dieser der zweitälteste seiner Sammlung. Seine alten Traktoren ziehen immer wieder Liebhaber an, verkäuflich aber ist keiner davon.