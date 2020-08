Ein dicker Ast ist am Sonnabend auf die Apothekenstraße in Lilienthal gestürzt. (Feuerwehr Lilienthal)

Lilienthal. Ein dicker Ast ist am Sonnabendmorgen gegen 7 Uhr auf die Apothekenstraße in Lilienthal gekracht. Möglicherweise haben das Gewicht der Blätter in Kombination mit Trockenheit und einer Windböe für den Abbruch gesorgt.

Die Straße ist in der Regel viel befahren, sie führt zur Klosterstraße, die Eiche steht an der Ecke Hauptstraße/Apothekenstraße. Zum Zeitpunkt des Abbruchs waren weder ein Auto noch Fußgänger unter dem Baum unterwegs. „Zum Glück war zu dieser Zeit noch wenig Verkehr, und somit wurden keine Menschen verletzt", teilte Thorsten Reich, der Sprecher der Lilienthaler Feuerwehr, mit. Die Polizei hatte die Apothekenstraße bereits gesperrt und gesichert, als die Feuerwehr eintraf. "Als Erstes wurde der Ast mit der Seilwinde des Rüstwagens auf die Seite gezogen, um ihn gefahrlos zersägen zu können", berichtete Reich. Danach untersuchten die Einsatzkräfte von der Drehleiter aus die Bruchstelle im Baum. "Wie befürchtet war dort der Schaden so groß, dass ein weiterer Hauptast entfernt werden musste, da er zu sehr geschwächt war", weiß Thorsten Reich. Dies sei in kleinen Stücken erfolgt, um nicht ein Dach zu beschädigen. Anschließend beseitigte die Feuerwehr die Überreste der Äste von der Straße.