Mit Rauschebart, rot-weißem Mantel, Sternenbuch oder Jutesack reisen Weihnachtsmänner an Heiligabend durch Städte und Dörfer. (Hauke-Christian Dittrich)

Familie Buschmann hat so etwas wie einen Sprachfehler: Wir können sehr schlecht „Nein!“ sagen. „Heinz, kannst Du bei uns in diesem Jahr vielleicht den Weihnachtsmann machen? Unserer ist ausgefallen“, wurde mein Vater einst gefragt. Das war etwa 1984. „Ja, klar, das ginge wohl“, meinte mein Vater sichtlich geschmeichelt. Und da Sohnemann Ulf gerade im August seinen Führerschein gemacht hatte, war klar, wer den Weihnachtsmann chauffiert.

Was als Vertretung begann, sollte sich zu so etwas wie einer Buschmannschen Lebensaufgabe entwickeln. Rollentausch inklusive, denn nach zwölf Jahren hatte mein Vater keine Lust mehr auf Mantel und Rauschebart. Also wurde ich der jährliche Weihnachtsmann, und mein Vater saß fortan hinter dem Lenkrad. Geblieben sind schöne Erinnerungen, die bis heute nachwirken.

Mein Vater Heinz als Weihnachtsmann war der Klassiker: tiefe Stimme, große Hände, Sternenbuch, dicker Bauch. Und natürlich mindestens zwei große Säcke, die so schwer waren, dass meistens Vater und Großvater dem Weihnachtsmann beim Hineintragen helfen mussten. Was zunächst in der Vegesacker Nachbarschaft begann, führte den Weihnachtsmann in seinen Hochzeiten bis nach Schwanewede und Uthlede.

Das Ritual war jedes Jahr das Gleiche: Die Kinder waren aufgeregt. Einige schauten genau hin: Ist das wirklich der Weihnachtsmann? Aber weder mein Vater noch ich wurden erkannt. Schließlich kam da ja immer dieser Mann mit seinem Sternenbuch, der scheinbar alles über die Kinder wusste. Nur ein Jahr stutzten die Kinder. Mein Vater und ich hatten gerade die Rollen getauscht. Das blieb nicht unbemerkt: „Der Weihnachtsmann hatte letztes Jahr einen viel dickeren Bauch“, urteilte ein Mädchen aus der Nachbarschaft. Übrigens ist das eine Anekdote, die ich erst vor zwei Jahren zu hören bekam, als ich in der Kita in meiner Nachbarschaft den Nikolaus mimte.

Mit Landkarten unterwegs

Voraussetzung dafür, dass der Weihnachtsmann kommt und durch das Klopfen mit seiner Rute an die Wohnzimmerscheibe Einlass begehrt, ist unter anderem, dass Geschenke vorhanden sind. Das kann aber auch zu einer Beinahe-Katastrophe führen. So erlebt im Jahr 1998. Es war bei einem der der Einsätze des Vegesacker Weihnachtsmann-Duo in Uthlede. Nun müssen insbesondere die jüngeren Menschen wissen: Damals fuhren wir noch nach Landkarten. Alleine das war schon schwierig, weil der Einsatzort am Dorfrand lag.

Die Geschenke sollten laut Absprache im Kofferraum des Autos der Bekannten liegen. Da stand zwar das Auto, doch der Kofferaum war abgeschlossen. Was also tun? Zum Glück hatte ich damals mein erstes Mobiltelefon bekommen. Also bat ich meinen Vater, die Nummer herauszusuchen. Er suchte und suchte, aber seine Notizen lagen zuhause. Glücklicherweise war meine Mutter vor Ort. Sie ließ spontan die Würstchen für das Abendessen Würstchen sein und übernahm den himmlischen Telefondienst, verbunden mit einer späteren Standpauke für meinen Vater: „Du bist mir so ein Weihnachtsmann-Chauffeur. Ich hätte Dich entlassen“, schimpfte sie.

Dieser Einsatz in Uthlede war nicht nur wegen der vergessenen Geschenke etwas Besonderes. Die Kinder hatten sich nämlich so ins Zeug gelegt, dass sie zusammen mit Mutter, Vater sowie beiden Großeltern-Paaren richtig viele Weihnachtslieder vortragen wollten. Die Größeren hatten auf der Blockflöte geübt, die Kleineren sangen artig. Dass der Weihnachtsmann nicht alle Lieder auswendig konnte, verstanden die Mädchen und Jungen überhaupt nicht.

Der Zeitplan drohte aufgrund dieser Programmfülle aus dem Fugen zu geraten, sodass des Weihnachtsmanns Fahrer aufs Gas trat, um von Uthlede nach Blumenthal zu kommen. Diese Fahrt wurde sogar im Bild festgehalten – 30 Stundenkilometer fuhr mein Vater zu schnell. Dafür sollte er drei Punkte in Flensburg bekommen. Ein Bußgeld stand ebenfalls im Raum.

Mein Vater war ob des behördlichen Schreibens sauer und wusste gar nicht, was er machen sollte. Gefühlt den halben Tag lief er zuhause kleine Kreise. Meine Mutter hatte dann die rettende Idee: Sie rief die Kontaktnummer an und erklärte dem Sachbearbeiter, was geschehen war. Ich hatte mich vorsichtshalber daneben gestellt, aber das durchs Telefon dringende schallende Gelächter des Behördenmenschen verriet mir: Vater musste nicht zahlen.

Das war in all den Jahren glücklicherweise das einzige Mal, dass der Weihnachtsmann Probleme mit Behörden hatte. Schwieriger war es, die Kinder nach der Bescherung davon abzuhalten, mit nach draußen zu kommen, wie etwa in Hüttenbusch. Schließlich wollten sie einmal die Rentiere streicheln. „Wo steht Dein Schlitten?“, fragte der Junge. „Ich habe Dich gar nicht landen sehen.“

Rentiere müssen sich ausruhen

Was also tun? Schließlich waren die Bekannten gerade nach Hüttenbusch gezogen. Um ihr Haus herum gab es nichts als Wiesen. Dann hatte ich den rettenden Einfall: „Meine Rentiere brauchen eine Pause, deshalb steht unser Schlitten hinter Meyerhoff. Dort können sie ein bisschen schlafen.“ Der Junge meiner Bekannten überlegte, und sein Gesichtsausdruck zeigte förmlich, wie das kleine Gehirn arbeitete. Schließlich gab er sich zufrieden – die Rentiere müssten sich schließlich auch ausruhen. Das ging gerade noch einmal gut.

Schwieriger war es im Jahr 2001. In diesem Jahr brauchte mein Vater mich mal nicht zu fahren, denn ich war als Weihnachtsmann für das Rote Kreuz im Einsatz. Eines der Kinder wohnte im Heimatviertel. Das liegt im Stadtteil Walle direkt am Hafen. Parkplätze gibt es dort kaum, ich musste ein ganzes Stück laufen. Singen, Bescherung, glückliches Kind: Es passte alles.

Als ich mich verabschieden wollte, stand jenes Kind schon mit auf der Straße und wollte sich partout nicht davon abbringen lassen, mich zu meinem Schlitten zu begleiten. „Das geht heute leider nicht“, versuchte ich das Mädchen zu beruhigen. Die Kleine stand kurz davor zu weinen. Ich nahm sie also auf den Schoß und erklärte ihr, dass wir hier wegen der Hafenbahn fast gar nicht landen konnten und der Schlitten deshalb ganz weit weg stehen würde. Das verstand das Mädchen glücklicherweise. Die Welt war wieder in Ordnung.