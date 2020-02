Gestalten statt Verwalten: Marko Mock (links) und Tobias Meyer geben den Vorsitz im Förderverein des TSV Dannenberg ab. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Sie fühlen sich der hanseatischen Kaufmannsehre verbunden: Marko Mock und Tobias Meyer. Das bedeutet für sie: „Wir stehen zu unserem Wort.“ Das haben sie vor drei Jahren gegeben, als sie die Führung des Fördervereins des TSV Dannenberg übernommen hatten. Es galt, mit dessen Hilfe das Projekt „Vision 2020“ auf den Weg zu bringen und es vor allem finanziell zu ermöglichen. Die Dannenberger Sportanlage sollte für die Zukunft gerüstet werden. Teile dieser Vision sind schon Realität geworden. Weil die beiden sich aber eher als „Männer für den Aufbau“ verstehen, treten sie bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins am 11. März nicht wieder zur Wahl an, oder wie Tobias Meyer sagt: „Die Lotsen gehen von Bord.“ Petra Holsten bleibt dem Vorstand als Konstante erhalten.

Im Jahr 2016 hatte der Vorsitzende des TSV Dannenberg, Dieter Lange, dem langjährigen TSV-Mitglied Marko Mock die Ideen des Vereins für die Modernisierung der Sportanlage vorgetragen. Inzwischen strahlt die neue Flutlichtanlage auf die Fußballerinnen und Fußballer des TSV Dannenberg herab, und der neue Fußballplatz mit Drainage ist auch bei winterlichem Schmuddelwetter matschfrei. Für das Umkleidehaus soll in diesem Sommer der erste Spatenstich erfolgen und ein zweiter kleinerer Fußballplatz soll noch gebaut werden. Die TSV-Dannenberg-Vergangenheit von Tobias Meyer währt ähnlich lange wie die von Mock und beide kannten sich aus einer spartenübergreifenden Freizeitsportgruppe. Nach Langes Vorschlag bezüglich des Fördervereins überlegten sie nur kurz und sagten dann: „Wir machen das.“

Im August 2016 wurde der Förderverein gegründet. Der erste Vorsitzende heißt seitdem Marko Mock, der zweite Tobias Meyer. Sie eint die Lust am weißen Blatt, denn mehr war zu dieser Zeit die Arbeit des Fördervereins noch nicht. Wie sie Gelder und Sponsoren generieren könnten, diese Ideen entwickelten Mock und Meyer erst gemeinsam mit Petra Holsten. 53 Mitglieder zählt der Verein heute. Ihren Jahresbeitrag können die Mitglieder selber bestimmen. Er liege zwischen fünf und 100 Euro pro Jahr, so Mock.

Tobias Meyer erinnert sich, wie sie anfangs mit einer selbst beklebten Box durch die Dannenberger Sparten zogen und warben: „Werde Förderer“. So wollten sie eine Akzeptanz für den Förderverein schaffen und zeigen, dass dieser nicht losgelöst vom TSV Dannenberg agiere. Denn, so betont Mock: „Wir fördern den Sport in allen Sparten.“ Eingeworbene Gelder fließen daher nicht nur in das Großprojekt 2020. Ein Zaun für den Tennisplatz, Basketbälle oder eine Trainerausbildung finanziere der Förderverein gleichermaßen.

Neben der Mitgliederwerbung setzen Mock und Meyer auf Sponsoren. Als sie ihre Arbeit aufnahmen, hingen drei alte Banner an den Banden. Heute präsentiert sich am Rande des Fußballplatzes ein Querschnitt regionaler Firmen, vom Autohaus bis zum Schuhhaus. Nicht nur an der Bande guckten Mock und Meyer bei den Sportprofis ab. Nach Spielen und Turnieren werden Sportlerinnen und Sportler auch beim TSV Dannenberg vor einer Bannerwand interviewt. Das komme in sozialen Netzwerken gut an. Ebenfalls gut angekommen sei der „1. Autohaus Geffken Fußballcup“ mit Ex-Fußballprofi Uli Borowka im vergangenen Jahr. „Wir haben das Image des TSV Dannenberg aufpoliert“, freut sich Mock. Dafür nutzten sie auch ihre eigenen Netzwerke. Mock arbeitet als Headhunter, Meyer führt eine Versicherungsagentur in zweiter Generation, und die Spanne ihrer Ehrenämter reicht weit über Dannenberg hinaus.

„Wir waren gerne unbequem“, erzählt Meyer über ihre monatliche Teilnahme an den Vorstandssitzungen des TSV Dannenberg. Aber Wachstum und Erfolg finde eben außerhalb der Komfortzonen statt. Sie waren angetreten, Ziele zu formulieren, Neues anzuregen und auch mal groß zu denken. Das sei erreicht. „Jetzt braucht es andere“, so Meyer. Jemanden, der die Phase der Verstetigung des Erreichten übernehme, den Sportverein im Herzen trage und einen Helikopterblick auf alle Sparten mitbringe. Länger als drei Jahre haben sie nie bleiben wollen, so Mock und Meyer grinst: „Verwalten ist nicht unser Ding.“

Weitere Informationen

Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins des TSV Dannenberg findet am Mittwoch, 11. März, ab 19 Uhr im Dorphus in der Dannenberger Straße 20a in Grasberg statt.