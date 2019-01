Die Polizei will in Borgfeld und umzu künftig wieder präsenter sein. Voraussetzung dafür ist, dass das Revier Horn in diesem Jahr endlich personelle Verstärkung bekommt. (Klama)

Die Polizei erneuert sich. Derzeit setzt sie die 2016 von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) in Auftrag gegebene „Reform 2600“ um. Zentrales Ziel ist die Konzentration der wesentlichen Aufgaben und polizeilichen Leistungen. Die Polizei Bremen soll damit organisatorisch auf allen Ebenen leistungsfähiger und flexibler werden, heißt es. Aber was bedeutet das den Alltag in Borgfeld? Wir haben die Polizei gefragt.

Wie viele Beamte kümmern sich derzeit wie intensiv um die Belange der Borgfelder und wann genau werden es dieses Jahr mehr? Schließlich ist eine personelle Verstärkung angekündigt worden...

Für die Wahrnehmung der polizeilichen Aufgaben stehen dem Polizeirevier Horn zurzeit vier Kontaktpolizisten (Kop) und ein Revierleiter zur Verfügung, sagt Polizeisprecherin Franka Haedke. In der Außenstelle Borgfeld ist demnach aktuell ein Kop stationiert, der sich weitgehend um die Belange Borgfelds kümmert. Aufgrund der angespannten Personalsituation insgesamt wird jedoch laut Polizei durch einen flexiblen Personaleinsatz bedarfsgerecht auf die revierspezifischen Anforderungen reagiert. Temporäre Personalumsteuerungen seien jederzeit möglich.

Was heißt das konkret für Borgfeld?

Wenn sich zum Beispiel Wohnungseinbrüche häufen, Fahrraddiebstähle massiv zunehmen oder sich die Beschwerden über Raser häufen, unterstützen Kops, die für Oberneuland und Horn zuständig sind, die Kollegen in Borgfeld, sagt die Polizei. In Einzelfällen könnten auch Kollegen aus anderen Revieren aushelfen.

Wann werden alle sechs Stellen in Horn wieder besetzt sein?

Laut Polizei sind aktuell zwei Funktionsstellen im Kop-Bereich des Polizeireviers Horn unbesetzt, diese sollen mittelfristig wieder besetzt werden. Einen Termin gibt es noch nicht. Die Stellen sind aber ausgeschrieben. Die regionale Stellenausstattung mit Kops ist ein zentraler Baustein der Polizeireform.

Welche Folgen hat die derzeitige Unterbesetzung und was wird sich bessern, wenn zusätzliche Beamte kommen?

Folge der Nichtbesetzung freier Stellen ist, dass Aufgaben priorisiert werden müssen und somit nicht das gesamte Leistungsspektrum angeboten werden kann. So musste die Fahrradausbildung für Schulkinder reduziert werden. Aktuell findet nur noch die Grundlagenvermittlung statt, die Fahrten unter realen Bedingungen im Stadtteil, die sehr personal- und zeitintensiv seien, können derzeit nicht durchgeführt werden, heißt es seitens der Polizei. Weniger Zeit hätten die Beamten auch für Gespräche in Seniorenheimen, Besuche in Kindergärten und die Menschen in den Kop-Bezirken. Sie könnten nur eingeschränkt auf Anwohner-Anliegen wie illegale Müllentsorgung, Geschwindigkeitsverstöße und Verstöße im ruhenden Verkehr reagieren. Bei Besetzung aller Kop-Stellen, so die Polizei, kann die vorgesehene Aufgabenwahrnehmung wieder gewährleistet werden.

Was ändert sich in diesem Jahr für die Borgfelder, wenn Sie den Kontakt zur Polizei suchen?

Die Polizeistation in Borgfeld soll in unveränderter Form mit demselben Personalansatz erhalten bleiben. Das Polizeirevier in Horn ist ab sofort von Montag bis Mittwoch und am Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr für Bürgersprechstunden geöffnet. Zuvor waren es jeden Tag acht Stunden. Die Beamten vor Ort nehmen innerhalb der neuen Öffnungszeiten Hinweise und Beschwerden entgegen, sie beraten und geben Tipps zur Prävention. In der Regel werden im Polizeirevier Horn keine Anzeigen aufgenommen. Sollten jedoch Sachverhalte mit sofortigem Handlungsbedarf vorliegen oder ergeben sich wichtige persönliche Hinderungsgründe, würden diese laut Polizei weiter aufgenommen.

Wann liegt ein sofortiger Handlungsbedarf vor?

Wenn zum Beispiel jemand überfallen wurde. In diesem Fall nimmt ein Mitarbeiter der Polizei in Horn die Daten für eine Fahndung sofort auf. Außerdem wird der Geschädigte betreut und versorgt.

Wo geben die Borgfelder ab sofort ihre Anzeigen auf?

Für die Aufnahme von Anzeigen wurde Personal an sechs Standorten in Bremen zentralisiert. Für die Borgfelder Bürgerinnen und Bürger befindet sich der nächstgelegene Zentralstandort am Polizeipräsidium in der Vahr (In der Vahr 76). Hier können sie von Montag bis Samstag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr Anzeigen erstatten. So sollen längere Wartezeiten vermieden werden.

Gibt es thematische Neuausrichtungen für Borgfeld?

In Borgfeld gibt es laut Polizei aktuell, genauso wie im übrigen Revierbereich, drei Kriminalitätsschwerpunkte in den Bereichen Wohnungseinbruchdiebstahl, Kfz-Aufbruch und Fahrraddiebstahl. Hier liegt der Fokus des Polizeireviers Horn nach wie vor auf der Prävention, die bei der Wiederbesetzung der freien Stellen weiter intensiviert werden soll.

Es gibt ja einen neuen Kollegen, bringt dieser neue Ansätze mit oder kann durch ihn mehr in Angriff genommen werden? Wenn ja, was?

Laut Polizei verfügt der neue Leiter des Revier Horn, Lars Freymark, als ehemaliger stellvertretender Leiter des Präventionszentrums in Bremen-Mitte über mehrjährige einschlägige Erfahrung, die insbesondere für die borgfeldspezifischen Bekämpfungsstrategien einen wirklichen Mehrwert versprechen soll.

Welche weiteren Neuerungen stehen 2019 an?

Im Frühjahr will die Polizei Bremen ihr Angebot um eine Online-Terminvergabe für die Anzeigenerstattung erweitern. Um Wartezeiten zu vermeiden, können Bürger von zu Hause aus über das Internet oder den Zentralruf der Polizei einen Termin an den Zentralstandorten vereinbaren. Zudem soll das Angebot der Onlinewache, das sich derzeit noch auf Sachbeschädigung, Fahrraddiebstahl und Diebstahl von Ausweisdokumenten beschränkt, erweitert werden.