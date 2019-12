Schnee wird vermutlich nicht drauf sein, vor allem dann nicht, wenn der Baum im Wohnzimmer steht. Aber Weihnachtsbaumschmuck muss sein, da sind sich die vier Experten einig. (Bodo Marks/dpa)

Besonderer Duft

im Wohnzimmer

Manche bezeichnen sie als Weihnachtsbaum für Mutige und meinen die Blaufichte. Denn sie sticht und nadelt schnell. Doch das stört Monika Bellmann nicht. Sie mag diesen wunderbaren Duft der Blaufichte, die nach frischem Harz riecht, nach einem Spaziergang im Wald. Sie und ihr Mann Gerd verkaufen zwar überwiegend Nordmanntannen, die bei den Deutschen so beliebt sind, aber auf ihrer Plantage in Heidberg findet die 67-Jährige auch Bäume, die durch eine andere Färbung bestechen. Die Nadeln sind stahlblau bis leicht grünlich.

Monika Bellmann mit dem Exemplar ihrer Wahl: einer Blaufichte. (Kosak)

Wenn Heiligabend die letzten Kunden gegangen sind, sucht sich Monika Bellmann eine Fichte aus, die ruhig ein paar Macken haben darf. Das Sägen überlässt sie ihrem Sohn. Seinen Platz bekommt der 2,30 bis 2,40 Meter hohe Baum dann im Wohnzimmer zwischen Fenster und der Schrankwand aus den 70er-Jahren. Damit er nicht umkippt, binden die Bellmanns ihn am Schlüssel des Bar-Fachs fest. „Vor zehn Jahren ist uns mal einer umgefallen, der lag mit vielen zerbrochenen Kugeln mitten im Raum“, erinnert sich Monika Bellmann.

Wegen ihrer kräftigen Äste ist die Blaufichte besonders für schweren Baumschmuck geeignet. Ein weiterer Grund, warum bei der Rentnerin kein anderer Christbaum ins Haus kommt. Bunte Kugeln, klein und groß, auch von der Oma, selbstgebastelte Sterne aus Strohhalmen, eine Lichterkette mit großen Kerzen, Holzfiguren aus dem Erzgebirge – Bellmanns Christbaum wird Heiligabend dank vieler Accessoires, die das ganze Jahr über in drei Kartons lagern, zu einem Hingucker. Und wie steht es mit Lametta? „Auf gar keinen Fall“, betont Monika Bellmann. Ihrem Sohn Uwe überlässt sie das Schmücken, während sie das Essen zubereitet. Rahmgeschnetzeltes mit Nudeln, wie immer, das geht schnell.

Der dekorierte Weihnachtsbaum steht bei den Bellmanns bis mindestens Ende Januar im Wohnzimmer, dann haben sie lange was von ihm, zumal die beiden Christbaumverkäufer die Adventszeit kaum genießen können. „Aus unserem Christbaum wird dann ein Winterbaum“, so die Heidbergerin Monika Bellmann.

Der Baum,

der am Haken hängt

Karl-Heinrich Beuster besitzt einen Holländer, eine alte flügellose Mühle aus dem Jahr 1878, in der er mit seiner Frau lebt. Dieses ungewöhnliche Wohnhaus hat einen Haken. Der steckt in einer Zwischendecke im Erdgeschoss, an den Beuster jedes Jahr zu Weihnachten seinen Christbaum hängt. „Das mache ich seit 49 Jahren“, erzählt der 76-Jährige, der in Tarmstedt eine Baumschule betreibt. Über 3,20 Meter hoch darf der Christbaum aus eigener Kultur sein, damit er etwa drei Zentimeter über dem Boden schwebt.

Bei Karl-Heinrich Beuster fällt er etwas größer aus. Drei Meter? Kein Thema! (Kosak)

Früher hat Beusters Frau den Baum zu Weihnachten geschmückt. Seit sie krank ist, übernehmen ihre Pflegerin oder ihr Ehemann die Aufgabe. Elektrisches Licht darf auf keinen Fall an die Zweige, sagt Beuster, echte weiße Kerzen in alten Halterungen müssen es sein. „Ich habe keine Angst vor Feuer“, betont Karl-Heinrich Beuster, „außerdem haben wir in jeder Etage einen Feuerlöscher.“

Bunt wird es an seinem Christbaum nicht, nur silberfarbene Kugeln in allen Größen und selbstgebastelte Strohsterne von früher zieren den Baum, Lametta ist tabu. Welcher Baum es dieses Mal wird, dafür hat er sich noch nicht entschieden: „Entweder eine Nordmanntanne, deren Nadeln sich lange halten und die so schön gleichmäßig wächst, oder eine noch edlere Nobilis.“ Welche auch immer, sie darf ruhig etwas üppiger ausfallen. In früheren Jahren stand auch schon mal eine Blaufichte bei den Beusters, wegen es Duftes. Auf einen Weihnachtsbaum zu verzichten, käme für Karl-Heinrich Beuster nicht infrage. Auch für seine Frau sei ein Christbaum wichtig. Den lässt Beuster wohl auch dieses Mal wieder bis Mitte Januar stehen und dann abholen.

Früher, ganz früher, als die Familie noch nicht in der Mühle wohnte, sei der Christbaum zwei Mal umgefallen. „Als die Kinder zur Bescherung ins Zimmer kamen, verlangte ich nur einen Staubsauger, weil viele Kugeln zu Bruch gegangen waren“, sagt der Tarmstedter schmunzelnd. Das kann ihm in der Mühle nicht passieren, denn da hängt das gute Stück ja an einem Haken an der Decke.

Schweres Bleilametta

für den Christbaum

Genau 2,52 Meter hoch ist die Decke in Hanno Dehlwes‘ heimischem Wohnzimmer. Höher darf auch der Weihnachtsbaum nicht sein, den sich der 59-Jährige jedes Jahr zum Fest in die gute Stube im ersten Stock seines Hauses stellt. Etwas Passendes zu finden ist für den Feldhauser Christbaumhändler aber kein Problem, da in seinem zehn Hektar großen Wald viele Bäume in vielen Größen wachsen. Sein Prachtexemplar hat er sich längst ausgesucht. Die 2,40 Meter hohe und füllige, aber nicht zu üppige Tanne ist sogar schon gefällt und liegt seit Anfang Dezember in Dehlwes‘ Garten. „Das macht ihr gar nichts aus, die Feuchtigkeit nimmt sie über die Nadeln auf“, berichtet der Lilienthaler. Eine Woche vor Heiligabend dann stellt der Forstwissenschaftler den Baum auf, eine Nordmanntanne. Die mag er, weil ihre Nadeln nicht pieksen und sie in der Regel ihre Farbe behält.

Hanno Dehlwes mit einer Nordmanntanne, die er bei sich aufstellen würde. (Jaspersen)

„Früher war mehr Lametta“ ist einer der klassischen Loriot-Sätze, die für Dehlwes nicht gelten. Er ist ein treuer Lametta-Liebhaber und liebt das alte schwere Bleilametta, weil es so schön matt-silbrig glänzt und so wunderbar glatt herabhängt. Auf echte Kerzen verzichten er und seine Frau, wegen der Brandgefahr, stattdessen erleuchtet eine Lichterkette den Baum. „Fürs Schmücken ist meine Frau zuständig.“ Sie hängt die Kugeln an die Tannenzweige und dekoriert diese auch mit alten Strohsternen, die Dehlwes in der Kindheit bastelte. Geschenke liegen bei den Eheleuten nicht unter dem Baum, „wir beschenken uns nicht, und Kinder und Enkelkinder haben wir leider nicht.“

So schön es auch ist, das Fest der Liebe, Hanno Dehlwes ist an Heiligabend regelrecht fix und fertig. „Der Verkauf geht bis 12 Uhr mittags, dann bin ich alle“, sagt er. Aber er liebt Weihnachten, die besinnliche Atmosphäre, das Brauchtum. Solche Feste mit ihren Ritualen seien ein wichtiger Kitt in der Gesellschaft, sie gäben dem Leben eine Struktur. Zusammen mit seiner Frau besucht er an Heiligabend einen Gottesdienst, sie essen zusammen, setzen sich vor den Tannenbaum und lassen den Tag nach den langen Verkaufstagen gemütlich und vor allem zeitig ausklingen.

Echte Kerzen

sind ein Muss

Eine echte Tanne mit echten Kerzen – Arnold Wiegmann und seine Familie setzen beim Christbaum auf Tradition. Für den 56-Jährigen gehören brennende Bienenwachskerzen am Baum einfach dazu. Das warme, flackernde Licht sorgt für eine gemütliche Weihnachtsatmosphäre. „Wir legen Wert auf Natürlichkeit“, sagt Wiegmann. Damit die Kerzen immer senkrecht stehen, werden sie bei den Wiegmanns durch Pendelhalter, die lose über den Zweigen hängen, durch ein herabhängendes Gewicht aufrecht gehalten. „Aufpassen muss man trotzdem“, betont der Rautendorfer.

Weihnachten ohne Baum? Nicht vorstellbar, sagt Arnold Wiegmann. (Kosak)

Den passenden Baum dazu, eine maximal 2,50 Meter hohe Nordmanntanne, deren Nadeln nicht pieksen und mit gleichmäßigem Wuchs, schlägt Wiegmann ein paar Tage vor Weihnachten selbst. „Ein Weihnachten ohne Baum kann ich mir gar nicht vorstellen“, sagt er. Noch hat er aber viel um die Ohren, auch in Rautendorf ist die Christbaum-Saison voll im Gange. Wiegmann hat extra Urlaubstage genommen, 17 Tage, in denen er mit seinem Bruder, seiner Tochter und seinen Mitarbeitern Weihnachtsbäume aus eigenen Kulturen verkauft, an der Mittelsmoorer Straße in Grasberg und anderswo. Im Hauptberuf arbeitet der Landschaftsgärtner als Geschäftsführer eines großen Bremer Unternehmens. Seinen Gegenpol zum Bürojob findet er auf den knapp acht Hektar großen Weihnachtsbaumplantagen, um die er und sein Bruder sich kümmern. Seit vier Jahren würden die Bäume nicht mehr gespritzt werden, und sie würden mit Dünger aus eigener Herstellung produziert, erzählt der Rautendorfer.

Seinen eigenen Christbaum stellt er im Wohnzimmer in der Nähe des Wintergartens auf. Der Stamm der Tanne steht im Wasser, so soll die Nordmanntanne wenigstens bis zum Besuch der Heiligen Drei Könige am 6. Januar frisch aussehen. Unter dem Baum liegen Heiligabend die Geschenke, so mögen es die Wiegmanns. Sie genießen es, wenn sich die ganze Familie vor dem erleuchteten Christbaum zusammenfindet. Aber auch ein leckeres Essen gehört dazu, Wiegmann kocht es selber, Hirschgulasch mit Kartoffeln, dazu ein Glas Wein, darauf freut er sich.

Weitere Informationen

Nur noch wenige Tage bis Weihnachten, höchste Zeit, die Baumfrage zu klären: Groß oder klein, Tanne oder Fichte? Fragen übrigens, die sich vor dem Fest auch die Anbieter selbst stellen müssen. Wir haben bei einigen Händlern der Region nachgehakt: Wer wird bei ihnen am Heiligen Abend in der guten Stube stehen? Herausgekommen sind spannende Geschichten über Menschen aus unserer Nachbarschaft.