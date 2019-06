Zahlreiche Gäste kamen zur Gedenkstunde für Borgfelds verstorbenen Ortsamtsleiter, Gernot Neumann-Mahlkau. (von Lachner)

Lilienthal/Borgfeld. Die Menschen gehen, die Bilder bleiben – das ist die Botschaft der Trauerfeier für Borgfelds verstorbenen Ortsamtsleiter Gernot Neumann-Mahlkau. Zwei Wochen nach dessen Tod haben zahlreiche Gäste dem 78-Jährigen am Montagnachmittag in der Kapelle des Lilienthaler Friedhofs an der Klosterweide die letzte Ehre erwiesen. Der Wunsch, sich von Neumann-Mahlkau zu verabschieden, war so verbreitet, dass die Plätze bei Weitem nicht reichten. Selbst vor der Kapelle drängten sich die Menschen und lauschten den Trauerreden, die auch ins Freie übertragen wurden.

Die Gedenkstunde wurde in Lilienthal abgehalten, weil eine solche Feier in der Borgfelder Kirche den Kirchenmitgliedern vorbehalten ist. Die Beisetzung der Urne fand anschließend im engsten Familienkreis auf dem Borgfelder Friedhof statt.

Zuvor hatte Trauerredner Frank Weiß in Lilienthal versucht, ein optimistisches Bild von der Zukunft zu zeichnen. Im Moment sei die Zeit von großer Traurigkeit erfüllt. Nach und nach aber werde sie den angenehmen Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit Neumann-Mahlkau Platz machen, den Bildern, die ein jeder der Gäste in einem Fotoalbum des Herzens bei sich trage.

Weiß erinnerte dabei an die großen Momente in Neumann-Mahlkaus Leben: die Geburt im Krieg, die Flucht nach Westen, die Heirat und die Familiengründung, aber auch die beruflichen Stationen, bis hin zu seinem Wirken als Ortsamtsleiter in Borgfeld. Und er würdigte Neumann-Mahlkaus Charakter, die Haltung, die er bewiesen habe. Er sei einer gewesen, der die Menschen bewegte und immer versucht habe, den Kopf oben und den Blick geradeaus zu halten.

Immer geradeaus

Ein Bild, das Ingo Buchenau, Vorsitzender der Borgfelder Schützengilde, bestätigte: Neumann-Mahlkau sei streitbar gewesen und auch mal gegen den Strom geschwommen, dabei aber immer geradeaus und pragmatisch geblieben. Buchenau würdigte den Einsatz Neumann-Mahlkaus für die Gilde, vor allem aber auch dessen Wirken in und für Borgfeld. So habe er sich unter anderem für die Partnerschaft mit der oberfränkischen Stadt Weismain eingesetzt. Diese Partnerschaft könnte, so Buchenau, zwar noch intensiviert werden. Aber vielleicht sei ja nun die Zeit gekommen, den Austausch auch auf Vereinsebene mit Leben zu füllen. Weismains Bürgermeister Udo Dauer wird es vernommen haben – er war bei der Trauerfeier in Lilienthal mit dabei.

Gernot Neumann-Mahlkau war leidenschaftlicher Ballonfahrer. (Christian Kosak)

Neben dem Weggefährten aus dem Verein äußerte sich vor den Trauergästen auch die Familie. Bernd Neumann-Mahlkau, Sohn des Verstorbenen, zeichnete ein Bild eines treu sorgenden Vaters, der aus beruflichen Gründen stets viel unterwegs war. „Aber wenn er mal da war, dann war er für uns da!“ Er lobte die „unermüdliche Tatkraft“ seines Vaters, die in die Familie eingeflossen sei, die diesem aber auch geholfen habe, Borgfeld weiterzuentwickeln. Und trotz aller Trauer spende es Trost, „dass er diese Erde stehend verlassen hat“. Schon seit Monaten wusste man im Umfeld des 78-Jährigen um die schwere Krankheit. Unabhängig davon hatte Neumann-Mahlkau schon zu Jahresbeginn verkündet, für eine weitere, dritte Amtzeit als Borgfelder Ortsamtsleiter nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Nun bleiben nur die Bilder, „die Herzensbilder“, wie Frank Weiß sie nannte. Ein paar davon hatten auch die drei Enkelinnen Neumann-Mahlkaus mitgebracht. Von einem Freimarktbesuch, von einem Urlaub an der Nordsee oder von einer Fahrt mit dem Heißluftballon, Neumann-Mahlkaus großer Leidenschaft. Einmal habe sie bei einer gemeinsamen Fahrt fast den Bremer Fernsehturm berührt, sagte eine der drei Enkelinnen zurückblickend. Und auch eine weitere wolle ein solches Bild im Herzen behalten: Wenn sie jetzt einen Ballon am Himmel sehe, dann denke sie, dass ihr Opa darin sitze und auf sie hinunterschaue. Mit dieser Erinnerung sagte sie Tschüss, oder wie Ballonfahrer zu sagen pflegen: „Glück ab und gut Land!“