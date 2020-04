Verwaist ist das Gelände der Diakonischen Behindertenhilfe in Lilienthal. (Christian Kosak)

Lilienthal. Auf dem Campus der Diakonischen Behindertenhilfe in Lilienthal (DBH) ist es derzeit ruhig. Das liegt nicht daran, dass dort etwa niemand mehr wohnt, sondern dass die Mitarbeiter und die Bewohner strenge Regeln einhalten müssen. Rund 270 Menschen wohnen mit zu einem großen Teil schweren Behinderungen in Wohngruppen auf dem Gelände an der Moorhauser Landstraße. „Ein großer Teil unserer Bewohner gehört zur Risikogruppe des Coronavirus. Eine Ausbreitung in unserer Einrichtung wäre fatal“, sagt Geschäftsführerin Birgit Mara Hopp. Deswegen habe die DBH frühzeitig die Schutzmaßnahmen hochgefahren, „schon, als es nur eine Empfehlung der Gesundheitsbehörden war“, betont Hopp.

So sagte man bereits Mitte März das Betriebsfest ab, Gottesdienste fanden nicht mehr statt. Am 17. März kam der wohl größte Einschnitt, für Mitarbeitende und Bewohner: Die Tagesförderstätte, also der Ort, an dem die Behinderten den Großteil ihres Alltags unter der Woche verbringen, blieb geschlossen. Zwischen neun und 17 Uhr beschäftigen sie sich dort künstlerisch oder musikalisch, entspannen sich und können mit den anderen Bewohnern beisammen sein. Normalerweise.

Wohngruppen bleiben unter sich

Jetzt bleiben die Bewohner in ihren Wohngemeinschaften, die Tagesförderstätte wurde, soweit es möglich war, in die Wohngruppen verlegt. „Die Mitarbeiter versuchen die Tagesstruktur jetzt in den Wohngemeinschaften weiterzuführen - in Form von entspannenden und kreativen Aufgaben wie singen oder malen“, berichtet Hopp. Innerhalb von kleinen Gruppen gehe man mit den Bewohnern auf dem Campus spazieren und versorge die Tiere auf dem Roschenhof, dem zugehörigen Reiterhof. Aber: Die Wohngruppen dürften nicht mehr untereinander vermischt werden.„Es ist eine große Herausforderung für unsere Mitarbeiter. Die Bewohner sind es gewohnt, von Tür zu Tür zu gehen und alleine herumzulaufen. Das ist für viele Bewohner psychisch schwer nachzuvollziehen und auch schwer zu vermitteln“, sagt Hopp.

Kein Besuch von Angehörigen

Und eine weitere große Belastung kommt hinzu: Die Angehörigen dürfen die Bewohner nicht mehr besuchen. „Das ist sehr schwierig, für die Angehörigen zum Teil sogar noch schwieriger. Viele unserer Bewohner können nicht sprechen, was Telefonieren oder Videotelefonie unmöglich macht“, sagt die Geschäftsführerin. „Das ist ein Personenkreis, der oft vergessen wird. Für Menschen mit Behinderung ist es kognitiv oft nicht nachvollziehbar, warum die Situation gerade so ist.“ Die Mitarbeiter seien deshalb sehr gefordert, eine gute Stimmung in der Wohngruppe aufrecht zu erhalten.

Vorerst darf die Einrichtung aufgrund des vom Land Niedersachsen beschlossenen Aufnahmestopps keine neuen Bewohner aufnehmen. „Das ist für uns wirtschaftlich schwierig“, sagt Hopp. Zwei neue Bewohner sollten einziehen, das müsste nun verschoben werden.

Bei der Stiftung Leben und Arbeiten mit den drei Standorten Niels-Stensen-Haus, Johannishag und Parzival-Hof, sieht es kaum anders aus. Auch, wenn dort viele mit leichteren Behinderungen betreut werden. „Das Betretungsverbot für das öffentliche Bildungshaus ist eine Katastrophe. Inklusion wird dort gelebt“, sagt Norbert Stegemann, Vorstand in der Stiftung und Mitglied des internen Corona-Krisenstabs. Die Werkstätten sind geschlossen, „das bedeutet für die Beschäftigten, dass sie jetzt die ganze Zeit bei den Angehörigen zu Hause sitzen“, sagt Stegemann.

Besonders schwierig sei die Situation für diejenigen Behinderten, die alleine lebten. Was die Bewohner betrifft, sind die Regelungen ähnlich wie bei der DBH: auch dort müssen sie in ihren Wohngruppen von sieben bis acht Bewohnern bleiben. Für die Mitarbeiter bedeute das einen deutlichen Anstieg an Arbeit, weil sie auch dort die Tagesstrukturen aufrecht erhalten müssen und, noch mehr als sonst, seelische Betreuung leisten müssen. „Für die Bewohner ist es nicht einfach, die Hygiene- und Kontaktvorschriften einzuhalten“, sagt Stegemann. Deshalb habe man an vielen Orten in vereinfachter Sprache und mit Bildern die Regeln verteilt.

Gästehaus für den Infektionsfall

Das Thema Prävention ist im Niels-Stensen-Haus ein großes. Denn im Falle einer Infektion innerhalb der Einrichtung müsse man schnell reagieren, heißt es. Dafür habe man das Gästehaus vorbereitet, um die infizierte Person dort zu isolieren. Fehlende Schutzkleidung ist auch ein Thema: „Wir sind hinten dran, wenn es um die Verteilung von Schutzmaterialien geht“, sagt Stegemann.

Manche Bewohner nutzten jedoch die Zeit sinnvoll, erzählt Stegemann: „Einer hat sich letztens ein Hochbeet gebaut. Ein anderer fegt die ganze Zeit mit dem Laubbläser den Parkplatz.“

Zur Sache

Bereits 600 Masken genäht

Für einige Mitarbeiter der Diakonischen Behindertenhilfe hat sich der Arbeitsalltag in den vergangenen Tagen verändert. Sie sitzen täglich bis zu sechs Stunden zusammen und basteln Mundschutze. Die Idee stammt von Mitarbeiterin Christine Höfelmeyer, die sich überlegt hat: „Obwohl die Bewohner bei uns nicht raus dürfen, die Mitarbeiter kommen ja aus ihrem Umfeld zu uns. Wir wollen deshalb vor allem die Klienten schützen, falls ein Mitarbeiter sich draußen ansteckt.“ Ihr sei bewusst, dass die Masken vor allem andere schützen, betont sie. Mittlerweile hätten Höfelmeyer und die Näherinnen bereits 600 Masken genäht, sodass jeder Mitarbeiter eine bekommt. Sie machten so lange weiter, bis jeder zwei habe. „Ich hatte einen Aufruf gestartet, weil mir nicht bewusst war, wie viel Aufwand das ist. Seitdem bekommen wir viele Masken von außen gespendet. Dafür bin ich unglaublich dankbar“, sagt Höfelmeyer.