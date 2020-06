Auf dem Gelände der Behindertenhilfe, zwischen Café und Martinskirche, herrscht normalerweise reges Leben. (Fabian Wilking)

Lilienthal. 270 Menschen leben in den Wohngemeinschaften der Diakonischen Behindertenhilfe (DBH) in Lilienthal. Um die Bewohner vor dem Coronavirus zu schützen, gilt seit Mitte März ein striktes Betretungsverbot. Seit dem 25. Mai sind Besuche unter Auflagen zwar wieder erlaubt, Angehörige können ihre Familienmitglieder aber nur durch eine Plexiglasscheibe sehen. Das belastet insbesondere Angehörige von geistig Behinderten, die auf Berührungen angewiesen sind, um zu interagieren. Die emotionale Not der Betroffenen ist nach einem Vierteljahr groß.

Eine Mutter aus Bremen hat ihre behinderte Tochter vor Verzweiflung zu sich nach Hause geholt: „Ich habe es nicht mehr ausgehalten.“ Die Frau, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will, berichtet von „unverhältnismäßigen Maßnahmen“ und davon, dass die Geschäftsführung die Angehörigen nicht über Besuchsmöglichkeiten informiere. „Zu Beginn der Pandemie gab es einen Brief. Danach war Funkstille. Ich wusste überhaupt nicht, wie es meiner Tochter geht.“ In ihrer Not wandten sich Angehörige an die Geschäftsführung der DBH, an das Gesundheitsamt des Landkreises und an das Sozialministerium in Hannover, um Lockerungen zu erwirken.

Die Geschäftsführerin der DBH, Birgit Mara Hopp, zeigt Verständnis für die Situation der Angehörigen, sieht sich aber an die Allgemeinverfügungen gebunden. „Ich weiß, das ist schlimm. Aber wir können uns nicht über die Regeln hinwegsetzen. Wir tun alles dafür, um unsere Bewohnerinnen und Bewohner vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Nicht auszudenken, wenn Patientinnen und Patienten erkranken oder gar sterben. Dann wäre der Aufschrei groß.“ Hopp betont, dass die Bewohner der DBH teils schwerst und mehrfach behindert sind und somit zur Hochrisikogruppe gehören.

Um eine Einschleppung des Virus zu verhindern, sind die Tagesförderstätten seit Mitte März geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten seither in den Wohngemeinschaften und strukturieren den Tag mit verschiedenen Angeboten. Dazu Hopp: „Die Stimmung in den Wohngemeinschaften ist trotz der Ausnahmesituation gut.“ Auch das Café auf dem Gelände ist geschlossen. In normalen Zeiten ist es ein beliebter Treffpunkt für Bewohner und Besucher.

Kontaktverbot ignoriert

„Je länger es dauert, desto verzweifelter sind die Angehörigen“, weiß die Vorsitzende des Angehörigen- und Betreuerbeirates der DBH, Christina Klene, aus Lilienthal. Sie hat in den vergangenen Wochen viele Anrufe von Angehörigen erhalten. Klene: „Es ist eine Belastung für alle, für Bewohner, Mitarbeiter und Angehörige.“ Klene sorgt sich besonders um die psychische Verfassung der Betroffenen. Andererseits dürfe man die Bewohner nicht durch Besuche gefährden.

Ende Mai geschah es dann. Eltern setzten sich über das Besuchsverbot hinweg. Sie wurden daraufhin des Hauses verwiesen, die Aufregung in der Einrichtung war groß. Von einer Anzeige sah die Geschäftsführung jedoch ab. Dazu Birgit Mara Hopp: „Wir haben Verständnis für die Situation, aber ein solches Verhalten ist unsolidarisch.“ Zu groß sei die Gefahr einer Ansteckung. Nach Angaben des Landkreises Osterholz gab es ähnliche Vorfälle in anderen Einrichtungen der Behindertenhilfe, aber auch in Seniorenheimen.

„Unsere Kinder haben keine Lobby“, klagt die Mutter aus Bremen, die nicht mehr länger warten wollte und ihr Kind zu sich holte. Sie kann nicht verstehen, dass Behinderte „einfach weggesperrt“ werden „wie vor 100 Jahren“ und verweist auf andere gesellschaftliche Gruppen, die nach Protesten schon sehr viel früher Lockerungen der Bestimmungen erreichten. „Der erhöhte Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner darf nicht dazu führen, dass sie völlig isoliert sind und vereinsamen. Aus diesem Grund haben wir das Recht auf Besuche bereits seit dem 17. April in die Verordnung aufgenommen“, erklärt die Sprecherin im niedersächsischen Sozialministerium, Justina Lethen, auf Nachfrage.

Offenbar aber war das Besuchsrecht nicht von Seiten der DBH kommuniziert worden. Es gab weder einen Hinweis auf der Website noch einen Brief an die Angehörigen. „Wir werden seit einem Vierteljahr hingehalten“, sagt denn auch Martina Jenß, die eine Tochter in der Einrichtung hat. Die Bremerin will notfalls klagen, falls die vom Land versprochenen Lockerungen nicht bald in Lilienthal umgesetzt werden. Weitere Angehörige kündigen juristische Konsequenzen an, darunter eine Frau aus Frisoythe, die ihren Bruder normalerweise regelmäßig in der DBH besucht: „Er kann nicht verstehen, warum ich nicht mehr komme.“

Erst seit dem 25. Mai finden Besuche unter strengen Auflagen in einem eigens dafür eingerichteten Raum in der DBH wieder statt. Angehörige und Bewohner betreten und verlassen das Zimmer auf separaten Wegen. Sie müssen eine Mund-Nasen-Schutz tragen und bleiben durch eine Plexiglasscheibe getrennt. Sie können sich also sehen und miteinander sprechen, aber berühren dürfen sie sich nicht. „Das ist besonders für geistig Behinderte sehr schwer, weil sie den Körperkontakt zur Kommunikation brauchen“, erklärt die Sprecherin der Angehörigen, Christina Klene.

Seit dem 8. Juni hat das Land die Regeln für Behinderteneinrichtungen noch einmal gelockert. Bewohner dürfen das Gelände nun unter Einhaltung des geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zeitweise verlassen. „Damit werden gemeinsame Spaziergänge bald wieder möglich sein“, macht Geschäftsführerin Hopp den Angehörigen Hoffnung. Ein entsprechendes Hygienekonzept liege dem Gesundheitsamt bereits zur Genehmigung vor. Die Behörde in Hannover kann den Eingang nicht bestätigen und erklärt, dass es gar keiner Genehmigung bedürfe. Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann indes stellt klar: „Wir haben die klare Erwartung, dass die Verantwortlichen in den Heimen dieses Besuchsrecht auch in einem angemessenen Rahmen ermöglichen.“

Martina Jenß hofft nun auf einen kleinen Ausflug mit ihrer Tochter. Sarah hatte vor zwei Wochen Geburtstag. Das erste Mal war ihre Mutter nicht dabei. Ihre Schwester hat sie aber besucht. „Sie hat sich die Nase an der Plexiglasscheibe platt gedrückt“, erzählt die Mutter, die ihre Tochter so gern wieder in die Arme schließen würde.