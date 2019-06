Der Pflug hat die Altlasten einer längst vergessenen Deponie ans Licht geholt. (Fotos: Silke Looden)

Lilienthal. Mitten in der idyllischen Naturlandschaft der Truper Blänken stinkt es nach Müll – viel Müll. Dort am Ende der Feldhäuser Straße, gleich hinter dem Güllelager kommt der Dreck einer längst vergessenen Deponie wieder hoch. Zwischen den noch jungen, zarten Maispflanzen sind die Ackerfurchen übersät mit Hausmüll. Halb zersetzte Zahnpastatuben liegen da neben zerquetschten Weichspülerflaschen, zerrissene Latschen neben kaputten Glasscherben, Plastikfetzen, Stoffreste und vieles andere mehr.

Anwohner Hanno Dehlwes kann sich noch an die alte Hausmülldeponie erinnern: „In den 60er Jahren hat die Gemeinde den Restmüll in den Senken des ehemaligen Flachwassergebietes verschwinden lassen.“ Dehlwes, der heute Ratsherr der Grünen im Lilienthaler Gemeinderat ist, macht den Verantwortlichen von damals keinen Vorwurf: „Es war eine Zeit, in der die Menschen andere Sorgen hatten als die Umwelt zu schützen.“ Gleichwohl kann er nicht verstehen, dass der Müll jetzt, da er wieder ans Tageslicht kommt, einfach liegen bleibt.

Biolandwirt Hendrik Ahrens bewirtschaftet die fragliche Fläche im Landschaftsschutzgebiet. Bislang war dort Weideland. Eine Grasnarbe bedeckte die alte Deponie. Als Bauer Ahrens nun mit dem schweren Pflug ansetzte, um das Grünland zu umbrechen, kamen die Altlasten an die Oberfläche. „Offenbar ist dort nicht genug Mutterboden aufgefahren worden“, sagt der Landwirt. Anwohner wollen ihn gewarnt haben, als er aus der Wiese einen Acker machen wollte. Nun ist es zu spät. Der Mais wächst im Müll.

Die Lilienthaler Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) weiß um den Schaden, den die alte Hausmülldeponie verursacht. „Wir wollen eine Aufräumaktion starten“, zeigt sich die Vorsitzende Heike Behrens hilfsbereit. Sie kennt den Bauern, der beim Wiesenvogelschutz mit dem Nabu kooperiert. Heike Behrens ist bewusst, dass das Problem nicht gelöst ist, wenn die Naturschützer den Abfall aus den Ackerfurchen sammeln. „Das ist nur oberflächlich, damit der Wind die Plastikteile nicht weiter in die Landschaft trägt und Tiere womöglich darunter leiden.“ Das eigentliche Problem liegt tiefer.

Altlasten an mehreren Standorten

Tatsächlich gibt es in Lilienthal eine ganze Reihe von alten Hausmülldeponien in den Truper Blänken, entlang der Wümme und der Wörpe. Recherchen beim niedersächsischen Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) zufolge finden sich an mindestens neun Standorten Altlasten im Boden, davon zwei in Feldhausen. Eine davon ist 1200 Quadratmeter groß und hat ein Volumen von 2400 Kubikmetern. Die andere ist mit 3060 Quadratmetern und einem Volumen von 4590 Kubikmetern deutlich größer. Zuständige Bodenschutzbehörde ist jeweils der Landkreis Osterholz.

„Das sieht nicht schön aus“, sagt Biolandwirt Hendrik Ahrens mit Blick auf den Müll. Gemeinsam mit dem Naturschutzbund und dem Landkreis will er eine Lösung für das Müllproblem suchen und finden. Wie diese aussehen könnte, weiß er noch nicht. „Vielleicht können wir ein Naturschutzgebiet daraus machen“, hofft er. Schließlich sei die Fläche knapp 2000 Quadratmeter groß. Naturschützerin Behrens indes glaubt, dass der Acker erst einmal saniert werden muss. Vor allem aber befürchtet sie, dass es nicht der einzige Acker in Lilienthal ist, unter dem sich tonnenweise Altlasten verbergen.

Landkreis sieht keine Gefahr

Der Landkreis Osterholz bestätigt auf Nachfrage, dass auf der ehemaligen Feuchtwiese in den Truper Blänken von 1965 bis 1967 insgesamt 5000 Kubikmeter Haus- und Sperrmüll entsorgt wurden – das entspricht dem Volumen von zwei olympischen Sportschwimmbecken. Auftraggeber war die Gemeinde Lilienthal. Die Fläche sei nach der Schließung der Deponie 1967 mit 20 bis 70 Zentimeter Oberboden rekultiviert worden. Anschließend sei das Areal zunächst als Weide und später als Acker genutzt worden, so der Landkreis.

Die Behörde sieht sich jedoch nicht für die Altablagerung verantwortlich. Dazu heißt es in der Antwort auf die Anfrage der WÜMME-ZEITUNG: „Der Landkreis Osterholz ist die zuständige Fachbehörde. Verantwortlich ist der Eigentümer.“ Eine Gefahr für die Umwelt sieht der Landkreis nicht: „Bei richtiger Bewirtschaftung der Fläche geht keine Gefahr von der Altablagerung (nicht Altlast) aus.“ Allerdings bestehe auch kein Umbruchverbot nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht.

Eine Sanierung der ehemaligen Deponie sei jedenfalls nicht geplant, erklärt Landkreissprecherin Jana Lindemann. Vielmehr müsse die Fläche so bewirtschaftet werden, dass keine Gefahr von ihr ausgehe. In diesem Fall müsse der Eigentümer für eine ausreichend dicke Abdeckung sorgen oder eine Rückführung in Grünland vornehmen, so Jana Lindemann.