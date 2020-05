Statt Einnahmen beschert das ausgefallene Osterfeuer 2020 der Dorfgemeinschaft Wörpedorf bis zu 2000 Euro zusätzliche Ausgaben. Elke Schnakenberg, Heiko Hilken und Kai Entelmann (v.l.) vom Vorstand starten daher einen Spendenaufruf. (JASPERSEN)

Grasberg. Das Wörpedorfer Wappen soll ganz groß auf die cremefarbige Giebelwand gemalt werden. Dann ist das Dorfgemeinschaftshaus auch von Weitem besser auszumachen an der Wörpedorfer Straße, da wo einst die Jan-Reiners-Bahn Station machte. Die Kläranlage des Hauses entspricht nicht mehr der Norm und auch das Dach wollte die Dorfgemeinschaft Wörpedorf in Angriff nehmen. Über Letzteres spricht Elke Schnakenberg vom Vorstand schon in der Vergangenheit. Das Dach wird verschoben. Mit dem Osterfeuer ist bei der Dorfgemeinschaft nicht nur das größte Fest aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Zugleich ist damit auch deren Haupteinnahmequelle gestrichen worden. Damit nicht genug. Der Grünschnitt liegt noch immer da und muss geschreddert werden. Schnakenberg rechnet mit Zusatzkosten von rund 2000 Euro. Alleine kann die Dorfgemeinschaft das schwerlich schultern und hat darum einen Spendenaufruf gestartet.

Die Wörpedorfer sind es gewohnt, selber und gemeinsam anzupacken. Die ehemalige Düngerhalle haben sie in den 2000er-Jahren um- und ausgebaut. Nur der Kern ist geblieben, alles andere ist neu, erzählt Beisitzer Kai Entelmann. Trotzdem ist die Kleinkläranlage nun in die Jahre gekommen und, so Schnakenberg, der Landkreis fordere die Sanierung. 3500 Euro werde das kosten. Angebote sind schon eingeholt und die Dorfgemeinschaft wolle bei der Gemeinde für einen Zuschuss anfragen, so Entelmann. Dach und auch die neue Heizung finanzieren sie selber. Genau wie sie 2010 beispielsweise auch die Einfahrt selbst gepflastert haben.

Symbolischer Mitgliedsbeitrag

Anders als in anderen Grasberger Dörfern, wo Ortsfeuerwehren und Dorfgemeinschaften sich teils ein Domizil teilen, gehört den Wörpedorfer ihr Haus alleine. Sanierungen und Reparaturen werden vom Ersparten bezahlt. Den Mitgliedsbeitrag mit zehn Euro pro Person und Jahr für die 1992 gegründete Dorfgemeinschaft versteht Schnakenberg als einen „symbolischen Beitrag“. Und: „Das kann sich jeder leisten.“

„Das Osterfeuer ist die Finanzierung dieser Anlage, der Versicherung, der Grundsteuer und Pflege“, erzählt Heiko Hilken. Seit vier Jahren ist er der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft. Beim Osterfeuer packen um die 45 Helferinnen und Helfer mit an. Es sei ein Fest für Jung und Alt, für Menschen von null bis 99 Jahre, es beginne bei der Vorbereitung und ende mit dem gemeinsamen Grillen nach dem Abbau. Zu tun gibt es einiges, denn die Wörpedorfer bieten neben Feuer, Bier und Wurst ein üppiges Spiel- und Tobeangebot für Kinder. Das reicht von Seilbahn, Schaukel und Hüpfburg bis zur Jan-Reiners-Lokomotive. Die Philosophie dahinter: „Wir wollen die ganze Familie“, so Elke Schnakenberg. Und die Besucher radeln nicht nur aus Wörpedorf herbei.

Das Fest sei gut besucht. Werbung für Grasbergs größtes Osterfeuer müsse die Dorfgemeinschaft Wörpedorf keine machen. Heiko Hilken vergleicht: „Das Osterfeuer ist das Schützenfest der Dorfgemeinschaft.“

Der Grünschnitt dafür kann kostenlos angeliefert werden. So geschah es auch in diesem Jahr. Dann aber kam Corona. Zwar hatte die Dorfgemeinschaft noch nichts für das Osterfeuer angeschafft, wie etwa neue Glühbirnen für die Lichterketten. Darüber ist Hilken froh. Aber der Haufen lag schon da, und das Feuer fiel auf behördliche Verordnung hin aus. Die Hoffnung, es kontrolliert unter Ausschluss der Öffentlichkeit abbrennen zu können, zerschlug sich ebenfalls. Das Holz muss nun geschreddert werden. Die Dorfgemeinschaft hofft jetzt auch auf die Unterstützung jener, die den Grünschnitt kostenfrei angeliefert haben.

„Jetzt bleibt die Gemeinschaft auf den Kosten sitzen“, begründet Beisitzer Entelmann den Spendenaufruf der Dorfgemeinschaft. Denn: „Damit ist der Puffer definitiv aufgebraucht.“ Dabei haben die Wörpedorfer gespart, damit sie selbständig entscheiden können, und auf Eigenleistungen gesetzt, um der nächsten Generation ein anständiges Haus übergeben zu können.

Der Vorsitzende Heiko Hilken macht neben der Finanzlücke noch ein Problem aus: „Die größte Krise ist, dass wir unsere Gemeinschaft nicht leben können.“ Im Veranstaltungskalender der Dorfgemeinschaft Wörpedorf stehen neben dem Osterfeuer auch ein Kohlspaziergang, ein Grillfest, Laternelaufen und der lebendige Adventskalender. Elke Schnakenberg indes sagt zum ausgefallenen Osterfeuer. Es habe gefehlt, aber: „Ich glaube nicht, dass das der Gemeinschaft Abbruch tut.“

Informationen zur Dorfgemeinschaft Wörpedorf unter www.vereine-grasberg.de.