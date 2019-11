Das Telescopium macht die Astronomiegeschichte gegenwärtig. (Göckeritz)

Der Hilferuf kommt zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Genau in der Woche, in der Politik und Verwaltung in Lilienthal erkennen müssen, dass sie für so gut wie gar nichts mehr Geld ausgeben dürfen, ruft das Telescopium nach Unterstützung. Genau genommen ist es Klaus-Dieter Uhden, der da ruft. Der Geschäftsführer der die Einrichtung tragenden Stiftungsgesellschaft zählt seit Jahren zu denjenigen, die sich mühen, den Nachbau des einstmals bedeutenden Fernrohrs zum Erfolgsprojekt zu machen. Dass Uhden jetzt, mit fast 80 Jahren, auch mal Verantwortung abgeben möchte, ist verständlich. Doch wie viele Engagierte vor ihm muss er erkennen, dass man ziemlich allein ist, wenn es gilt, andere in die Pflicht zu nehmen.

So liegt es nah, dass sich die Gemeinde engagiert, Geld für den Unterhalt der Anlage gibt oder gleich ganz als Gesellschafter einsteigt. Zumal das Telescopium das Zeug zum Wahrzeichen hat. Lilienthal ist schön, gewiss. Es hat aber nicht dieses eine Ding, das Besuchern in Erinnerung bleibt und von dem man erzählt, wenn man wieder abgereist ist. Der wuchtige Bau am Ortseingang indes ist markant und einzigartig, er erlaubt einen Blick in die Geschichte und steht für Wissenschaft und Zukunftsorientierung.

Gemeindeseitig hat bislang aber noch niemand den Finger gehoben, und das ist auch nur nachvollziehbar. Denn solange das Geld fehlt, die örtlichen Schulen, Straßen und Wege auf Vordermann zu bringen, verbietet es sich für Lilienthal, ins Risiko zu gehen und Mittel in einen vermeintlichen Imageträger zu stecken, mit dem sich selbst im Ort viele gar nicht identifizieren.

Die Finanzlage der Gemeinde ist derart angespannt, dass sie es sich nicht leisten kann, in Projekte zu investieren, bei denen nicht klar ist, ob sie sich rentieren und somit mehr als nur einen ideellen Wert für die Allgemeinheit haben. Die Telescopium-Macher sind in den vergangenen Jahren zwar auf Interesse gestoßen. Wenn man ehrlich ist, ist die Einrichtung aber eher was für Fans als fürs Massenpublikum. Sollte man das ändern und sich aus der Spenden-Abhängigkeit lösen wollen, müsste man Geld in die Infrastruktur stecken, aber auch in die personelle Ausstattung, um regelmäßige Öffnungszeiten anbieten zu können und so auch für Spontan-Besucher zugänglich zu sein. Dann das Marketing: Werbung über die Gemeindegrenzen hinaus könnte neue Gäste locken, die bei ihrem Besuch vor Ort aber auch Gastronomie und vielleicht sogar einen Shop vorfinden wollen.

Ein großer Plan, der für kleines Geld und die begrenzten Möglichkeiten einiger Enthusiasten kaum zu haben ist. Dabei wäre ihnen zu wünschen, dass sie die Kurve kriegen und dem Telescopium eine Zukunft verpassen können, denn sie haben viel Leidenschaft in das Projekt gesteckt. Sie werden nach der Vergangenheit aber auch die Zukunft selbst gestalten müssen, denn Lilienthal kann einen weiteren Kostenposten nicht vertragen.