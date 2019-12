Worpswede. Früher brauchten sie Klettergeschirre und allerbestes Equipment, um die Tausender in den Alpen zu erklimmen. In diesem Jahr reichte ein kleiner Rucksack mit Regenjacke, Taschenlampe, Schnaps und Wegzehrung, um die vergleichsweise bescheidenen 54 Höhenmeter gebührend zu besteigen. Denn 25 Jahre nach ihrer Gründung erstürmte die neunköpfige Männerwandergruppe aus Worpswede in einer Revivaltour nicht hochalpines Gelände, sondern die Wasserkuppe auf dem Weyerberg.

Vor einem Vierteljahrhundert hob Jürgen Kaßler eine Männerwandergruppe zur Erkundung alpinen Hochlands aus der Taufe. Was folgte waren alljährliche mehrtägige Wandertouren im Herbst. Die erste Tour führte sie nach Oberstdorf und auf den Allgäuer Höhenkamm. 19 Mal wanderten die Worpsweder auf mindestens 2000 Höhenmetern von Hütte zu Hütte. Eigentlich, so Volker Habeck, war die Wandergruppe aber nicht nur Männern vorbehalten. Aufgrund der anspruchsvollen Touren, aber auch aufgrund der teilweise prekären hygienischen Verhältnisse auf den Hütten nahmen die Ehefrauen gerne Abstand vom Wandern. Mehrbettzimmer, Matratzenlager und die Abwesenheit von Duschen reizten nicht. Die geringste Fläche zum Schlafen bezifferte Volker Habeck mit 40 Zentimetern pro Person. Da habe sich die ganze Mannschaft gemeinsam im Schlaf drehen müssen. „Das Gefährliche hier in Worpswede wird die Dunkelheit sein“, so Habeck schmunzelnd über die Jubiläumstour anlässlich des 25-jährigen Bestehens.

Zwischen 54 und 85 Jahren

Die Goldene Hochzeit von Elke und Jürgen Kaßler war Initialzündung für die vermutlich erst einmal letzte Erstürmung eines Gipfels. Volker Habeck wählte als höchsten Gipfel weit und breit den Weyerberg aus. Den dem Alter der Wandersleute angemessen, das zwischen 54 und 85 Jahren liegt, ließen sie es diesmal gemütlich angehen und verzichteten bei der Revivaltour auf steile Anstiege und kräftezehrende Klettertouren. Nicht verzichten mussten sie auf „Wegzehrung“, dafür hatte Habeck gesorgt. „Wir werden weder Hunger noch Durst leiden“, sagte Volker Habeck. Und auch der Eintrag in das Gipfelbuch durfte nicht fehlen. Denn das gehörte während der vergangenen 19 Bergwanderungen zu den Highlights. An den Gipfelkreuzen der alpinen Berge hängen Gipfelbücher, in Worpswede sah das ein wenig anders aus. Um nach einer achtjährigen Wanderpause das Gefühl von damals noch einmal aufleben zu lassen, machte sich Elke Kaßler als Vorhut auf den Weg. In Ermangelung eines Gipfelkreuzes hat sie ein Worpsweder Weyerberg-Gipfelbuch an den Zaun an der Wasserkuppe gehängt. In alter Tradition trugen sich alle Gipfelstürmer in dieses Buch nach einer gemütlichen eineinhalbstündigen Wanderung ein.