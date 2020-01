Thomas Werner (links) und Wolf Warncke stehen in Kontakt mit Wolfgang Huber. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Wolfgang Huber, promovierter Theologe und früherer Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), hat einen ziemlich vollen Terminkalender. Umso erfreulicher findet es der Tarmstedter Thomas Werner, dass der in Berlin lebende 77-jährige Professor und Vortragsreisende sich die Zeit nimmt, für eine öffentliche Veranstaltung nach Tarmstedt zu kommen. Am Mittwoch, 5. Februar, wird Huber im Forum der KGS einen Vortrag über Ethik halten, über die „Grundfragen unseres Lebens“. Beginn ist um 19 Uhr, und daran anschließen soll sich ein Podiumsgespräch.

Dass Huber Werners Wunschkandidat ist, ist kein Zufall. Seit eineinhalb Jahren beschäftigt sich nämlich ein von Werner initiierter und geleiteter offener Gesprächskreis einmal im Monat mit genau diesen Grundfragen des Lebens. „Es geht darum, was richtig ist, wie man handeln sollte“, so der pensionierte Lehrer Thomas Werner. Grundlage dieser Treffen, die neuerdings an jedem ersten Mittwoch im Monat in der Tarmstedter Bücherei stattfinden, ist eine von der Akademie der Wochenzeitung Die Zeit herausgegebene DVD-Sammlung zum Thema Ethik mit insgesamt 16 Impulsvorträgen von Wolfgang Huber. „Das schauen wir uns zu Beginn immer zusammen an, und dann sagen die Teilnehmer was dazu“, so Werner.

Nachdem mittlerweile 15 der 16 Lektionen bearbeitet und besprochen worden seien, so Werner, sei unter den Teilnehmern der Wunsch aufgekommen, Wolfgang Huber statt immer nur auf der Mattscheibe einmal live zu erleben. „Seine Art der Vermittlung dieses grundlegenden Themas fanden alle sehr anregend“, berichtet er. Huber habe die Gabe, schwierige Dinge verständlich darzustellen, „ohne dass es flach wird“. Werner hat dafür einen Ausdruck gefunden, er lautet „differenzierte Komplexitätsreduktion“. Damit schaffe es Huber, die Menschen anzusprechen und für seine Themen zu interessieren.

Da die für Hubers Vortrag eingeplante Zeit von 30 bis 45 Minuten nicht reicht, alle 16 Kapitel seiner Ethik-Reihe zu erörtern, hat sich die offene Gesprächsrunde am Mittwoch auf diese drei Themen verständigt: „Verantwortung: Wie wird man ein Weltbürger?“, „Informationszeitalter: Beherrschen uns die Medien?“ und „Generationengerechtigkeit: Was hinterlassen wir unseren Kindern?“ Bei der Themenauswahl habe eine große Rolle gespielt, dass sich davon auch Jugendliche angesprochen fühlen sollen. 20 Leute seien bei der jüngsten Zusammenkunft, dem Vorbereitungstreffen, erschienen – so viele wie noch nie, freut sich Werner. Darunter seien auch einige neue Gesichter gewesen.

Wer neben Huber am Podiumsgespräch teilnehmen wird, steht noch nicht abschließend fest. Gesetzt ist Thomas Werner, der die Leitung übernimmt, sich aber auch als aktiver Teilnehmer an der Diskussion beteiligen möchte. Zwei Plätze auf dem Podium sind für junge Menschen vorgesehen, je einer für einen Pastor und eine Lehrkraft. Zum Veranstalterkreis des Vortrags- und Diskussionsabends gehören neben Werner die Kirchengemeinden Wilstedt/Tarmstedt, Salem und Kirchtimke sowie die KGS Tarmstedt.

Thomas Werner rechnet mit etwa 200 Besuchern, und er hofft, dass sich darunter viele Jugendliche befinden werden. Er glaubt fest daran, dass die Themen des Abends für junge Menschen interessant sind. „Huber leitet seine Vorträge immer mit einer Geschichte ein, die einen hineinzieht. Und schon ist man auf anregende Weise mitten drin“, so Werner. Wolfgang Huber verzichtet auf das sonst übliche Honorar, der Eintritt ist frei. Dafür wird um Spenden gebeten für den Wiederaufbau des Turms der Garnisonskirche Potsdam – Huber ist ehrenamtlicher Vorsitzender des Kuratoriums einer Stiftung, die sich darum kümmert.

Nach dem Thema Ethik geht es beim offenen Gesprächskreis mittlerweile um Kunstgeschichte – an jedem ersten Mittwoch im Monat ab 19 Uhr in der Tarmstedter Bücherei, und auch dabei bilden kurze und leicht verständliche Vorträge aus der Zeit-Akademie die Diskussionsgrundlage.

Ethik – Grundfragen unseres Lebens: Vortrag von Professor Wolfgang Huber mit anschließender Podiumsdiskussion am Mittwoch, 5. Febrar, 19 Uhr, im Forum der KGS Tarmstedt, Kleine Trift 13. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos: 04283/ 15 63 oder t.werner-tarmstedt@t-online.de.