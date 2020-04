Wie geht es Ihnen in diesen Tagen, Herr Lütjen?

Bernd Lütjen: Mir geht es gut, das vorweg. Man könnte jetzt vielleicht sagen: : Gut, aber ... – nein, mir geht’s gut.

Zum Aber können wir gleich kommen. Was vermissen Sie denn persönlich?

Es ist jedenfalls ein ganz anderer Tagesablauf. Als Landrat bin ich ja einerseits Verwaltungschef; aber als Repräsentant habe ich sonst noch viele andere Termine, vor allem abends und an Wochenenden – das ist mehr oder weniger auf Null gefahren.

Der Bundespolitiker Andreas Mattfeldt hat kürzlich gesagt: „Man kann sehen, dass Deutschland in der Krise funktioniert.“ Wie sehen Sie das: Hadern Sie bisweilen mit dem Föderalismus oder hat er recht?

Er hat recht. Deutschland funktioniert, auf allen Ebenen. Aber bei unterschiedlichen Zuständigkeiten gibt es immer auch Schnittstellen, wo es hakt. Das zeigt sich durch unsere Nähe zum Nachbarland Bremen. Alle sind zwar bemüht, zur Eindämmung des Coronavirus die Kontakte einzuschränken, aber wenn Privatleute weiter in Bremer Baumärkten einkaufen durften und das in Niedersachsen nicht erlaubt war, ist das ein Problem. Das kann ich den Leuten dann tatsächlich nicht mehr erklären.

Das wäre die nächste Frage gewesen: Spüren Sie Verständnis bei den Menschen für die beschränkenden Maßnahmen?

Verständnis schon, aber die Maßnahmen sollten dafür dann auch abgestimmt sein. Sonst können die Menschen nicht nachvollziehen, warum etwas in Bremen anders läuft als hier. Deswegen bin ich froh, dass es da am Wochenende eine Angleichung gab. Dann kann man das Grundproblem auch besser transportieren, dass es ganz wichtig ist, die Kontakte zu unterlassen. Ob es der richtige Weg ist, dass Niedersachsen sich da anpasst und nicht umgekehrt, lasse ich mal dahingestellt.

Sehen Sie den Landkreis im Großen und Ganzen gut aufgestellt, um durch die Krise zu kommen?

Ohne Wenn und Aber: Ja, auf jeden Fall. Es hat sich bewährt, dass wir in der Verwaltung in den vergangenen Jahren viele Kolleginnen und Kollegen im Katastrophenschutz und der Stabsarbeit geschult haben. Wir haben zwar keinen Katastrophenfall, aber es kommt jetzt täglich ein Krisenstab zusammen, der im Prinzip so aufgebaut ist und in dem unter anderem auch die Polizei mitarbeitet. Dort wird die Lage aus Sicht der unterschiedlichen Sachgebiete betrachtet, um auf Veränderungen zu reagieren. Wir sind im Nordwesten noch nicht so stark betroffen wie NRW, Bayern, Baden-Württemberg. Aber das kann sich von heute auf morgen ändern. Die Fallzahlen im Landkreis Osterholz steigen momentan moderat, aber stetig.

Und vermutlich hat die Kreisverwaltung auch die Telearbeit, wie angekündigt, schon stark ausgebaut?

Ja. Es waren ja schon vor Corona 120 Landkreis-Beschäftigte im Schnitt einen Tag pro Woche im Homeoffice. Das sind jetzt noch deutlich mehr, und wir profitieren als Verwaltung davon, dass das kein Neuland für uns war. Die Telefonkonferenzen sind ein gutes Werkzeug, das wir auch weiter intensiv nutzen wollen, nicht nur im Krisenstab. Wir sind jetzt jede Woche mit den Bürgermeistern aus dem Kreisgebiet zusammengeschaltet, und auch für den Kreisausschuss könnte das ein wichtiger Informationskanal werden.

Stichwort Information: Der Cuxhavener Landrat Bielefeld hat sich am Dienstag mit einer Videobotschaft an die Menschen im Cuxland gerichtet; Osterholz-Scharmbecks Bürgermeister Torsten Rohde wandte sich schon in der Vorwoche an die Bürger der Stadt. Haben Sie auch schon mal über eine persönliche Ansprache im Zusammenhang mit den Maßnahmen nachgedacht?

Natürlich reden wir darüber, aber im Moment habe ich noch bewusst darauf verzichtet. Wichtig ist mir, dass die Menschen, die hier leben, informiert werden. Dazu haben wir seit 27. Februar eine Corona-Infoseite auf unserer Homepage und 31 Pressemitteilungen herausgegeben. Die Aufrufzahlen der Homepage sind beträchtlich. Einige Videobotschaften, etwa bei Facebook, nehme ich natürlich auch wahr. Ich meine aber, man darf das nicht überstrapazieren. Die Ansprache der Bundeskanzlerin fand ich sehr wichtig. Auch die Äußerungen von unserem Ministerpräsidenten, der sich ebenfalls regelmäßig zu Wort meldet.

Was ist zurzeit Ihre größte Sorge?

Die größte Sorge ist, dass wir überrannt werden von infizierten Personen. Die vor 14 Tagen verhängte Kontaktsperre war auf jeden Fall der richtige Schritt, sodass wir diesen Peak jetzt noch nicht haben, sondern Luft haben uns vorzubereiten. Wir tun da unser Möglichstes, aber keiner weiß, wie extrem der Anstieg letztlich bei uns sein wird. Meine Sorge ist, dass wir dem dann nicht nachkommen können.

Lässt sich schon etwas dazu sagen, wie sich Corona auf die Finanzen des Landkreises Osterholz auswirken wird?

Die Folgen werden natürlich erheblich sein. Wir hatten im Haushalt ja gerade erst die ganzen Altfehlbeträge abgebaut und konnten die Kommunen mehr entlasten. Wir werden uns 2021 mit Sicherheit wieder neu verschulden. Das ist logisch, weil bei den Gemeinden die Steuereinnahmen wegbrechen. Mit sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land ist ebenfalls zu rechnen. Wegen dieser Einbußen werden auch unsere Einnahmen aus der Kreisumlage niedriger sein – bei laufenden Fixkosten wegen der Aufgaben, die wir als Landkreis nun mal haben. Die Größenordnung kann noch keiner abschätzen, das wäre Kaffeesatzleserei.

Woran wird im Kreishaus zurzeit besonders intensiv gearbeitet?

Mit dem Behelfskrankenhaus im ehemaligen Altenheim Am Dammgut in Ritterhude wollen wir spätestens in der Woche nach Ostern soweit sein, dass wir bei erhöhten Patientenzahlen gleich loslegen könnten. Im Krisenstab ist eine eigene Arbeitsgruppe mit den Vorbereitungen befasst. Da ist das Kreiskrankenhaus mit eingebunden, aber es muss auch von Landesseite aus genehmigt werden. Und wir brauchen auch Personal dafür. Im ersten Schritt hätten wir da 38 Betten und können die Zimmer im Notfall doppelt belegen. Parallel prüfen wir zusammen mit der Bundeswehr weitere Standorte, falls die Ritterhuder Kapazitäten nicht reichen sollten. Wir hoffen natürlich, dass wir das alles gar nicht brauchen werden, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist wohl leider sehr gering.

Welche Aufgaben stehen neben Corona zurzeit außerdem an?

Wir planen weiter die Umsetzung der Naturschutzverordnungen. Was die Beteiligung der Öffentlichkeit angeht, da müssen wir umdenken, denn das müssen wir natürlich gewährleisten. Vielleicht geht manches mehr übers Internet, aber die Möglichkeit muss bleiben, dass jeder einzelne sich die Pläne und Entwürfe auch persönlich ansehen kann. Dazu kann er oder sie dann nicht einfach ins Kreishaus oder das jeweilige Rathaus laufen, sondern muss vorher einen Termin vereinbaren.

Was machen Großprojekte wie die BBS-Sanierung? Sind die ins Stocken geraten oder gibt es Fortschritte?

Das läuft alles weiter, wir haben im zweiten Anlauf jetzt für alle Planungsleistungen jemanden gefunden. An der IGS und dem Gymnasium Lilienthal wird ebenfalls weiter gebaut. Bei der Digitalisierung und der Energiewende haben wir Vorgaben, die wir umsetzen wollen. Oder nehmen Sie die Klimaschutz-Anträge, die im Dezember-Kreistag angeschoben wurden: Die haben durch Corona jetzt in diesem Moment vielleicht einen anderen Stellenwert, aber sie geraten dadurch ja nicht in Vergessenheit. Und wir bereiten auch weitere Ausschusssitzungen vor, das wird ja irgendwann weitergehen.

Zuletzt die Frage: Was macht Ihnen derzeit Hoffnung?

Die Einsatzbereitschaft der Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Etwa 70 Beschäftigte sind aktuell im Bereich Corona tätig. Das Bürgertelefon ist am Mittwoch in den großen Sitzungssaal umgezogen, weil der genug Platz bietet, um den nötigen Abstand zu halten. Dort sind mittlerweile zeitweilig drei Anschlüsse gleichzeitig geschaltet, hinzu kommen ein vierter und fünfter Arbeitsplatz für die Hintergrundrecherche und Leitung. Wir haben das vom Gesundheitsamt weg verlagert und an Beschäftigte anderer Abteilungen gegeben, die das nun in fünf Schichten machen. Die machen einen sehr sehr guten Job. Im Moment sind es im Schnitt circa 200 Anrufe täglich, wenn es neue Verordnungen oder Beschränkungen gibt, sind es auch schon mal über 400 Anrufe. Die Bereitschaft ist sehr groß, zusätzlich zum normalen Job dort freiwillig mitzuhelfen oder auch das Gesundheitsamt zu unterstützen, wenn zum Beispiel die Kontaktpersonen von Infizierten anzurufen sind.

Es ist also die Hilfsbereitschaft, die Mut macht?

Ja, genau. Es gibt sie ja auch bei den freiwilligen Helfern in den Ortschaften, für die wir auf unserer Internetseite koordinierend tätig sind. Außerdem gibt es die Maßnahmen des Bundes und der Länder. Da würde ich mir, wie gesagt, etwas mehr Abstimmung wünschen, aber da tut sich schon auch einiges, dass wir mit dieser Krise gut umgehen können.

Das Interview führte Bernhard Komesker.

Zur Person

Bernd Lütjen (56)

ist seit Oktober 2013 Landrat des Landkreises Osterholz und damit Vorgesetzter von mehr als 560 Beschäftigten. Bei der Direktwahl holte der Diplom-Verwaltungswirt fast 57 Prozent der Stimmen und beerbte Jörg Mielke, der in die Staatskanzlei nach Hannover gewechselt war. Lütjen war zuvor von 2001 bis 2013 Bürgermeister der Samtgemeinde Hambergen, wo er bis heute lebt. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.