Bürgermeisterin Marion Schorfmann steht an der Hütte des Spielplatzes Am Findorffhof. Die Hütte soll abgebaut werden. (Carmen Jaspersen)

Grasberg. Das Foto einer blau beschmierten Bank und ein Hinweis auf die beschmierte Hütte auf dem Spielplatz Am Findorffhof in Grasberg sorgen für eine Gruppendiskussion auf Facebook. In deren Verlauf lässt eine Nutzerin des Spielplatzes der Grasberger Verwaltung öffentlich „ein nettes Dankeschön“ ausrichten. Nett ist das keineswegs gemeint. Wenn ein Spielplatz versaut, eine Bank beschmiert werde, werde gemault anstatt der Ursache auf den Grund zu gehen, sagt sie und schreibt: „Nachdem das Neo Tokio jetzt statt Jugendzentrum Kita-Plätze beherbergt, hängen die Kids in der Luft.“ Grasbergs Bürgermeisterin Marion Schorfmann stellt infrage, ob das eine mit dem anderen zusammenhängt.

„Wir haben so etwas schon auf jedem Spielplatz in Grasberg gehabt", nicht erst, seitdem die Grasberger offene Jugendarbeit vom Neo Tokio ins Little Tokio an der IGS umgezogen sei, sagt Schorfmann auf Nachfrage. Egal ob Spielplatz, Bushaltestelle oder auf dem Findorffhof – „überall, wo solche Sitzgelegenheiten sind, zieht man Leute an, die damit nicht so umgehen, wie man sich das wünscht“, bedauert Schorfmann. Die Folgen: Scherben, Zigarettenkippen, Schmierereien. Allerdings geschehe der Vandalismus häufig nicht während der Öffnungszeiten der Jugendarbeit. Beispielsweise sei die Bank an einem Wochenende blau beschmiert worden. Die Tür des Jugendzentrums aber stehe wie schon vor dem Umzug montags, dienstags, mittwochs und freitags von 14 bis 20 Uhr offen.

„Beim Little Tokio haben wir kein attraktives Außengelände, auf dem sich die jungen Leute gerne aufhalten", räumt Schorfmann ein. In den Pausen sei das Jugendzentrum an der IGS-Außenstelle Grasberg zwar rappelvoll. Zwischen 40 und 60 Schülerinnen und Schüler träfen sich da. Doch wenn die Busse nach Schulschluss abgefahren seien, seien alle weg, und keiner komme später zurück. Zur Schule wolle keiner wieder hin. „Das war am Neo Tokio besser.“ Dessen Obergeschoss sollen junge Leute nach dem Umbau des Erdgeschosses zur Kinderkrippe wieder nutzen können. Das aber dauere alles viel länger, als die Gemeinde es sich gewünscht habe. Noch fehle die Küche, und es müsse aufgeräumt werden.

Randalierer am Findorffhof

Trotzdem relativiert Schorfmann, wenn sie an die unbekannten Spielplatz-Randalierer denkt: „Ich weiß nicht, ob das die Altersklasse ist, die einem vorschwebt.“ Manch einer fahre mit dem Auto vor. Und Spielplätze und Bänke seien nicht die einzigen Ziele der Unbekannten. „Wir wissen, dass sich Jugendliche am Findorffhof aufhalten“, sagt die Bürgermeisterin. Zwischen Weihnachten und Neujahr habe beispielsweise eine Truppe am Torfschiff der historischen Hofanlage randaliert. Gesehen habe sie keiner. „Das ist schwer, sie zu kriegen“, so Schorfmann. Die Polizei, sie und ihr allgemeiner Stellvertreter seien selber schon unterwegs gewesen, um die Unbekannten auf frischer Tat zu ertappen. Ohne Erfolg. „Das können wir nicht noch leisten, jemanden andauernd da rumfahren zu lassen", betont die Bürgermeisterin. Mit Blick auf den Spielplatz Am Findorffhof sagt sie: „Ich hoffe, dass sich das erledigt, wenn die Spielhütte weg ist.“ Diese solle demnächst abgebaut werden. Ein Schritt, den Schorfmann nach eigenen Worten bedauert. Spielplatzbesucher hätten sich einen schattigen Platz auf dem Spielplatz gewünscht, deshalb die Hütte. Wenn das Häuschen aber die Ursache für die Schmierereien sei, müsse es nach dem Abbau besser werden. Allerdings befürchtet Schorfmann, dass der Trupp dann zum Findorffhof weiter zieht.

Neben dem Vandalismus macht Marion Schorfmann bei ihren Fahrten zu Grasberger Buswartehäuschen und Spielplätzen ein weiteres Ärgernis aus: „Mich ärgert, was manche Leute in die Papierkörbe werfen.“ Weder Hundekottüten noch Säcke mit Hausmüll gehörten hinein, unterstreicht die Bürgermeisterin.