Erziehungswissenschaftlerin Erika Butzmann schlägt Alarm. Sie warnt vor kindlichen Verhaltensauffälligkeiten aufgrund einer zu frühen Krippenbetreuung. (Butzmann)

Kleinstkinder und Krippenbetreuung, wie passt das in Ihren Augen zusammen, Frau Dr. Butzmann?

Erika Butzmann: Von ihren Entwicklungsbedürfnissen her passt die Krippenbetreuung gar nicht.

Säuglinge brauchen immer die Mutter, weil sie sich noch als eine Einheit mir ihr fühlen. Ab sechs Monate ist bei vielen Kindern die Trennung von der Mutter mit stressreichen Ängsten verbunden. Kleinkinder sind noch in der Bindungsphase an die Mutter und den Vater und fühlen sich allein und verlassen, wenn diese nicht da sind. Ist die Bindung sicher, brauchen Kleinkinder viel Raum zur Weltentdeckung im Schutz der Eltern, damit sich das kleine Gehirn gut entwickeln kann.

Die Kinder mit einer angeborenen hohen Empfindsamkeit, die stark klammern und schnell in Angst geraten.

Bei einem Großteil der Krippenkinder ist je nach Alter, Situation in der Krippe und täglicher Betreuungszeit das Stresshormon Cortisol feststellbar. Die empfindlichen Kinder reagieren mit anhaltendem Weinen, Rückzug, Anklammern, sie vermeiden das gemeinsame Spiel, sie reagieren mit Wutanfällen und Verweigerungen, schlagen plötzlich andere; zu Hause zeigen sie stereotypes Verhalten und starke Wutanfälle. Schlafstörungen, Ess-Störungen, verstärktes Klammern und Zwangsverhalten sind auch zu beobachten.

Statistische Zahlen sind kaum vorhanden. Aus der Wiener Krippenstudie geht hervor, dass 20 Prozent der Kinder unter starkem Stress standen. Die feinen Zeichen der Belastungen zeigen sich meistens später, oft erst mit drei bis vier Jahren als Verhaltensauffälligkeiten; es wird dann jedoch kein Bezug mehr zur frühen Krippenbetreuung hergestellt. Schätzungen gehen von 30 bis 50 Prozent der Kinder aus, die davon mehr oder weniger stark betroffen sind.

Nein, es gibt keine positiven Erfahrungen aus anderen Ländern; sondern eher negativere gesellschaftliche Entwicklungen, die aus Defiziten in der frühen Kindheit resultieren.

Soziales Lernen findet in Krippen nicht statt, weil das „soziale Verhalten“ von Kindern unter drei Jahren in erster Linie über die Gefühlsansteckung läuft, die zu der Zeit keinen sozialen Lerneffekt hat. Das wissen die Eltern und die Studienmacher natürlich nicht. Die Bildungsfähigkeit der U3-Kinder entwickelt sich nur auf der Basis einer sicheren Bindung an die Eltern, die mindestens zwei Jahre benötigt. Eine frühe Krippenbetreuung behindert eher die Bildungsfähigkeit, besonders dann, wenn das Kind häufig unter Stress gerät. Das passiert bei vielen und besonders bei sensiblen Kindern durch Trennungsängste, Reizüberflutung und die hohe Anpassungsleistung an die Krippensituation.

Eine Eingewöhnung ist dann gelungen, wenn das Kind sich relativ schnell an eine Bezugserzieherin wendet, fröhlich spielt und der Mutter nicht hinterher weinen muss. Allein das Einstellen des Weinens ist kein Anzeichen für eine gelungene Eingewöhnung; denn die Kinder stellen das Weinen auch dann ein, wenn sie die Aussichtslosigkeit ihres Rufens nach der Mutter spüren.

Krippenbetreuung ist je nach Temperament des Kindes zwischen zweieinhalb und drei Jahren vertretbar, also ist die Krippe genau genommen für Kinder überflüssig. Bei wenigen, außenorientierten Kindern geht es eventuell schon mit zwei Jahren, und zwar dann, wenn sie Ich zu sich selbst sagen.

Das ist richtig, wenn vorher eine sichere Bindung an die Eltern zustande gekommen ist. Dann werden von den Kindern auch Bindungen zu Personen außerhalb der Familie gesucht, weil sie das bereichert. Erzwungene Bindungen zu anderen, und das sind ja häufig die fremden Betreuungspersonen, haben diesen Effekt eher nicht. Diese werden nur positiv angenommen, wenn Eltern nicht ausreichend als Bindungspartner zur Verfügung stehen. Das hat jedoch negative Folgen für das Kind beim Übergang in den Kindergarten und macht sich in der Familie durch auffälliges Verhalten bemerkbar.

Natürlich ist auch die Familie manchmal kein guter Ort für die Kinder; aber in der Regel können sich die Kinder in funktionierenden Familien besser entwickeln. Es geht darum, dass die Kinder keinen Nutzen, sondern eher Schaden von der Krippenbetreuung haben und die Krippen ausschließlich für die Eltern eingerichtet wurden.

Wenn die Bedürfnisse der kleinen Kinder nach Elternzeit und Freiraum für die Entwicklung so untergehen wie derzeit, kann von einem besonderen Stellenwert der Kinder nicht die Rede sein. Natürlich sind die Krippen ausschließlich für die Erwachsenen gemacht.

Die Notwendigkeit ergibt sich nur aus den Bedürfnissen der Erwachsenen. Die Bedürfnisse der Kinder spielen keine Rolle. Auf der höchsten politischen Ebene geht es um ideologisch geprägte Wahlversprechen, die Kommunen müssen das Ganze dann umsetzen. Trotzdem gäbe es auch dort die Möglichkeit, Eltern aufzuklären. Nach einer Einladung von Kreistags- und Kommunalpolitikern zu meinem Vortrag kam lediglich ein Bürgermeisterstellvertreter. Der ist jedoch sehr zum Nachdenken gekommen und plant für die Zukunft eine Info-Veranstaltung für Eltern zu den Risiken der frühen Krippenbetreuung.

Das ist eine parteipolitisch geprägte Aussage, auf die ich mich nicht einlassen will. Mit dem Wissen über die Bedürfnisse kleiner Kinder dürfte es für Mütter möglich sein, zwei bis drei Jahre weitgehend zu Hause zu bleiben. Dazu gibt es ein hoch interessantes Konzept aus Neuseeland, Japan hat das übernommen, was sowohl den Kindern als auch den Müttern gut tut. Dort ist die Gesellschaft in dieser Sache schon etwas weiter als wir in Europa.

Es würde reichen, wenn die Mütter, die in den ersten Jahren zu Hause bleiben, den monatlichen Beitrag bekämen, der für einen Krippenplatz zu Buche schlägt. Der liegt zwischen 1000 und 1500 Euro.

Die Vereinbarkeit ist ein Mythos und nur unter hohen Belastungen für alle Beteiligten, insbesondere für die Kinder, realisierbar.

Zur Person

Erika Butzmann

hat Erziehungswissenschaften und Psychologie studiert und über die sozial-kognitive Entwicklung im Kindesalter promoviert. Seit 30 Jahren ist sie in der Elternbildung und -beratung und in der Weiterbildung für Erzieherinnen tätig. Von 2002 bis 2008 war sie Lehrbeauftragte an der Universität Bremen. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder sowie fünf Enkelkinder und lebt in Wildeshausen.