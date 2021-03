"Am Bodensee" heißt dieses Gemälde von Fritz Wucherer, das in der Ausstellung "Malerkolonie Kronberg" zu sehen ist. (Stiftung Kronberger Malerkolonie)

Lilienthal. Kaum hatte sie begonnen, musste sie wegen Corona auch schon wieder schließen: die Ausstellung „Kronberger Malerkolonie“ in der Truper Kunstschau. Jetzt wird der Lockdown gelockert, und die Kunststiftung darf ihr Museum wieder öffnen. Ab Sonnabend, 20. März, um 14 Uhr ist ein Besuch möglich, die Gemälde werden bis zum 2. Mai und damit länger als ursprünglich geplant in Lilienthal bleiben. Besucher können per Mail oder Telefon einen Termin vereinbaren, geöffnet werden das Museum und der Museumsshop jeweils sonnabends und sonntags.

60 Werke aus der Sammlung der Stiftung Kronberger Malerkolonie, darunter stimmungsvolle Landschaftsgemälde sowie Tier- und Menschendarstellungen, umfasst die Ausstellung in Trupe 6. Zeitgleich zeigt das Museum in Kronberg im Taunus unter dem Namen „Mythos Worpswede“ Werke bedeutender Malerinnen und Maler aus der Region Worpswede, Fischerhude, Vegesack und Lilienthal.

Über die Jahre wirkten in der Malerkolonie Kronberg etwa 100 Künstler, unter ihnen namhafte Maler wie Anton Burger, Fritz Wucherer, Nelson Kinsley, Wilhelm Trübner, Jakob Fürchtegott Dielmann, Hans Thoma und Carl Morgenstern. Die kunstbegeisterte Witwe Kaiser Friedrich III. ließ sich 1888 in Kronberg nieder und lebte dort bis zu ihrem Tod 1901.

Die Ausstellung ist sonnabends in der Zeit von 14 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr nach Terminvereinbarung geöffnet. Wer einen Besuch plant, muss sich vorher unter der Telefonnummer 04298/907641 oder 04298/6185 oder aber per Mail an info(at)kunststiftung-lilienthal.de anmelden. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt vier Euro. Führungen werden auf Anfrage angeboten.

Wer einen Termin vereinbart hat, muss seine Kontaktdaten am Tag des Besuchs hinterlegen sowie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ausnahme sind Kinder unter sieben Jahren. Medizinische OP-Masken können bei Bedarf an der Museumskasse für einen Euro gekauft werden. Zudem bittet die Kunststiftung die Besucher, die Abstandsregel von mindestens 1,50 Metern einzuhalten sowie die Nies- und Husten-Etikette umzusetzen. Maximal dürfen sich zehn Personen zeitgleich im Museum aufhalten. Das Kunst-Café ist bis auf Weiteres geschlossen. Weitere Informationen unter auf der Homepage unter www.kunststiftung-lilienthal.de.