Landkreis Osterholz. 2015 hieß es im Waldzustandsbericht, Niedersachsens Bäume erholten sich. Von Waldsterben könne keine Rede mehr sein, sagte Niedersachsens damaliger Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne). „Aber wir müssen weiter vorsichtig sein“, warnte er mit Blick auf den Klimawandel. Zu Recht, wie ein Blick auf die aktuelle Baumskelett-Kulisse im Harz zeigt. Der Begriff „Waldsterben 2.0“ macht die Runde.

„Im Harz und im Solling ist dieses Waldsterben sichtbar“, bestätigt Knut Sierk. In den Wäldern des Elbe-Weser-Dreiecks und damit auch in den hiesige Revierförstereien Heidhof und Hallah stießen Spaziergänger aber nicht auf große Flächen abgestorbener Bäume, sagt der Pressesprecher des Niedersächsischen Forstamts Harsefeld. Die Wälder seien auf den ersten Blick grün. „Im Heidhof und in Hallah muss man die Stellen suchen, wo das Waldsterben erkennbar ist.“

Trotzdem: „Die Lage ist ernst; die Bäume leiden stumm“, sagt Sierk auch über das Elbe-Weser-Dreieck. Nach zwei „katastrophal trockenen Sommern“ seien die Bodenwasserspeicher leer. Die Bäume hätten extremen Stress, seien weniger vital, ihre Abwehrkräfte geschwächt. Dadurch könnten sie sich nur schlecht gegen Schädlinge wehren.

Allen voran die Fichte: Sie könne nicht genügend Harz produzieren, um den Borkenkäfer abzuwehren. Nach mehreren erfolgreichen Bruten treten die Käfer inzwischen in großer Zahl auf. Die für den Heidhof und Hallah zuständigen Förster Heiko Ehing und Gunnar Kanzenbach müssten ihre Fichten-Bestände ständig abgehen, um anhand von Bohrmehl- und Harztrichter-Funden einen Befall zu erkennen. Die betroffenen Bäume würden umgehend aus dem Wald entfernt. „Deshalb haben wir keine großen Käfer-Löcher“, sagt Revierförster Heiko Ehing für den Heidhof.

Abgesehen von der Fichte berichtet Ehings Kollege Knut Sierk auch von Problemen mit der Buche. „Wir mussten feststellen, dass sie empfindlich auf wechselfeuchte und sehr trockene Standorte reagiert; dort zeigt sie Welke-Erscheinungen.“ Der Stammumfang nehme kaum zu, das Blätterdach werde schütter. Auch die Eiche könne sich durch den Trockenheitsstress nun weniger effektiv gegen ihre Feinde wehren: die „Fraßgesellschaften“, die sich im Frühjahr über das junge Laub hermachen. Was in Maßen kein Problem für den Baum darstelle, da er erneut austreibe, werde wiederkehrend und in Kombination mit Trockenheit lebensbedrohend.

Fraßgänge von Borkenkäfer-Larven: Der Schädling profitiert vom Klimawandel und hat die Fichte zu dessen Verlierer gemacht. Aber auch andere Baumarten wie Buche und Eiche haben große Probleme. (Christian Valek)

„Wir brauchen sehr viel Regen“, bringt es Heiko Ehing auf den Punkt. „Es ist schon dramatisch: Die Heidhofer Teiche sind komplett leer.“ Er könne sich nicht daran erinnern, dass das je so gewesen sei. Der Waldboden bestehe nur noch aus trockenem Mulch. Auf den Zustand der Buchen im Heidhof angesprochen, erklärt Ehing: „Wir haben zwar keine abgestorbenen Buchenbestände, aber die Bäume sehen sehr schlecht aus, so als stünden sie kurz vor dem Exitus.“ Ohne den nötige Regen könne es im Elbe-Weser-Dreieck genau so schlimm werden wie im Solling. Auch Knut Sierk warnt und spricht von Folgeschäden: Die Buche etwa vertrage es nicht, wenn ihr Kronendach licht wird und Sonnenstrahlen direkt auf den Stamm fallen. Dann platzt ihre Borke auf, es kommt zum Schleimfluss. Daran könne ein solcher Baum schnell sterben. Sierk: „Die Gefahr ist noch nicht überstanden.“

Klimaangepasste Baumartenwahl

Ist die Buche also noch erste Wahl für die Aufforstung der hiesigen Wälder? Knut Sierk sagt: „Ja, aber es kommt auf die Fläche an.“ Als Reaktion auf das Waldsterben durch den sauren Regen in den 1980er-Jahren sind die Landesforsten bereits seit den 1990er-Jahren dabei, ihre Wälder zu Mischwäldern umzubauen. Nun hätten sie ihre Forste zusätzlich auf deren Bodenbeschaffenheit und darauf untersucht, wie sich der Boden durch den Klimawandel verändert – um herauszufinden, welche Arten geeignet sind. Diese Kartierung sei druckfrisch. Sie diene ihnen als Grundlage für die „klimaangepasste Baumartenwahl“, berichtet Sierk.

Demnach setzen die Landesforsten künftig stärker auf Douglasie, Roteiche, Weißtanne, Japanische Lärche oder auch Flatterulme. Alles Bäume, die entweder wie die Flatterulme heimisch oder ökologisch angekommen seien, keine heimischen Arten verdrängten und inzwischen auch von immer mehr Insekten und anderen Tieren angenommen würden. „Unsere heimische Kiefer kommt auch gut mit Trockenheit zurecht“, nennt Sierk eine weitere Baumart, auf die die Landesforsten beim Klimawandel setzen wollen und die bereits in großer Zahl im Heidhof wächst.

Dieses Jahr wurde dort mit Buchen aufgeforstet. Nach der neuen Kartierung die richtige Wahl, versichert Sierk. Bis vor Kurzem hätten die jungen Buchen auch gut ausgesehen, bestätigt Heidhof-Förster Heiko Ehing: „Aber jetzt sind plötzlich viele von ihnen vertrocknet.“ Für Sierk noch kein Grund, die Baumwahl oder die Kartierung infrage zu stellen; die habe vorerst weiter Bestand, sie basiere auf dem aktuellen Wissensstand. „Verluste gibt's beim Aufforsten immer“, so Sierk.

Diese Verluste wolle man durch Nachpflanzungen ausgleichen; auch die Käfer-Löcher im Heidhof würden geschlossen, setzt Ehing hinzu, schränkt aber ein: „Große Neuanpflanzungen finden zunächst nicht statt.“ Die dreijährigen Bäume, die für die Aufforstung benötigt würden, gehen nun in den Harz und in den Solling. Es gebe nicht genug junge Bäume für alle Maßnahmen: Vor drei Jahren hätten die Baumschulen schließlich nichts von der Dürre gewusst. Außerdem werde die Holzernte ausgesetzt, so Ehing. Der Markt sei gesättigt, bestätigt Sierk. Die Holzpreise seien im Keller.

Dass die Verluste durch Dürre und Schädlinge kompensiert und die Forste in Mischwälder aus klimaangepassten Baumarten umgebaut werden müssen, steht für Knut Sierk fest: „Unser heutiger Wald sieht durch uns Menschen so aus, wie er aussieht.“ Nun müsse ihm geholfen werden, sich an den Klimawandel anzupassen. Bliebe er sich selbst überlassen, wie manche Kritiker es fordern, würden sich nur die bereits vorhandenen Arten versamen. „Wo sollen da die neuen Baumarten herkommen?“, fragt Sierk. Allein auf Vögel und andere Tiere angewiesen, würde ein solcher Wandel Hunderte von Jahren dauern.

Dass die Bundesregierung auf dem Waldgipfel nun entschieden hat, bis zu 800 Millionen Euro in die Aufforstung zu stecken, sei positiv. Er würde es befürworten, wenn das Geld größtenteils an die privaten Waldbesitzer ginge. Ihnen, so fürchtet er, fehle nach den extremen Dürrejahren das Geld, um die Wälder klima- und standortgerecht aufzuforsten. „Es wäre fatal, wenn sie wegen finanzieller Probleme die falsche Baumwahl träfen und ihre Wälder in einigen Jahren oder Jahrzehnten zusammenbrächen.“