Wie alles zusammenhängt: Gerald Willems, Vorsitzender der Astronomischen Vereinigung Lilienthal, lädt für kommenden Sonnabend zum Sternegucken. (Marcus Führer/DPA)

Lilienthal. Jupiter lässt sich schon früh am Abend tief am Südhimmel blicken. Etwas östlich, dicht bei ihm, findet man den Saturn. Blickfang am Himmel ist der Halbmond mit seiner Kraterlandschaft. Der eigentliche Star ist aber der Mars, er wird die ganze Nacht über zu sehen sein, obwohl er 63 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist. Das allein wäre schon ein Grund, am 24. Oktober eine Nacht im Freien zu verbringen. Und kurz vor Sonnenaufgang grüßt dann obendrein Venus als strahlender Morgenstern am Osthimmel. Perfekte Stunden für die Lilienthaler Sternenfreunde von der Astronomischen Vereinigung Lilienthal (AVL). Sie laden deshalb für den 24. Oktober ein, Einblicke in das Universum zu erhalten.

Seit vielen Jahren bringen Sternwarten und Planetarien bundesweit einmal im Jahr wissbegierigen Laien ein Stück vom geheimnisvollen Himmel unserer Nächte nahe und bieten Astrofans die Möglichkeit, sich mit der Arbeit von professionellen Astronomen und von ambitionierten Amateuren vertraut zu machen. Dieser „Tag der Astronomie“ sollte eigentlich schon im März stattfinden, wurde dann aber wegen der Pandemie verschoben.

„Die Corona-Pandemie verhindert noch immer fast sämtliche Aktivitäten der Astronomischen Vereinigung Lilienthal“, bedauert AVL-Vorsitzender Gerald Willems. Zumindest intern hätten die Sternenfreunde über Videokonferenzen ein Mindestmaß an Vereinsleben aufrecht erhalten können. Treffen in sehr kleiner Runde waren nach den ersten Lockerungen ebenso möglich. „Wir in der AVL wollen zum ersten Mal seit dem Lockdown die Öffentlichkeit zu einer Veranstaltung, die aber nur im Freien stattfinden soll, einladen“, sagt Willems. In Absprache mit dem Gesundheitsamt sei ein Hygienekonzept erstellt worden, das diese Veranstaltung ermöglichen soll.

Die ersten Wintersternbilder

Am Sonnabend, 24. Oktober, dürfen die Besucher zwar keinen Blick durch die Vereins-Teleskope auf Objekte des Nachthimmels werfen. „Wir wollen aber möglichst viele der aufgestellten Teleskope mit hochempfindlichen Kameras versehen“, so Willems. Die Bilder werden auf Monitore übertragen. Wer bis in die zweite Nachthälfte ausharre, bekomme die ersten Wintersternbilder zu Gesicht. „Im Südosten geht der Orion auf“, so Willems. Pegasus, das markanteste Sternbild des Herbstes mit seinem großen Viereck, bleibt bis in die Morgenstunden sichtbar. Sogar Uranus und Neptun seien östlich und westlich des Mars am Nachthimmel zu sehen, allerdings nicht mit bloßem Auge, sondern nur durch einen guten Feldstecher oder ein Teleskop. Treffen ist um 19.30 Uhr vor dem Vereinsheim auf dem Gelände des Kindergartens Wiesenbuttjer, Würden 17, in Lilienthal. „In der Vergangenheit haben wir immer ein zusätzliches Programm in unserem Vortragsraum angeboten“, erinnert Willems. Damit habe der Verein auch bei schlechtem Wetter immer noch eine Art Notprogramm bieten können. Das fällt nun aber aus. Auf www.avl-lilienthal.de finden sich weitere Informationen.

Lilienthal war vor langer Zeit ein bedeutender Standort der Astronomie. Im Amtsgarten hinter der Kirche und neben dem Rathaus an der Klosterstraße stand die seinerzeit größte Sternwarte auf dem europäischen Kontinent. Sie wurde gebaut von Johann Hieronymus Schroeter, der von 1745 bis 1816 lebte.