Einer der führenden Köpfe der Grünen im Europaparlament: Sven Giegold. Der Wirtschaftswissenschaftler wird am Sonntag, 19. Januar, im Findorffhof in Grasberg beim Neujahrsempfang des Osterholzer Kreisverbandes von Bündnis 90/Die Grünen sprechen. (Koch)

Herr Giegold, Sie wohnen in Dörverden und arbeiten im Europäischen Parlament in Straßburg. Da liegt der Neujahrsempfang in Grasberg doch gar nicht auf Ihrer Route.

Sven Giegold: Das stimmt, aber wir sind doch Nachbarn und die Region und ihre Probleme sind mir natürlich bekannt.

Probleme? Was meinen Sie?

Die Wohnungssituation zum Beispiel ist rund um Bremen geradezu dramatisch geworden. Vor allem aber haben wir zurzeit überall dort, wo es Landwirtschaft gibt, intensive Diskussionen über die Frage, wie es weitergehen soll. Es gibt die Mehrheit der Bevölkerung, die sich mehr Insekten, Vögel und gesundes Essen wünscht. Und dann gibt es die Bauern, die unter Weltmarktdruck stehen und verständlicherweise sagen: Mit Ökoromantik können wir nicht überleben. Diese Debatte betrifft gerade die Bremer Umlandregion sehr stark.

Junge Leute gehen zur Rettung der Welt auf die Straße, Bauern fühlen sich gegängelt und Unternehmen sehen ihre Geschäftsgrundlagen in Gefahr. Alle zusammen drängen sie auf eine Entscheidung in diesen Fragen.

Die Entscheidungen müssen ja auch kommen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich empfinde die Luft derzeit als frühlingshaft. Ich finde das erschreckend. Nicht zuletzt nach den trockenen Sommern spüren wir die Veränderung und sehen: Es gibt keine Zeit mehr. Zumal man mit dem Planeten nicht diskutieren kann. Es muss jetzt was passieren und die meisten Bürger wollen das auch.

Aber doch nicht alle.

Natürlich gibt es eine Minderheit, die den Ausweg in der Klimawandelleugnerei sucht. Und es ist ja auch nachvollziehbar, dass die Leute sich wünschen, dass es doch alles nicht so ist. Aber es ist wirklich so. Mit Blick auf die Landwirtschaft muss klar sein, dass eine klimafreundliche Lösung nur mit den Bauern zu machen ist und nicht gegen sie. Aber umgekehrt geht es auch nur mit Bauern, die akzeptieren, dass sie mit ihren Produktionsweisen Teil des Problems sind und was ändern müssen. Dabei ist aber nicht jeder Änderungswunsch ein Angriff.

Was schlagen Sie vor?

Ein Ansatz wäre, weniger Pestizideinsatz, weniger Dünger, eine bessere Fruchtfolge und mehr Tierwohl auch zu vergüten. Und ich sage als Grüner: Ja, wir wollen, dass der Bauer mit einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise vernünftig leben kann. Erst an dieser Stelle fängt ein konstruktives Gespräch an. Denn dann akzeptiert man, dass die andere Seite berechtigte Interessen hat. Es bringt aber nichts zu behaupten, dass sich um den Klimaschutz erst mal die anderen kümmern sollen.

Heutzutage hilft es, laut zu sein: Die Bauern haben den Weg auf die Straße gewählt. Neulich zu Tausenden in Berlin, an diesem Freitag treffen sie sich in Bremen. Was ist mit den Leisen?

Wir haben ganz viele Landwirte, die umstellen und viel tun. Die anderen kommen aber auch zu uns. Das haben wir deutlich gesehen bei den Protesten der Milchviehhalter, die seit vielen Jahren beklagen, dass die Betriebe durch die niedrigen Preise kaputt gemacht werden. Wir Grüne haben im Europaparlament viele ihrer Forderungen unterstützt. Zum Beispiel, dass Subventionen an eine nachhaltige Wirtschaftsweise geknüpft werden sollen. Leider ist das nicht die Linie des Bauernverbandes, der nur die Interessen der Großen stützt und nicht die der vielen Kleinen.

Geht es um Klimaschutz, zeigt man gern auf andere. Was raten Sie den Bauern?

Die Landwirtschaft ist keine vernachlässigbare Größe. Etwa 20 Prozent der Treibhausgasemissionen kommen aus der Landnutzung und nur, weil manches nicht hier vor unserer Haustür stattfindet, ist es noch nicht weg. Wenn wir Milchvieh mit Kraftfutter versorgen, das woanders hergestellt wurde, nachdem dafür Regenwald abgeholzt wurde, dann haben Sie eine direkte Beziehung zwischen dem Druck auf den Regenwald in Brasilien und unserer intensiven Viehhaltung. Da kann man es nicht zulassen, dass jemand sagt, wir sollten uns erst mal um Kohlekraftwerke und Autos kümmern. Niemand kann sagen: Ich habe damit nichts zu tun.

Welche Rolle messen Sie dem Klimapaket der Europäischen Kommission bei, dem Green Deal? Der ist doch schon mal eine Ansage.

Ja, das macht schon Eindruck. Allerdings gibt es viele Vorschläge der Kommission, die seit 20 Jahren ignoriert werden. Die Bundesregierung hat sich bislang nicht hinter diesen Vorschlag gestellt. Und das finde ich falsch. Soll das ein Erfolg werden, muss auch Deutschland seine ganze Kraft investieren.

Was kann man in den Regionen tun? In dieser Gegend spricht man über Versiegelung, den Schutz der Moore und über Blühstreifen. Reicht das aus?

Aus meiner Sicht gibt es zwei Ebenen, auf die es wirklich ankommt. Das eine sind die europäischen Vorgaben, das andere ist die kommunale Ebene. In den Kommunen könnte man zum Beispiel zusehen, dass man ökologischer baut. Ein weiterer Ansatzpunkt ist der Verkehrssektor. Wir werden keinen Verkehrswandel hinkriegen ohne einen attraktiven ÖPNV.

Am Ende müssen die Bürger mitmachen.

So viel grünen Zeitgeist wie zurzeit hatten wir noch nie. Natürlich gibt es Widersprüche: Die Leute wollen Klimaschutz und kaufen immer mehr SUV. Aber das ändert nichts an der Grundhaltung: Die Leute sind bereit, wenn es vernünftige, attraktive Angebote gibt. Mich nervt es immer, dass so getan wird, als wäre der Klimaschutz ein Kulturkampf. Die Verhältnisse sind doch eindeutig: Die Mehrheit will Klimaschutz. Nur weil es unterschiedliche Lager gibt, sollte man nicht so tun, als wären sie gleich stark.

Vor einigen Jahren haben die Grünen von der Fukushima-Katastrophe profitiert. Wie sehr helfen Ihnen die Feuer in Australien?

Australien ist für viele Leute weiter weg als ein Atomkraftwerk in Japan. Und hinter Fukushima steckte allein die Frage: Setzen wir auf Atomkraft oder nicht? Klimaschutz bedeutet aber, in vielen Bereichen unseres Wirtschaftens und Konsumierens Dinge zu verändern. Das geht viel tiefer. Im australischen Busch erkennt der Norddeutsche aber noch nicht seine Betroffenheit. Ich fürchte daher, dass die Feuer nicht zu einem Wandel führen. Sie tragen allenfalls zur allgemeinen Entschlossenheit bei. Bei uns gibt es ein anderes Tabu: Wir wissen genau, was passieren würde, wenn die schlimmsten Szenarien beim Meeresspiegelanstieg eintreffen. Darüber wird hier aber erschreckend wenig geredet.

Also können die Grünen aus den Buschbränden keinen Profit schlagen?

Solange die Groko nicht bereit ist, der Mehrheit der Bürger mit einer entschlossenen Klimapolitik zu folgen, werden wir stark sein. Und schauen Sie sich mal das Klimapaketchen der Bundesregierung an: Dass die sich noch getraut hat, das vorzustellen, ist schon ein starkes Stück.

Das Interview führte André Fesser.

Zur Person

Sven Giegold (50)

ist Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament. Seit mehr als 20 Jahren ist der Wirtschaftswissenschaftler in sozialen und ökologischen Bewegungen aktiv, unter anderem zählt er zu den Gründern von Attac Deutschland. Giegold hat in Bremen studiert und lebt mit seiner Familie in Dörverden.

Zur Sache

Giegold in Grasberg

Sven Giegold wird am Sonntag, 19. Januar, ab 17 Uhr im Findorffhof, Am Schiffgraben 7 in Grasberg, beim Neujahrsempfang des Osterholzer Kreisverbandes von Bündnis 90/Die Grünen sprechen. Nachdem die EU-Kommission Vorschläge vorgelegt hat, mit denen die EU bis zur Jahrhundertmitte das Ziel der CO2-Neutralität erreichen soll, wird Giegold darlegen, was der sogenannte Green Deal aus seiner Sicht für Europa und die Regionen bedeutet.