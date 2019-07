Der Ferienfahrplan bringt es mit sich, dass die Linie 4S in den nächsten sechs Wochen nicht zum Einsatz kommt. (GÖCKERITZ)

Lilienthal. Bei der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) gilt auch in diesem Sommer ein Ferienfahrplan. Dieser beginnt mit dem Start der Schulferien an diesem Donnerstag, 4. Juli, und endet am Sonntag, 18. August. Änderungen ergeben sich dadurch auch für den Straßenbahnbetrieb der Linie 4. Die Linie 4S, die Schnellbahn-Verbindung von Lilienthal nach Bremen und zurück, entfällt. In der Hauptverkehrszeit morgens und nachmittags fährt die Linie 4 zwischen Arsten und Borgfeld im 7,5-Minuten-Takt, jede zweite Bahn fährt bis Lilienthal. Anlass für den Ferienfahrplan ist die geringere Nachfrage in den Sommerschulferien.