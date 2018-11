Zehn Einbrüche in drei Jahren gab es an der Team-Tankstelle in Lilienthal. (Maximilian von Lachner)

Sie kommen nachts und haben es auf die Tabakwaren abgesehen. Mit einem Gullydeckel werfen sie die Glasscheiben ein und verschwinden genauso schnell wie sie gekommen sind. In Lilienthal häufen sich Tankstellen-Einbrüche. Das geht aus dem Polizeibericht und den Berichten der Tankstellen-Betreiber hervor.

„Wir hatten schon öfter Einbrüche“, berichtet Jennifer Falldorf von der Team-Tankstelle an der Umgehungsstraße. „Das sieht ganz nach einer Masche aus“, meint die Verkäuferin. Die Sache mit dem Gullydeckel lässt ihr keine Ruhe. Gerade einmal drei Jahre ist es her, dass die neue Zapfstation gebaut wurde und seither kam es nach Angaben des Betreibers zu zehn Einbrüchen.

Am vergangenen Wochenende hatten Unbekannte wieder versucht, in die Team-Tankstelle einzusteigen. Es geschah in der Nacht zum Sonnabend um 3 Uhr. Wieder versuchten sich Unbekannte mit einem Gullydeckel Zugang zu verschaffen. Diesmal aber hielt die gläserne Tür der Wucht des Aufpralls stand. Die Einbrecher mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Tankstellen-Pächter Michael Fauser wird nachts beim Gedanken an die Einbrüche wach. Inzwischen hat er alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. „High Tech“, sagt er und erzählt von der Nebelanlage im Shop. Demnächst soll noch ein Rolltor eingebaut werden. Er hofft, dass die Einbrecher irgendwann aufgeben. Regelmäßig führt er Gespräche mit den Mitarbeitern, „damit sich die Angst nicht festsetzt“. Es sei jedes Mal ein „Angriff auf das Eigentum“, erzählt er. Groß sei der Schaden allein durch den Zigarettenklau.

Kunden bleiben unverletzt

Im Frühjahr war die Esso-Tankstelle an der Hauptstraße überfallen worden. Es geschah am Ostersonntagabend gegen 22.45 Uhr. Zwei bewaffnete Männer erbeuteten Bargeld kurz vor Ladenschluss. Der 23-jährige Kassierer und ein 50-jähriger Kunde blieben unverletzt. Der Schreck aber wird sie noch lange begleitet haben. Nachfragen möchte man an der Esso-Tankstelle denn auch lieber nicht beantworten.

Laut Personenbeschreibung der Polizei haben zwei etwa 1,70 bis 1,75 Meter große Männer mit dunklen Haaren den Raubüberfall bei Esso verübt. Einer der beiden trug einen schwarzen Kapuzenpulli, der andere eine graue Jacke, beide hatten die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Einer von ihnen trug eine auffällige schwarze Hose mit weißen Streifen.

An der Classic-Tankstelle an der Worphauser Landstraße kann sich die Verkäuferin noch gut an den Einbruch vor drei Jahren erinnern. Auch hier verschafften sich die Diebe mit einem Gullydeckel Zugang zu den Geschäftsräumen. „Ich hatte noch lange danach ein mulmiges Gefühl bei der Arbeit“, erzählt die Frau, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte.

Es war ein Blitzeinbruch, damals vor drei Jahren. Laut Videoüberwachung dauerte der Diebeszug gerade einmal zwei Minuten. Die Täter erbeuteten Zigaretten und Tabak im Wert von 3500 Euro und machten sich anschließend mit einem dunklen Personenwagen davon. In diesem Fall wurden die Schaufensterscheiben gleich mit mehreren Gullydeckeln eingeschlagen.

Polizei: Gullydeckeleinsatz nicht ungewöhnlich

Immer wieder scheitern die Versuche der Einbrecher. So schlug die Alarmanlage der Team-Tankstelle die Täter vor zwei Jahren in die Flucht. Der Alarm wurde durch die Erschütterungen ausgelöst, die beim Versuch, die Fenster einzuwerfen, entstanden. Die Einbrecher flüchteten, vermutlich über ein angrenzendes Maisfeld, und verschwanden in der Dunkelheit. Wieder verlief die Fahndung im Sande.

Die Polizeiinspektion Verden-Osterholz ermittelt in der Sache. Polizeisprecher Helge Cassens will sich jedoch nicht zu den laufenden Ermittlungen äußern. Hinweise darauf, dass es sich um eine überregional agierende Bande handeln könnte, lägen jedenfalls nicht vor.

Laut Polizeistatistik kam es in diesem und im vorletzten Jahr jeweils zu drei Einbrüchen in Tankstellen in Lilienthal. Im vergangenen Jahr wurde keine Tat verzeichnet. Von einer Serie könne also nicht die Rede sein, so Cassens. Dass Gullydeckel verwendet wurden, findet der Polizeisprecher jedenfalls nicht ungewöhnlich.

Michael Fauser kann sich nicht erklären, warum die Polizei nur von sechs Einbrüchen in drei Jahren weiß. Bei jedem Einbruch habe er Anzeige erstattet, insgesamt zehn Mal. Hinzu kämen die Einbrüche bei den anderen Tankstellen in Lilienthal. Ganz zu schweigen von den acht Einbrüchen in seine Tankstelle in Osterholz-Scharmbeck.