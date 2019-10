Grete Hoops, plattdeutsche Autorin aus Tarmstedt, hat einen neuen Kriminalroman verfasst. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Ein Krimi ohne Blut, ja gänzlich ohne Gewalt, und dazu noch komplett in plattdeutscher Sprache verfasst – kann das funktionieren? „Ich hoffe es“, sagt die Autorin Grete Hoops aus Tarmstedt, die mit „Dat Lösegeld“ ihren zweiten Kriminalroman und ihr 17. Buch überhaupt vorlegt.

Anders als in dem vor einem Jahr erschienenen Vorgänger-Krimi „De ehrboren Lüüd in Flettkaten“ wird diesmal ausschließlich Platt gesprochen, von der ersten bis zur letzten Seite. In der Flettkaten-Geschichte waren noch einige Akteure hochdeutsch unterwegs – sie habe sie bewusst in die Geschichte eingebaut, damit die Handlung auch von jenen verfolgt werden könne, die im Niederdeutschen nicht hundertprozentig sattelfest sind, so Hoops. Im aktuellen Werk ist das anders, was die Lektüre für jene Leser herausfordernder macht, die im Plattdeutschen nicht ganz zuhause sind.

Sicherheitshalber hat der Verlag wieder eine alphabetisch geordnete Liste mit plattdeutschen Begriffen und ihren hochdeutschen Übersetzungen angehängt. Darin finden sich so schöne Wörter wie Schottwark (Mund), Schiedeldöker (Windeln), Rükebusch (Blumenstrauß) oder Stutenweken (Flitterwochen). Gute 250 Begriffspaare bietet der Anhang, wobei sich die Autorin an der niederdeutschen Sprache des nordöstlichen Niedersachsens und zumeist an den Regeln des plattdeutschen Wörterbuchs von Sass orientiert.

Die Geschichte, die sich Grete Hoops ausgedacht hat, kreist um zwei junge Männer, die unverschuldet in eine Notlage geraten. Beide lernen sich zufällig an einem Weihnachtsabend in der Kirche kennen, in der einer von ihnen, obdachlos geworden, nach dem Gottesdienst übernachten will, um der Kälte zu entfliehen. „Beide leben in bitterer Armut“, so Hoops, „und durch diese Lebensumstände geprägt, geraten sie auf die schiefe Bahn und werden zu Verbrechern.“ Die Entführungs-Geschichte sei frei erfunden, sie spiele in der Gegenwart im norddeutschen Raum. Als Zielgruppe nennt sie „Menschen, die keine Thriller mögen“. Ihre Krimis seien auch für Kinder ab der sechsten Klasse geeignet.

Auch die Ortsnamen, Beekdörp beispielsweise oder Ekenholm, hat sich die Autorin ausgedacht. Die Kreisstadt, in der die jungen Männer am Ende vor Gericht gestellt werden, wird gar nicht benannt. „Das könnte auch in Tarmstedt spielen oder in den Timke-Dörfern“, sagt Hoops, die 1935 in Ostertimke geboren wurde und dort auch aufgewachsen ist. Grete Hoops könnte auch über echte Kriminalfälle schreiben, auch über Mord und Totschlag, die sich in den vergangenen Jahrzehnten in ihrem Lebensumfeld zugetragen haben. Schon als Kind habe sie beispielsweise mitbekommen, wie ein Junge aus der Nachbarschaft von einem Jugendlichen mit dem Messer schwer verletzt worden ist. Aber solche Geschichten möchte sie nicht aufschreiben, „zu brutal“, sagt sie. Daher schaue sie sich auch weder den „Tatort“ noch andere TV-Krimis an. Den von Erik Ode verkörperten „Kommissar“ hingegen habe sie früher gerne gesehen.

Zum Schreiben braucht Grete Hoops absolute Ruhe, weshalb sie dieser Tätigkeit bevorzugt zwischen 23 und drei Uhr nachts nachgeht. „Dann stört mich keiner, und ich kann richtig mit meinen Figuren in die Geschichte eintauchen“, sagt die 84-Jährige. Stets habe sie Papier und Stift griffbereit, damit ihr bloß kein Gedanke verloren gehe.

Grete Hoops neues Buch "Dat Lösegeld„ trägt den Untertitel “En schicksalhaften Kriminalroman op plattdüütsch vertellt", hat 70 Seiten und kostet 8,50 Euro. Isensee-Verlag, ISBN 978-3-7308-1598-4