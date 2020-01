Was darf es denn sein? Die Mitglieder des Borgfelder Beirates denken über die Zukunft der Nahversorgung nach. (Julian Stratenschulte/dpa)

Borgfeld. Wie soll sich der Borgfelder Ortskern zukünftig entwickeln? Reicht das Angebot an Geschäften und Restaurants aus oder soll es baldmöglichst auch einen Drogeriemarkt und ein Ärztehaus an der Wümme geben? Über diese und ähnliche Fragen grübeln die Mitglieder des Borgfelder Beirates. Sie beschäftigen sich zurzeit mit dem sogenannten Zentren- und Nahversorgungskonzept der Stadt Bremen.

Das neue Konzept bietet große Chancen zur Weiterentwicklung des Ortsteils, sagen Stadtentwickler. Es geht unter anderem um die Zuordnung von Verkaufsflächen pro Einwohner, die Strukturierung von Wohn- und Gewerbeflächen, die Einteilung von Baurecht. Klingt kompliziert. Ist es auch, sagen Ortspolitiker auf Nachfrage. Was wünscht sich die Ortspolitik für die kommenden zehn Jahre?

„Ich persönlich halte die Ansiedlung eines Drogeriefachmarktes für dringend notwendig“, sagt SPD-Fraktionssprecher Alexander Keil. „Spannend wird es werden, ob wir ein Konzept finden, um die neue Fläche von Viohl in das Nahversorgungskonzept einzubinden“, fügt der IT-Unternehmer hinzu. „Dies ist natürlich nur mit den Borgfelder Bürgerinnen und Bürgern sowie den ansässigen Geschäftsleuten umsetzbar.“ Um sich ein Meinungsbild zu verschaffen, will die Borgfelder SPD in den kommenden Wochen das Gespräch mit den Borgfeldern suchen.

„Für uns als CDU-Fraktion im Beirat Borgfeld steht ein attraktiver und bedarfsgerechter Einzelhandelsmix, der einen Mehrwert für die Borgfelder Bürger generiert, an erster Stelle“, fügt der Fraktionssprecher der CDU, Jörn Broeksmid, an. „Die Bürger wollen regionale Produkte mit kurzen Wegen beim Einzelhändler im Ort kaufen. Diesem Wunsch müssen wir Rechnung tragen“, so der Christdemokrat. Mit einer zum „Verweilen einladenden Infrastruktur“ will die CDU den Ortskern zukünftig „weiterhin relevant halten.“

„Borgfeld muss sich entscheiden, noch oder nicht mehr Dorf sein zu wollen“, schreibt FDP-Mann Gernot Burghardt in einer Stellungnahme zum Nahversorgungskonzept. Zurzeit befinde sich der Ortskern "in etwa von der Sparkasse bis hin zur südwestlichen Kreuzung der Borgfelder Heerstraße/Ecke Daniel-Jacobs-Allee", so Burghardt. "Gewerbliches Entwicklungspotenzial könnte in diesem südwestlichen Bereich nur durch Änderung bestehender Bebauungspläne herbeigeführt werden." Dies stehe jedoch im Widerspruch zu bestehender privater Wohnbebauung und ließe sich vermutlich erst durch einen jahrelang währenden Eigentümerwechsel lösen, mutmaßt der Rechtsanwalt. Eine "einheitliche Lauflage zwischen der Ortsmitte von der Borgfelder Heerstraße über die Kreuzung Daniel-Jacobs-Allee bis hin zur Querlandstraße/Ecke Bürgermeister-Kaisen-Allee scheitere an dem "massiven Ausbau der Heerstraße", unterstreicht Burghardt.

„Das Nahversorgungsangebot in Borgfeld muss mit der Bevölkerungsentwicklung standhalten“, erklärt der Borgfelder Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe. „Der Ortsteil hat sich in den vergangenen 20 Jahren durch die Neubaugebiete in Borgfeld-Ost und Borgfeld-West fast verdoppelt. Darauf, sowie auf veränderte Bedarfe, muss das Zentren- und Nahversorgungskonzept reagieren“, fordert der Ortsamtsleiter. Der alte Ortskern platze gerade an Sonnabenden, wenn viele einkaufen, aus allen Nähten. Das führe zu gefährlichen Verkehrssituationen. Eine Verkehrsberuhigung des alten Ortskerns werde von der Bevölkerung gewünscht, sagt Bramsiepe. Der Beirat fordere hier eine 20 km/h-Zone. „Eine Erweiterung des alten Ortskerns, um die Dorflinde bis hin zu Viohl, könnte die Verkehrsbelastung im alten Ortskern verringern und zugleich dringend benötigte zusätzliche Verkaufsflächen, beispielsweise für eine Drogerie, schaffen“, so der Ortsamtsleiter. Tatsächlich sei der Prozess der Weiterentwicklung des alten Ortskerns in Richtung Viohl längst eingeleitet. „Ein Schuhmacher und eine Apotheke finden sich auf dem Weg. Das Zentren- und Nahversorgungskonzept sollte diese Entwicklung abbilden und weiter formen.“ Darüber hinaus könnte durch die Entwicklung des Viohl-Geländes dem langjährigen Wunsch nach bezahlbaren Seniorenwohnungen Rechnung getragen werden. Ziel müsse es sein, den Borgfelderinnen und Borgfeldern zu ermöglichen, alle Waren des täglichen Bedarfs in Borgfeld zu kaufen. Das vermeide unnützen Verkehr, halte Steuergelder in Bremen und schaffe ein Wir-Gefühl, unterstreicht Borgfelds Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe.

Die Fraktion der Grünen arbeitet noch an einem Statement zum Nahversorgungskonzept, erklärt Grünenfraktionssprecher Jürgen Klaes auf Nachfrage. Bis zur außerplanmäßigen Beiratssitzung am Donnerstag, 23. Januar, ab 19.30 Uhr in der Fleetstube, Daniel-Jacobs-Allee 1, wollen die Grünen ihren Standpunkt ausarbeiten. Angekündigt hat sich zu dem Treffen auch Jan Dierk Stolle, ein Mitarbeiter aus dem Bremer Referat für Raumordnung und Stadtentwicklung. Stadtplaner Stolle will das laufende Nahversorgungskonzept aus dem Jahr 2009 erläutern und Anregungen für den neuen Entwurf geben. Die Sitzung ist öffentlich.