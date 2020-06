Finn und Ole (von links) sammeln Leergut, um die Arbeit der Freilichtbühne Lilienthal zu unterstützen. (Sabine von der Decken)

Lilienthal. Wenn Familie Jahnke von Freunden von Freunden Leergut vor die Tür gestellt wird, dann ist das nicht illegale Müllentsorgung, sondern Teil einer von Finn und Ole ins Leben gerufenen Spendenaktion. Ein Kinderfilm, die Tatsache, dass sie in diesem Jahr keine Theaterproduktion unter freiem Himmel auf der Höge anschauen können, und der Spendenaufruf der Freilichtbühne Lilienthal waren Initialzündung für die beiden jungen Freilichtbühnenfans, aktiv zu werden. An Freunde und Verwandte verbreiteten sie über die sozialen Medien die Corona-bedingte Misere der Freilichtbühne und ihr Anliegen, mithilfe von Flaschenpfand das Amateurtheater in im Lilienthaler Ortsteil Frankenburg zu unterstützen.

Seit ihrem Appell ist am Pfandautomaten, wenn Ole und Finn mit ihren prall mit Leergut gefüllten Kisten und Kartons ankommen, Ausnahmezeit, und der Automat erst einmal für eine Weile blockiert. Inga Jahnke hat bei der Aktion nur den Job als Fahrerin übernommen, betont sie. 150 Euro haben die beiden sechs- und neunjährigen Jungen auf diesem Weg bereits gesammelt. „Pfand tut ja nicht so weh“, so die Überlegung. Aber nicht der gesamte Betrag, den Finn und Ole bereits der Freilichtbühne in einem von ihnen gestalteten Kästchen übergeben haben, stamme aus dem Erlös des Flaschenpfandes, erklärt Inga Jahnke. Einige Verwandte und Freunde unterstützten die Aktion auch mit Barspenden. Und nicht jeder lieferte leere Flaschen bei der Familie ab, es lag auch schon mal ein Pfandbon im Briefkasten, erinnert sich die Mutter.

Es sieht nüchtern aus auf dem Gelände der Freilichtbühne Lilienthal, denn seit Mitte März herrscht absoluter Stillstand bei den Proben und dem Kulissenbau für die aktuellen Produktionen. Erst 2021 kommen Peter Pan und Amadeus aufgrund der Corona-Einschränkungen zur Aufführung. Die Kosten aber laufen weiter. 16 000 Euro braucht die Freilichtbühne, um den Zinsabtrag für 2020 tätigen zu können, 14 000 Euro kamen bereits über kleinere und etwas größere Spenden zusammen, so Sigrun Lefeld, Mitglied des Vorstands. „Es hat uns berührt“, sagt Rolf Meyer, Mitglied des Freundeskreises der Freilichtbühne und Darsteller der ersten Stunde, über die Spendenbereitschaft. Denn zwei Drittel aller Spenden bewegten sich im Bereich unter 100 Euro. Dafür sagt die Freilichtbühne „Danke“.

Finn und Ole sind nicht die einzigen, die sich für die Freilichtbühne stark machen. Ganz anonym, aber nicht weniger herzlich spendeten auch andere Pfandsammler für die Freilichtbühne. Viele Lilienthaler machen sich zurzeit Gedanken, wie dem Amateurtheater zu helfen sei. Es spendeten bereits Kindertagesstätten und Schulen, Privatspenden gingen ein und 82 Bänke wurden in Form von Bankpatenschaften übernommen. 15 weitere, so Rolf Meyer, wurden in der aktuellen Krisenphase abgeschlossen und kommen noch dazu. Er geht davon aus, dass die Freilichtbühne 100 von 162 Bänken in Patenschaften übergeben kann. Die Aktionen machten Mut, so Rolf Meyer, und die Freilichtbühne zu dem, was sie sei. Auch der Erlös aus dem am Heinrich-Schmidt-Barrien-Weg in Frankenburg gelegenen „Büdchen“ kommt zu 100 Prozent der Freilichtbühne zugute ebenso wie der Erlös vom Flohmarktstand im Kiefernweg 9 in Lüninghausen. Hier gibt es bei gutem Wetter Spielzeug und Bücher.

Zu Anfang der Aktion fuhr Inga Jahnke mit ihren Söhnen noch von Garage zu Garage, um das Leergut einzusammeln. Das nahm überhand. Trotzdem läuft die Spendenaktion zugunsten der Freilichtbühne weiter.

Inga Jahnke ist unter der Telefonnummer 0179-6970404 zu erreichen.