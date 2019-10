Die finanziell schwierige Situation der Gemeinde Lilienthal wird sich im nächsten Jahr weiter zuspitzen. Der Schuldenberg wird nach dem jetzt vorgelegten Haushaltsentwurf wachsen. (Jens Wolf/dpa)

Lilienthal. Erstmals hat der Kämmerer der Gemeinde Lilienthal in dieser Woche den Haushalt für 2020 öffentlich vorgestellt. „Die rosigen Zeiten sind vorbei“, konstatierte Hartmut Schlobohm am Dienstagabend im Ausschuss für Bürger- und Innere Dienste. Grund dafür sei, so der Finanzexperte im Rathaus, ein Einbruch der Gewerbesteuer. „Das hatten wir uns anders vorgestellt.“ Nach derzeitiger Lage der Dinge werde die Kommunalaufsicht beim Landkreis Osterholz den Etat 2020 der Gemeinde Lilienthal wohl nicht genehmigen, befürchtet Schlobohm.

Mit 8,5 Millionen Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer hatte die Gemeinde Lilienthal für das kommende Jahr gerechnet. Die ortsansässigen Firmen aber dämpften die Erwartungen der Kommune. In der Folge hat die Kämmerei ihre Prognose um eine Million auf 7,5 Millionen Euro herunterkorrigiert. In den folgenden Jahren aber, so die Erwartung, werden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wieder sukzessive ansteigen auf rund acht Millionen Euro im Jahr 2023. Dennoch warnt der Kämmerer vor zu viel Optimismus bei der Wirtschaftskraft der Gemeinde.

Um die laufenden Ausgaben von rund 36 Millionen Euro zu bestreiten, fehlen der Gemeinde rund zwei Millionen Euro. Das ist das Haushaltsloch. Knapp vier Millionen Euro muss die Gemeinde aufnehmen, um die Investitionen zu bestreiten. Das ist die Nettoneuverschuldung. Insgesamt sind das sechs Millionen Euro für Kredite. Damit steigt der Schuldenberg der Gemeinde auf rund 80 Millionen Euro. Dabei hat die Verwaltung bereits Einsparungen in Höhe von rund 500 000 Euro bei der Unterhaltung von Straßen, Brücken und Gebäuden eingerechnet.

Kein Geld für fünfte Grundschule

„Die letzten Jahre waren nicht schlecht, aber jetzt ist für Wünsche kein Geld mehr übrig“, lässt der Kämmerer keinen Zweifel am Ernst der Lage. Gespräche mit der Kommunalaufsicht, die den Haushalt prüft, hätten ergeben, dass der Haushaltsentwurf 2020 so nicht genehmigt werden wird. „Wir können nicht mit einer Genehmigung rechnen, wenn wir die Auflagen nicht erfüllen“, so Schlobohm. Er forderte die Ratsleute im Rund auf, kritisch auf die Investitionen zu gucken. Sechs Millionen Euro für Kredite seien angesichts der Haushaltslage zu viel.

Der größte Investitionsposten ist die sanierungsbedürftige Schroeterschule im Lilienthaler Ortskern. 3,7 Millionen Euro hatte die Gemeinde bereits in diesem Jahr für einen Neubau eingeplant. Im Haushaltsentwurf 2020 sind nun weitere 2,8 Millionen Euro vorgesehen. Für den Bau einer dringend benötigten fünften Grundschule waren in diesem Jahr noch 500 000 Euro Planungskosten vorgesehen. Im kommenden Jahr ist dafür kein Geld da. Erst im übernächsten Jahr kann die Gemeinde laut Hausentwurf über einen Grundstückskauf nachdenken. Dafür sind 500 000 Euro vorgesehen.

„Wir müssen sparen“, konstatierte denn auch Harald Rossol von den Querdenkern, und Andreas Strassemeier von den Linken erklärte: „Wir müssen uns auf die Schroeterschule konzentrieren.“ Angesichts sinkender Schülerzahlen ab 2026 sieht er keinen Sinn mehr in dem Bau einer weiteren Grundschule und betont: „Wir können uns keine fünfte Grundschule leisten.“ Er forderte, die Bautätigkeit in der Gemeinde zu bremsen: „Wenn wir weiter Baugebiete ausweisen, kostet uns das Geld, das wir nicht haben.“

„Unsere Schulden steigen um zehn Prozent. Da geht kein Weg dran vorbei“, stellte Rolf Nordmann von den Sozialdemokraten mit Bedauern fest. Die Gemeinde habe es verschlafen, sich beizeiten um den Bau einer fünften Grundschule zu kümmern, kritisierte der Oppositionspolitiker. Auch er fordert seit Langem einen Baustopp für Lilienthal, weil die Gemeinde nicht mehr in der Lage ist, die entsprechende Infrastruktur vorzuhalten.

Nach Angaben der Gemeindeverwaltung ist die Zahl der Einwohner in Lilienthal von 16 182 (1990) auf 19 437 (2019) gestiegen. In der Folge seien auch die Ausgaben für die Kinderbetreuung gewachsen, erklärte der Kämmerer den zweiten großen Kostenposten im Haushalt. Die Ausgaben für Kinder und Jugendliche werden laut Entwurf von aktuell 7,3 auf mehr als acht Millionen Euro im kommenden Jahr ansteigen. Teuer sind vor allem die Kita-Plätze, seitdem das Land Niedersachsen die Gebührenfreiheit für Eltern eingeführt hat.

Bürgermeister Kristian W. Tangermann (CDU) äußerte sich am Dienstagabend nicht zum vorgelegten Haushaltsentwurf 2020. Eine Debatte über das Zahlenwerk war im Ausschuss für Bürger- und Innere Dienste auch nicht vorgesehen. Dieser nahm den Entwurf lediglich zur Kenntnis. Die Beratung findet dann in den Fachausschüssen statt. Insbesondere im Bauausschuss und im Schulausschuss sind Diskussionen zu erwarten. Verabschiedet wird der Haushalt vom Gemeinderat.