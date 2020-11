Das Kreishaus I an der Osterholzer Straße soll im Jahr 2021 weiter umgebaut werden; anschließend könnte eine Erweiterung anstehen. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. 5,115 Millionen Euro beträgt das Defizit, das der Landkreis Osterholz im Gesamtergebnishaushalt für das Jahr 2021 erwartet – Stand Mitte Oktober. Bereits nach der ersten Lesung im Finanzausschuss am Mittwoch war das Finanzloch auf 5,5 Millionen Euro angewachsen, denn es gilt nun, weitere coronabedingte Mehrausgaben im Gesundheitsamt einzuplanen. „Wir sind damit ziemlich ausgereizt“, bilanzierte Landrat Bernd Lütjen mit Blick auf das Zahlenwerk. Die Kreisfinanzen, setzte er hinzu, dürften sich in den kommenden Monaten „in der Tendenz eher schlechter“ entwickeln.

Laut mittelfristiger Finanzplanung ist die seit 2017 aufgebaute Rücklage von momentan noch 25,5 Millionen Euro spätestens Ende 2024 weitestgehend aufgebraucht. In diesem Zeitraum sollen Lütjen zufolge rund 108,5 Millionen Euro investiert werden: unter anderem in die Sanierung von Schulen, Brücken und Straßen sowie in den Bau eines neuen Pflegeheims. Dickste Brocken unter den anstehenden Mehrjahresprojekten sind die Sanierung der Berufsbildenden Schulen (53,5 Millionen Euro), der Heim-Neubau (18,65 Millionen Euro) und die Sanierung der Kreisstraße 10 zwischen Worpswede und Grasberg (11 Millionen Euro).

Zwar kann Kämmerer Florian Hinzelmann, wie er sagte, auch mit einigen Fördermitteln rechnen, etwa beim Digitalpakt sowie beim Straßen- oder Breitband-Ausbau. Dennoch gehe er davon aus, dass die Großinvestitionen vollständig oder beinahe vollständig aus neuen Krediten zu finanzieren sein werden. Die wachsende Netto-Neuverschuldung müsse daher spätestens 2026/27 unbedingt ein Ende haben, mahnte er.

Bernd Rugen von der Linkspartei ist vor der Zukunft des Kreishaushalts nicht bange: Die Wirtschaft werde wieder anspringen, die Corona-Krise mit ihren Folgen weitestgehend überstanden sein. „Wir haben in der Vergangenheit immer besser abgeschlossen als zunächst erwartet“, sagte Rugen. Zuversicht und Geduld dürften sich aus seiner Sicht auch dieses Mal auszahlen, selbst wenn sie noch keine belastbare Zahlengrundlage böten.

Ausgeprägter Pessimismus

Mit diesem Optimismus, den etwa Grüne und Bürgerfraktion noch vor Jahresfrist geteilt hatten, stand der Linken-Abgeordnete in der Etatdebatte jetzt jedoch allein da. Die übrigen Fraktionen erklärten, sie rechneten mit nie dagewesenen Einbußen infolge des neuerlichen Lockdowns, der annähernd zeitgleich in Berlin verabredet wurde. „Es kommen schwierige Zeiten“, warnte Marie Jordan (CDU), und Björn Herrmann (SPD) sagte: „Das wird nicht leicht zu wuppen sein.“

Der Grünen-Politiker Harm Bruns drängte darauf, dass es trotz allem originäre Aufgabe des Kreistags und nicht etwa der Exekutive sein und bleiben müsse, den Haushalt zu beschließen – „wann und wie auch immer“. Der Landrat nickte und erklärte, er rechne damit, dass der Kreistag den Etat am 3. Dezember in der Stadthalle planmäßig unter Dach und Fach bringen werde.

Die bisher zugrunde liegenden Steuerschätzungen dürften sich bereits im November in konkrete Grundbeträge bei den Schlüsselzuweisungen des Landes übersetzen lassen, hatte Lütjen außerdem angekündigt. Ihn freue umso mehr, dass der Landkreis die in den Vorjahren beschlossene Entlastung der notleidenden Kommunen dennoch nicht werde zurücknehmen müssen: Dazu zähle ein höherer Schullastenausgleich, der 2021 weiter steigen soll; eine erhöhte Kita-Platzpauschale und eine abgesenkte Kreisumlage von 50 Prozent, die im laufenden Jahr ausnahmsweise auf 49,5 reduziert worden war.

Weil 2020 für den Landkreis noch einmal mit schwarzen Zahlen enden dürfte, soll es Lütjen zufolge sogar noch vor dem Jahresende eine weitere Einmalzahlung für die Rathäuser geben. Dank der Überschussrücklage bleibt dem Landkreis die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zwar erspart. Nach den Worten Lütjens sähe das aber schon anders aus, wenn man die Kreisumlage im nächsten Jahr bei 49,5 Prozent beließe. Auch die Fachausschüsse, die nun über ihre Teilhaushalte beraten, warnte er vor hochfliegenden Ausgabeplänen.

Gesprächsbedarf sahen SPD und CDU jetzt bei einer Potenzialanalyse zum Um- und Anbau des Kreishauses 1, für die die Verwaltung 80 000 Euro ausgeben möchte. Hintergrund: Wegen wachsender Pflichtaufgaben wurden zuletzt immer mehr Planstellen geschaffen. Das Personal benötige zeitgemäße Arbeitsplätze, warb der Landrat. Und die Einrichtung eines dritten Verwaltungssitzes würde er gern vermelden, so Lütjen. Immobilienmanager Thore Meyer versuchte, die Bedenken der beiden großen Fraktionen zu entkräften: Mit der Studie erhalte man Auskunft über die Statik des Gebäudes, was Kosten sparen würde, falls ein zusätzliches Geschoss errichtet werde.

Gespräche über Worpsweder Schule

Linken-Sprecher Bernd Rugen erfuhr auf Nachfrage, die veranschlagten gut fünf Millionen Euro für die Dammbrücke seien nicht für einen Neubau, sondern die Ertüchtigung bestimmt. „Die Pfeiler können wohl stehen bleiben“, so Kämmerer Hinzelmann. Unterdessen teilte Thore Meyer auf Anfrage von Harm Bruns mit, die Sanierung der Worpsweder Grundschule werde annähernd 3,4 Millionen Euro kosten und über die Miete mit der Zeit refinanziert. Gespräche mit der Gemeinde Worpswede hätten begonnen.

Während Waldemar Orthmann (FDP) einen Antrag zur besseren Straßenbeleuchtung am Abzweig Nordseite zur Weiterleitung an den Verkehrsausschuss vorlegte, bemängelte Harm Bruns, der Etat-Entwurf lasse nicht genügend Moor- und Klimaschutz-Maßnahmen erkennen. Dazu würden die Grünen noch tätig werden, kündigte der Abgeordnete an.

SPD-Sprecher Herrmann bekräftigte unterdessen, seine Partei werde bei den Etatberatungen auf die Wirtschaftsförderung achten. Der Fraktionsantrag auf Soforthilfen für Veranstaltungsbranche, Solo-Selbstständige und Gastronomie sei wegen der Pandemie-Folgen nötiger denn je. Auch das Kreisentwicklungskonzept sehe die SPD oben auf der Agenda, auch wenn es nun leider nicht rechtzeitig bis zum Haushaltsbeschluss fertig werde.