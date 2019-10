Heiner Schumacher möchte ein Jahr länger Ortsamtsleiter bleiben als es seine Amtszeit eigentlich vorsieht. (Neckermann)

Blockland. Die Bremische Senatskanzlei nimmt Stellung zum Thema Ortsamtleiterwahlen im Blockland. Sprecher Michael Harjes teilt mit, dass die Senatskanzlei in Kontakt mit dem Ortsamtsleiter Heiner Schumacher und dem Beiratssprecher Jan Hendrik Schumacher stehe, um eine Terminierung der Wahl vorzunehmen, heißt es aus dem Rathaus. Ob diese noch in 2019 stattfinden wird, bleibt indes ungewiss.

„Die Gespräche vor Ort werden wir nicht beeinflussen“, teilt Harjes weiter mit. Die laufen seit sieben Wochen hinter verschlossenen Türen. Nach der konstituierenden Beiratssitzung im Blockland hatte Ortsamtsleiter Heiner Schumacher einige Beiratsmitglieder in seine Pläne eingeweiht, dass er noch ein Jahr länger im Amt bleiben wolle (wir berichteten). Allerdings will sich der amtierende Ortsamtsleiter nicht noch einmal zur Wahl stellen. „Ich will einfach prüfen lassen, ob ich das Amt um ein Jahr verlängern kann“, sagte Schumacher in der vergangenen Woche.

Allerdings scheint es darüber in Blocklander Beiratskreisen noch keinen Konsens zu geben. Ein offizieller Prüfantrag liegt der Bremischen Senatskanzlei nicht vor, teilt Harjes mit. „Sollten sich mögliche Prüfaufträge an uns ergeben, werden wir diese bearbeiten und dem Beirat beantworten“, so der Verwaltungsbeamte.

Das ganze Prozedere kann sich vermutlich noch hinziehen. „Eine Frist haben wir nicht gesetzt“, wiederholt Harjes die Aussage der Referatsleiterin der Abteilung für Angelegenheiten der Beiräte und der Ortsämter, Viola Kral. Sie kommentierte die noch ausstehenden Wahlen bereits Anfang September. „Die ehrenamtliche Ortsamtsleitung ist so lange im Amt, bis dass eine neue gewählt worden ist. Bestimmte Fristen hierfür sieht das Gesetz nicht vor, allerdings sollte das natürlich nicht allzu lange nach dem Ablauf der Wahlperiode erfolgen“, erklärte Kral. Am 26. Mai wurde gewählt. Anfang August hatte sich der Blocklander Beirat konstituiert. Was Kral mit „nicht allzu lange nach Ablauf der Wahlperiode“ meint, bleibt unklar. Könnte die Ortsamtsleiterwahl auch um ein ganzes Jahr hinausgezögert werden? Vielleicht wolle man die Sache auch aussitzen, ist jetzt hinter vorgehaltener Hand aus dem Blockland zu hören.

Dazu will sich Harjes nicht äußern. „Die Beiratssitzung mit Wahl einer Ortsamtsleitung wird mit uns abgestimmt, da die Aufsichtsbehörde diese Wahl dann durchführt“, heißt es nur. Wann der Beirat ein zweites Mal tagen wird und ob dann die Wahl eines Ortsamtsleiters auf der Tagesordnung stehen wird, ist noch unklar. „Hier warten wir die Rückmeldung unserer Gesprächspartner ab“, so Harjes. „In meiner Erinnerung hat es so eine Situation bisher noch nicht gegeben. Insofern werden wir diese Angelegenheit sorgfältig prüfen müssen, um sie richtig bewerten zu können.“