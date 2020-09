Christine Huizenga in ihrem Worpsweder Atelier, wo sie gerade eine neue Ausstellung für "Mimis Erbe" vorbereitet. (Christian Kosak)

Worpswede. Verborgen in einem reetgedeckten alten Bauernhaus befindet sich das Atelier von Christine Huizenga. Bei einem Besuch dort wird man zunächst von Käthe und Neele, den beiden Rhodesian Ridgebacks begutachtet. Nach freundlichem Beschnüffeln machen die Hunde den Weg in den großen, hellen Raum frei. Die 1961 im niederländischen Enschede geborene Künstlerin lebt und arbeitet seit 2002 in Worpswede. Am Rande des Dorfes, inmitten der Weite der Landschaft, die schon die ersten Maler faszinierte, fand sie vor einigen Jahren mit ihrer Familie den richtigen Platz zum Leben und Arbeiten.

Christine Huizenga ist eine Sammlerin. Sie entdeckt die Schönheit von Dingen, an denen viele achtlos vorbeigehen. Ob es altes, verbogenes Besteck ist, gebrauchte Nägel, Metallstücke oder Glas, die Formen und Materialien faszinieren sie, wenn sie eine Vergangenheit haben. „Ich verwende für meine Arbeiten Dinge, die schon eine eigene Geschichte mitbringen,“ sagt Huizenga, die mit ihrer Kunst die Wahrnehmung auf das richten möchte, was uns überall umgibt.

Schaut man sich in ihrem Atelier um, entdeckt man die verschiedenen Fundstücke, gestapelt oder in kleinen Kästen gesammelt. An den Wänden hängen Arbeiten, die bereits abgeschlossen sind oder sich noch im Prozess befinden. So auch ein Objekt, dem die Künstlerin hin und wieder etwas hinzufügt.

„Ich trete mit den einzelnen Fundstücken und Arbeiten in den Dialog“, erklärt Christine Huizenga. Manchmal hält dieser Dialog über Jahrzehnte an, sagt sie und zeigt auf eine Fotografie, die sie vor 30 Jahren in Rom gemacht hat. Zu sehen sind die Strukturen eines alten Gemäuers, das von verschiedenen Plakaten noch Papierreste aufweist. Diesem Bild fügte sie vor einiger Zeit ein Stück Blech hinzu, ein Fundstück aus Tarmstedt.

Wichtig in diesem Prozess ist für die Künstlerin, dass es niemals so wirkt, als sei etwas künstlich ergänzt. Diese Arbeitsweise wird auch an einem Stück Beton deutlich, das sie selbst hergestellt hat und dabei oranges Betongitter einfügte. Die farbigen Spuren, die dort sichtbar werden, muten wie grafische Zeichen an.

Es kann aber auch sein, dass die Künstlerin eine Metallplatte so belässt, wie sie ist. Sie zeigt einige Beispiele, die allein durch ihre Form und die Patina mit ihren Mustern und Strukturen eine ganz eigene Wirkung erzeugen. Diesen Stücken ist nichts mehr hinzuzufügen.

Manchmal führt der Dialog auch zu einer neuen Ordnung und Bedeutung, wenn etwas ergänzt wird. Dabei spielt oft auch Sprache eine Rolle. Denn Christine Huizenga studierte nicht allein Grafik und Malerei im niederländischen Kampen und Groningen, sondern auch Philosophie und Sprachwissenschaften in Hannover. In ihren Arbeiten nutzt sie jedoch keine konventionellen Buchstaben, sondern entwickelt eigene Zeichen, die an Schrift erinnern. Dazu fügt sie Metallplatten so aneinander, dass sich filigrane Zwischenräume ergeben, die wie eine eigene Schrift anmuten. Unter dem Titel „Briefe an meine Schwester“ entstanden Arbeiten aus geschmiedeten Gitterstäben. Die einzelnen Elemente verband die Künstlerin mit feinem Draht so, dass dieser wiederum an ein Schriftbild erinnert.

Christine Huizenga ist nicht nur in ihrem Atelier aktiv. Als sie nach Worpswede kam, war ihr Sohn noch klein, sodass eine intensive Arbeit im Atelier nicht möglich war. Ein Engagement in der Kunstschule Paula passte besser in diese Lebensphase. Dort widmete sie sich der Vorstands- und Verwaltungsarbeit und war gemeinsam mit Kollegen für das Programm verantwortlich.

In diesem Jahr entwickelte sie, gemeinsam mit fünf weiteren Kunstschaffenden, das Konzept für „Mimis Erbe“. Die Idee war, einen Raum zu schaffen, in dem sich Galerie und Kunstkaufhaus vereinen lassen und der gleichzeitig ein Forum für den Austausch mit Kunst und Künstlern bietet.

Auch hier entdeckte Christine Huizenga Objekte für ihre Kunst. Im Keller des Hauses fand sie eine große Anzahl leerer Flaschen und Gläser, die fein säuberlich in den Regalen aufgereiht waren. „Dieser Anblick hat mich sehr berührt“ so die Künstlerin. „Es schien, als würden sie auf eine neue Bestimmung warten.“ Sie wählte einige Flaschen aus, umwickelte diese mit Blei und befestigte sie auf einem alten Holzbalken, dessen Risse mit der Struktur des Bleis korrespondieren. So stellt auch diese Arbeit mit dem Titel „Halbwertzeit“ die Frage, ob und wie der Wert der Dinge erhalten bleiben kann. Der Betrachter mag dann weiter über deren Geschichte und Bedeutung philosophieren.

Zurzeit bereitet Christine Huizenga gemeinsam mit ihren Kollegen eine neue Ausstellung für „Mimis Erbe“ vor. Sicher fallen ihr bis dahin noch einige alte Fundstücke in die Hände, die dann dort neu zu sehen sein werden. Informationen zu „Mimis Erbe“ finden sich im Internet unter www.mimis-erbe.com.